”Tissihiki” on kiusallinen vaiva, johon löydettiin ratkaisu Suomessa – maailman jättiyhtiöt kiinnostuivat keksinnöstä

Kosmetiikan eettisyyteen ja hyvinvointivaikutuksiin keskittyneet suomalaiset startup-yrittäjät uskovat Amerikan valloitukseen ja jopa lääketieteen Nobeliin tulevaisuudessa.

New York

Vedetöntä ja muovitonta luonnonkosmetiikkaa, haitallisista ainesosista kertova applikaatio ja suomalaisyliopistoissa kehitetty puolustuskykyä vahvistava metsämikrobiuute. Tätä kaikkea on Skin Tech, ihoteknologia.

Näistä innovaatioihin perustuvista, kosmetiikka-alan eettisyyteen ja hyvinvointiin keskittyvistä tuotteista startup-yrittäjät, CosmEthicsin Katariina Rantanen, Luonkosin Piritta Fors ja Uute Scientificin Kari Sinivuori, haluavat tehdä suuren suomalaisen vientituotteen.

– Suomi on tunnettu peliteollisuudesta. Mutta Suomella olisi mahdollisuudet olla teknologiaa, innovaatioita ja luonnon raaka-aineita hyödyntävän kosmetiikka-alan osaamiskeskus. Tästä Suomelle voisi luoda vahvaa vientituotetta, Rantanen sanoo.

Fors sanoo, että luonnonkosmetiikka on yksi kasvavimmista markkinoista globaalisti.

– Suomessa on tällä alalla poikkeuksellista osaamista.

Nämä startup-yritykset esittäytyivät amerikkalaisille sijoittajille ja medialle suurlähettiläs Jarmo Sarevan New Yorkissa isännöimässä tilaisuudessa. Paikalla oli muun muassa The New York Times sekä tärkeimmät kauneus- ja muotilehdet.

Yrittäjien mukaan kiinnostus oli kovaa. Rantanen viittaa Manhattanilla sijaitsevan pilvenpiirtäjän konttorista avautuvaan urbaaniin maisemaan ja toteaa, että on mieletön valttikortti valmistavalle luonnonkosmetiikkateollisuudelle ja sen imagolle, että tullaan puhtaan luonnon, metsien ja järvien maasta. Lisäksi Suomessa on vahva tekninen osaaminen.

– Ei olla ehkä ajateltu, että kosmetiikalla voi olla suuri vaikutus hyvinvointiin. Sijoittajienkin mielikuvissa kosmetiikka liittyy vain kauneudenhoitoon. Ei ole ehkä mielletty, että kosmetiikalla voi olla syvä terveysvaikutus, niin pahassa kuin hyvässä, Rantanen sanoo.

Fors sanoo, että Suomessa ei ole luonnonkosmetiikkaan erikoistuneita sijoittajia.

– Usein varsinkin miespuolisten sijoittajien keskuudessa Suomessa törmää siihen, että luonnonkosmetiikka on kaukana omasta osaamisalueesta ja myös kiinnostuksesta, Fors kertoo.

– Täällä tapasin muutamankin naissijoittajan, jotka hyvin auliisti haluavat auttaa eteenpäin naisten perustamia arvopohjaisia yrityksiä, jotka ovat kauneuden alalla.

Maailman ensimmäiset metsämikrobituotteet tulivat Luonkosilta.

Voisiko tissihiki-deo valloittaa Amerikan markkinat?

Kyseessä on Naantalista kotoisin olevan vedettömään ja muovittomaan luonnonkosmetiikkaan keskittyvän Luonkos-startupin tuotteesta.

– Tissihiki on ollut tabuaihe. Se on sanana sellainen, joka vähän hihityttää, mutta kyseessä on oikea ongelma monelle naiselle. Jos on isot rinnat ja on kuuma kesä, niin se voi aiheuttaa hiivakasvustoa, jota hoidetaan antibiooteilla, Fors kertoo.

Luonkosin luoma deodorantti tähän vaivaan oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Se sisältää metsämikrobiuutetta, josta lisää hieman myöhemmin.

” Kun nyt puhutaan hiilijalanjäljestä, niin seuraavaksi puhutaan vesijalanjäljestä.

Monessa kansainvälisessä kilpailussa palkitut Luonkosin tuotteet pohjaavat ekologisuuteen ja eettisyyteen.

– Fakta on se, että kaikki kosmetiikkateollisuus ei ole aina kovin kaunista. Siihen liittyy aika paljon haasteita ja ongelmia, kuten logistiikka, vaaralliset aineet ja niiden imeytyminen kehoon, Fors sanoo.

Forsin mukaan vedettömyys on nouseva trendi luonnonkosmetiikassa.

– On valtava ympäristöongelma, että vettä ja säilöntäainetta muovipulloissa roudataan ympäri maailmaa. Kun nyt puhutaan hiilijalanjäljestä, seuraavaksi puhutaan vesijalanjäljestä.

Luonkosin tuotteet pyrkivät myös hoitamaan erilaisia iho-ongelmia, kuten atooppista ihoa.

