Jättiselvitys: Täällä asuvat Suomen köyhät – katso oman kuntasi tarkka tilanne

Espoossa köyhien eli pienituloisiksi määriteltyjen suhteellinen määrä on lähes tuplaantunut kahdessakymmenessä vuodessa. Yllätyskunta otti kärkipaikan köyhien määrässä.

Taloussanomat kävi läpi Tilastokeskuksen uunituoreita tulonjakotilastoja. Selvisi, että monessa kunnassa pienituloisten määrä kasvoi viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. 2000-luvulla monessa kunnassa tulot ovat muuttuneet merkittävästi.

Artikkelin lopussa on hakukone, josta näet pienituloisten tarkat määrät kaikissa kunnissa.

Pienituloisuus eli kansankielellä köyhyys on suhteellista.

Sen raja on Eurostatin määritelmän mukaan 60 prosenttia mediaanitulosta. Se tarkoittaa yhden hengen taloudelle noin 1 350 euroa kuukaudessa. Pienituloisia on Suomessa 13,2 prosenttia asuntoväestöstä.

Pääkaupunkiseudun kaikissa kunnissa pienituloisten suhteellinen määrä on 2000-luvulla kasvanut.

Helsingissä pienituloisia oli viime vuonna 12,4 prosenttia asuinväestöstä (lisäystä 3,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2000). Vantaan luvut ovat 10,9 prosenttia (+4,5 prosenttiyksikköä), Espoo 9,8 prosenttia (+4,5 prosenttiyksikköä) Kauniainen 5,6 prosenttia (+2,6 prosenttiyksikköä).

Espoossa ja Kauniaisissa pienituloisten määrä on siis lähes tuplaantunut reilussa kahdessa vuosikymmenessä.

Uudellamaalla trendi on selvä. 18 kunnassa pienituloisten määrä on lisääntynyt, ja vain kahdeksassa kunnassa pienituloisia on entistä vähemmän.

Ruoka-apujono Helsinginkadulla, Helsingissä.

Uudellamaalla tienataan silti keskimäärin muuta Suomea paremmin. Vain viidessä kunnassa keskitulot (mediaani) ovat alle koko maan keskiarvon. Nämä kunnat ovat Lapinjärvi, Raasepori, Karkkila, Hanko ja Loviisa.

Monin paikoin muuttoliike selittää osan pienituloisten määrän lisääntymisestä, mutta myös ihmisten reaalitulot ovat pienentyneet monin paikoin.

Erityisen suuria tulojen romahdukset ovat monessa kunnassa Ahvenanmaalla. Reaalitulot ovat Ahvenanmaalla nousseet vain Brändössa ja Kumlingessa.

Suurimmat tulojen romahdukset kunnissa

Reaalitulojen muutos vuodesta 2000.

Kaskinen -13,7 % Kökar -10,8 % Kerava -10,6 % Maarianhamina -10,5 % Finström -9,2 % Vantaa -8,5 % Hanko -7,8 % Rautjärvi -7,2 % Hammarland -7,1 % Vårdö -7,0 %

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani. Lukuja verrattu vuoden 2000 tilanteeseen rahanarvon muutos huomioiden. Lähde: Tilastokeskus

Maarianhaminassa pienituloisten suhteellinen osuus on vuosituhannen alusta lähes kaksinkertaistunut 11,6 prosenttiin. Ahvenanmaalaisen Sottungan pikkukunnassa pienituloisia oli vuonna 2000 vain kolme.

Nyt lukema on yli kymmenkertaistunut 31:een. Siksi kunnan väestöstä pienituloisia on nyt lähes kolmannes.

Sottunga onkin ottanut kärkisijan pienituloisuustilastossa keski- ja itäsuomalaisten kuntien edellä. Vielä vuosi sitten listan kärjessä olivat itä-suomalaiset Pertunmaa ja Juuka. Nyt näiden kahden kunnan edelle menevät Rautavaara, Kivijärvi, Kannonkoksi ja Rääkkylä. Tosin erot kuntien välillä ovat pieniä.

Suhteessa eniten pienituloisia

Sottunga 30,1 % Rautavaara 23,0 % Kivijärvi 22,2 % Kannonkoski 22,2 % Rääkkylä 22,0 % Juuka 21,9 % Pertunmaa 21,6 % Tuusniemi 21,6 % Kinnula 20,8 % Lieksa 20,6 %

Yleisesti Itä-Suomi hehkuu kuitenkin edelleen punaisena pienituloisuuden suhteen.

Ihmisten tulot ovat muuttuneet paljon 2000-luvulla.

Lähes kaikkialla keskitulot ovat kasvaneet selvästi, mutta kun inflaatio otetaan huomioon, reaalinen tulokehitys onkin ollut paljon maltillisempaa. Suomessa reaalinen mediaanitulo, eli käytettävissä oleva rahatulo henkeä kohden on vuosien 2000 ja 2021 välillä ollut negatiivinen, -0,2 prosenttia.

Osassa kunnista tulot ovat nousseet inflaatio huomioidenkin reippaasti, mutta takapakkiakin on kymmenissä kunnissa tullut.

Suurimmat tulojen kasvut kunnissa

Reaalitulojen muutos vuodesta 2000.

Luhanka +26,3 % Kustavi +22,0 % Taivassalo +21,9 % Kittilä +18,9 % Vesilahti +18,9 % Brändö +17,3 % Uurainen +15,8 % Sodankylä +15,7 % Hirvensalmi +15,5 % Enontekiö +14,4 %

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani. Lukuja verrattu vuoden 2000 tilanteeseen rahanarvon muutos huomioiden. Lähde: Tilastokeskus