Kahvila toisensa jälkeen luopuu käteisen käytöstä – Fazer kertoo selvän syyn muutokseen

Käteinen ei enää kelpaa maksuksi välttämättä edes kahvilassa.

Yhä yleisemmin käteinen ei kelpaakaan maksuksi. Tuore esimerkki on Tampereelta, missä Aitoleipä on lopettanut käteisen vastaanottamisen kahviloissaan. Alan suuremmista toimijoista myös Fazer on lopettanut käteisen vastaanottamisen osassa toimipisteistään.

Syynä tähän on se, että suomalaiset käyttävät yhä vähemmän käteistä, ja että käteinen teettää myyjille työtä ja aiheuttaa kustannuksia.

Fazer Retail Suomen toimitusjohtaja Miika Kostilainen kertoo, että käteisen käyttö väheni tasaisesti jo ennen korona-aikaa.

– Korona-aikana käyttö väheni merkittävästi eikä ole palannut läheskään aiemmille tasoilleen. Samalla on tullut uusia maksutapoja, mikä entisestään vähentää käteisen tarvetta, Kostilainen sanoo Taloussanomille.

Käteisen käsittelyyn liittyy paljon pieniä kustannuksia, kuten pankkien palvelumaksuja, kuljetus- ja säilytyskuluja sekä kassan laskennasta ja tilityksistä aiheutuvia kuluja. Nämä kulut ovat samat, oli käteistä sitten paljon tai vähän.

– Käteisen kustannukset ovat merkittävät suhteessa käteisen käytön määrään. Kun käteisen osuus myynnistä on enää muutamia prosentteja, aiheuttaa se suhteessa huomattavat kustannukset, Kostilainen sanoo.

Fazerilla ei ole päätöstä siitä, että käteisen vastaanottamisesta oltaisiin kokonaan luopumassa. Nykyisellään käteisestä on luovuttu kymmenessä Gateaussa ja seitsemässä Fazer Caféssa.

Kostilainen sanoo, että asiassa tehdään ratkaisuja toimipaikan luonteen ja siellä käytetyn käteisen määrän mukaan. Hänen mukaansa kuitenkin pääsyyt käteisen käytöstä luopumiselle ovat olleet palvelun sujuvuuden, henkilökunnan turvallisuuden ja asiakashygienian parantaminen.

– Asiakkaatkin kokevat toiminnan hygieenisemmäksi, kun näkevät että käsittelemme vain tuotteita ja kassaa eikä rahaa.

Aitoleivässä käteisestä luopumiseen johti se, että siitä aiheutuvat kustannukset tekivät rahan käsittelemisen kannattamattomaksi.

– Käteisen osuus myynnistä on niin pieni, että ne tulot, jotka käteisen käytöstä yhtiölle syntyvät eivät riitä kattamaan kuluja. Kun käteisellä tehty kaupankäynti on tappiollista, sitä ei luonnollisesti kannata tehdä, Aitoleivän toimitusjohtaja Aki Koivuniemi sanoo asiasta kertoneelle Ylelle.

Koivuniemi kertoo, että kustannukset kahvilaa kohti nousivat jo satoja euroja kuukaudessa. Samaan aikaan käteissiirrot jäivät muutamiin satasiin kahvilaa kohti.

Suomen Pankki on muutama vuosi sitten linjannut, että käteinen tulisi hyväksyä maksutapana kansalaisen kannalta merkittävissä palveluissa.

– Näillä merkittävillä palveluilla tarkoitetaan ennen muuta elintarvikkeiden, lääkkeiden ja polttoaineen hankintaa, jotka on myös huoltovarmuuden kannalta luokiteltu kriittisiksi palveluiksi, rahahuollon asiantuntija Anja Harju Suomen Pankista kertoo Taloussanomille.

– Esimerkiksi kahvilaa ei ole luokiteltu kansalaisen kannalta merkittäväksi palveluksi, mutta jos esimerkiksi kunnan ainoa apteekki kieltäytyisi ottamasta käteistä vastaan niin silloin kuluttajat olisivat eriarvoisessa asemassa ja ihmisten turvallisuus ja tapasuoliset edellytykset toimia vaarantuisivat.

Suomessa valitsee sopimusvapaus myös maksutavasta. Kauppiaat voivat siten olla hyväksymättä käteistä, kunhan siitä ilmoitetaan kuluttajalle selvästi ja etukäteen.

– Kahvila voi siten valita asiakkaansa mutta niiden itsensä arvioitavaksi jää, onko osan asiakkaista poissulkeminen maksutavan perusteella järkevää, Harju sanoo.