– Ihmisillä on valtavasti erilaisia iho-ongelmia. Jos on terve, hyvä iho, sitä ei välttämättä ymmärrä, mitä se tarkoittaa, jos on jonkinlainen kamppailu ihon ongelmien kanssa, Fors sanoo.

Pandemian jälkeisessä ajassa ihmisiä kiinnostaa oma terveys ja kehon vastustuskyvyn vahvistaminen, yrittäjät kertovat. Lisäksi korona-ajan käsidesillä läträäminen lisäsi iho-ongelmia, kuten hiivasienikasvustoa sormien välissä.

Liiallinen steriiliys ja ympäristön ylipuhtaus voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, kuten erilaisia allergioita. Kun iholla ja suolistossa ei ole riittävästi mikrobeja, immuunipuolustus voi alkaa hyökätä esimerkiksi siitepölyä vastaan, jolloin syntyy allergia.

Ongelmat lisääntyvät urbaanissa ympäristössä, jossa ihmiset eivät ole kosketuksissa luonnon kanssa.

Uute Scientific kaupallisti 2014 Tampereen ja Helsingin yliopistoissa tehdyn patentoidun keksinnön mikrobiuutteesta, joka rauhoittaa immuunijärjestelmää, ikään kuin palauttaa sen luonnolliseen tilaan.

Monitieteinen tutkijaryhmä eristi suomalaisesta luonnosta mikrobikattauksen. Tästä kehitettyä metsämikrobiuutetta voidaan käyttää erilaisissa kosmetiikkatuotteissa, mutta myös esimerkiksi lemmikkieläintentuotteissa, tekstiileissä ja sisustustuotteissa.

” Yksi arvioijista totesi, että tämä on todennäköisesti lääketieteen Nobelin veroinen keksintö.

Mikrobiuutteen uusien ihmiskokeiden vertaisarvioitu tutkimus on vielä kesken. Tulokset on tarkoitus julkaista ensin jossakin tieteellisessä julkaisussa.

Mutta seitsemän kymmenestä kansainvälisestä kosmetiikka-alan suurimmasta yrityksestä on jo ilmaissut kiinnostuksensa mikrobiuutetta kohtaan. Maailman ensimmäiset yritykset tulivat kuitenkin Suomesta. Luonkosin lisäksi Moi Forest on ollut mukana alusta asti.

Mikäli kaikki menee hyvin, Uute Scientificin mikrobiuutteesta saattaa tulla merkittävä bisnes.

Sinivuori laskeskelee, että maailmassa neljä miljardia ihmistä asuu kaupungeissa, joten asiakaskuntaa riittää. Lisäksi kosmetiikkatuotteita käytetään päivittäin.

– Kyllä tässä on potentiaalia todella suureen juttuun, Sinivuori toteaa.

Sinivuori ei arastele sanoa, että mikrobiuutteen luojat saattavat jonain päivänä voittaa Nobelin. Hän kertoo saaneensa rohkaisevaa palautetta EU:n apurahojen arvioijilta.

– Yksi arvioijista totesi, että tämä on todennäköisesti lääketieteen Nobelin veroinen keksintö.

New Yorkissa kiinnostus suomalaisia kosmetiikkainnovaatioita kohtaan oli kovaa ja syntyi hyvää kuhinaa, yrittäjät kertovat.

Kosmetiikka-alalla niin sanottu clean beauty eli haitallisten raaka-aineiden välttely on ollut yksi nousevista trendeistä.

CosmEthics on digitaalinen alusta, joka on erikoistunut kosmetiikassa käytettyihin raaka-aineisiin. Sen avulla kuluttaja voi tarkistaa, sisältääkö tietty tuote haitallisia ainesosia.

Rantanen kertoo, että Yhdysvalloissa kosmetiikan suhteen on tusinan verran kiellettyjä ainesosia, kun EU:n alueella niitä on useita tuhansia. CosmEthicsin applikaation aineisto perustuu EU:n kiellettyjen aineiden listaan, jolla on esimerkiksi erilaisia laittomia hormoneja.

– Tästä tulee kiinnostava vientituote: kyseessä on kuluttajan terveyden suojaaminen. Kaikkihan on avointa dataa, mutta se ei ole kauhean käytettävässä muodossa, Rantanen sanoo.

– Kuinka moni meistä menee lukemaan tuhansia kemikaalien nimiä ja osaa täsmäyttää niitä pienellä präntillä painettuun tuoteselosteeseen? Se on ihan mahdoton tehtävä. Siinä tämä meidän työkalu tulee apuun.

Lisäksi alustan avulla voi myös tarkastaa, sisältääkö kosmetiikkatuote muoveja.

– Tämän avulla voi vapaaehtoisesti välttää laskemasta viemäriveteen muovikemikaaleja.

CosmEthicsille on tulossa sopimus Yhdysvaltoihin, mutta Rantanen ei saa vielä kertoa siitä tarkemmin.

– Yleisluontoisesti sanoisin, että Yhdysvalloista meidän kasvu tulee. Alleviivaan sitä, että meidän suuret panostukset tulevat olemaan täällä.