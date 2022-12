”Hintojen nousu hidastuu ensi vuonna dramaattisesti”

Poikkeuksellinen vuosi on nostanut vertailuluvut poikkeuksellisen korkeiksi.

Oletko tullut ajatelleeksi miten hitaaksi inflaatio pian painuu?

Näin kysyy Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kolumnissaan.

Energian ja ruoan maailmanmarkkinahintojen vuosimuutokset kääntyvät voimakkaasti miinukselle maaliskuussa. Silloin tulee kuluneeksi vuosi sodan alkamisesta, jolloin hinnat räjähtivät katosta läpi, hän selittää odotuksiaan hitaasta inflaatiosta.

Kun kuluttajahintojen vuosinousu marraskuussa kiihtyi jo 9,1 prosenttiin, vuoden päästä marraskuun luku on kuitenkin lähempänä nollaa kuin keskuspankkien tavoittelemaa kahta prosenttia, Kangasharju povaa.

Maaliskuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Venäjän hyökkäyssodan seurauksena ”hinnat räjähtivät katosta läpi”.

– Jos öljyn hinta jää suunnilleenkaan nykyiselle tasolleen – mikä on mahdollista tulossa olevan taantuman vuoksi – on energian hinta ensi maaliskuussa huimat 25 prosenttia halvempaa kuin vuotta aiemmin. Myös sähkön hinta on maaliskuuhun mennessä rauhoittunut, kun kevät etenee, Olkiluoto 3 on käynnissä ja muualla Euroopassakin ydinvoimaloiden huollot ovat valmistuneet.

Vaikka ensi vuonna inflaatio reippaasti hidastuukin, Kangasharju ei odota paluuta nollakorkojen ja deflaatiopelon aikaan.

–Vihreä siirtymä, puolustuksen ja huoltovarmuuden parantaminen, arvoketjujen tuominen lähemmäs Eurooppaa sekä ikääntyminen ovat palauttamassa meidät pysyväisluonteisesti positiivisten korkojen ja inflaation aikaan, hän päättää.