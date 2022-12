Katso, oletko sinä tai perheesi köyhä – tuore tilasto paljastaa koronavuoden 2021 tulonjaon

Pienituloisten määrä lähti taas kasvuun Suomessa. Heitä on nyt yli 700 000. Kuulutko tulojesi perusteella joukkoon?

Tilastokeskuksen maanantaina julkaiseman tilaston mukaan pienituloisten eli köyhien osuus väestöstä palautui koronaa edeltävälle tasolle vuonna 2021.

Pienituloisia oli tarkalleen 718 700 eli noin 40 000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020, mutta likimain saman verran kuin vuonna 2019.

Viime vuonna Suomi kamppaili vielä koronapandemian kourissa. Tilastokeskuksen raportti ei ota asiaan kantaa, mutta pandemian hoito saattaa näkyä tulonjaossa. Vuonna 2020 pandemiatuet vähensivät pienituloisten määrää, mutta viime vuonna tukien vähentyessä myös tulonjaossa palattiin ”normaaliin”.

Kokonaan perusturvan varassa oli 241 200 henkilöä eli noin 20 000 henkeä edellisvuotta vähemmän.

Lapsista kokonaan perusturvan varassa oli 50 600, kun vuotta aiemmin määrä oli 56 200. Asuntoväestöstä kokonaan perusturvan varassa oli 4,4 prosenttia ja lapsista 5 prosenttia vuonna 2021. Neljä vuotta yhtäjaksoisesti perusturvan varassa oli 103 700 henkilöä vuonna 2021, lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Pienituloisuus on suhteellista, ja sen raja on Eurostatin määritelmän mukaisesti 60 prosenttia mediaanitulosta, mikä tarkoittaa yhden hengen taloudelle noin 1 350 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Nelihenkisen perheen, jossa on kaksi aikuista ja kaksi alle 14-vuotiasta lasta pienituloisuuden raja on 2 845 euroa kuukaudessa.

Katso oma tilanteesi tästä taulukosta.

Artikkeli päivittyy