Oululaista Seppoa ärsyttää pahasti – matkoihin varatut säästöt uhkaavat mennä sähkölaskuihin

Oululainen Seppo Kaakinen teki marraskuussa pörssisähkösopimuksen. Nyt hän tietää tarkalleen, miten paljon sähköä kuluu. Kaakinen lähettää valtiojohdolle suorasanaiset terveiset.

Kun määräaikainen sähkösopimus päättyi marraskuun puolivälissä, oululainen Seppo Kaakinen, 68, teki pörssisähkösopimuksen.

1970-luvun puolivälissä valmistuneen 120-neliöisen omakotitalon öljylämmityslaitteisto oli ikääntynyt pari vuotta aiemmin ja öljylämmityksestä oli päätetty tuolloin luopua.

Nykyään talossa on käytössä vesikiertoinen patterilämmitys, jossa patterivesi ja käyttövesi lämmitetään sähköllä. Kaakisen oman luonnehdinnan mukaan pariskunta jäi lämmityksen osalta ”välitilaan”.

Lämmityksen tukena on muutamia irtosähköpattereita, joita ei kuitenkaan viime talvena tarvinnut juurikaan käyttää.

Kaakisen kotitalous on totutellut pörssisähköön nyt muutaman viikon ajan, ja sähkönkulutus on jatkuvassa tarkkailussa. Sisälämpötila on tällä hetkellä käytössä olevissa huoneissa noin 16 astetta. Kaksi huonetta on lisäksi peruslämmöllä noin 12 asteessa.

Sisällä käytetään villasukkia tai sandaaleita, sillä lämmitys on suurin sähkösyöppö. Näin ollen lämmityksestä säästäminen tuntuu myös tehokkaimmin lompakossa.

– Sähkönkulutus on pysynyt siedettävänä. Huipuissaan se on ollut 60–70 kilowattituntia vuorokaudessa viimeisen viikon aikana. Siitä voi laskea, että korkeimmat vuorokaudet taitavat olla nyt yli 30 euroa.

Hintojen nousu syö tällä hetkellä säästöjä, ja suunnittelu vie aikaa.

– Sen verran on onneksi säästöjä, ettemme joudu konkurssiin, eikä talo mene pakkohuutokauppaan. Säästöt ovat olleet pahan päivän varalle ja matkustamiseen, mutta ne menevät sähköön, jos tämä jatkuu tällä tahdilla. Paska tilanne, ja ärtymys on kova.

Pörssisähkö on herättänyt Kaakisessa ajoittain ”tietynlaista raivoa”.

– Ymmärrän kyllä yrityksen näkökulman sähköntuotantoon. Euro ohjaa, ja se on ihan oikea periaate.

Ongelma on Seppo Kaakisen mielestä se, että kuluttajan pelivara sähkön säästämisessä alkaa olla äärirajoilla. Sähköä kuluu omakotitalon lämmitykseen ja välttämättömyyksiin vähimmillään 45–50 kilowattituntia, vaikka säästötoimet vetäisi äärimmilleen.

Kaakinen tietää, mistä puhuu, sillä hän käyttää eläkeläisenä paljon aikaa sähkön mahdollisimman reaaliaikaiseen seurantaan. Lisäksi hän seurasi työurallaan metsäalalla energiakysymyksiä tarkasti.

– Olen tehnyt sovelluksen taulukkolaskelmaohjelmaan. Imuroin sinne 2–3 kertaa viikossa Fingridin Datahubista talomme tuntikohtaiset sähkönkulutukset. Toisesta sovelluksesta saan pörssin tuntihinnat. Ohjelma laskee, paljonko mikäkin vuorokausi on maksanut. Näen siitä, miten sähkön hinta kumuloituu ylöspäin.

Sisälämpötilan laskemisen lisäksi Kaakinen käyttää kaasulämmitintä pari tuntia kerrallaan, yhteensä 4–6 tuntia päivässä. Kun kaasulämmitin on käytössä, Kaakisen on tarkkailtava talonsa ilmankosteutta.

Kun Oulussa satoi reippaasti lunta, Kaakinen käytti sitä talon sokkelin eristämiseen.

– Vanhan ajan tyyliin. Meillä on valesokkelitalo, jossa lämpöpatterien putkistot kulkevat sokkelin rakenteissa. Ne luovuttavat lämpöä aika paljon matkalla. Olen kiertänyt pumpulilunta talon sokkelin ympäri – en kuitenkaan liian ylös, jotta ilmareiät ovat avoinna ja seinien välitila pääsee tuulettumaan.

Lämpöhäviötä vähentääkseen Kaakinen on lisäksi pudottanut lämminvesivaraajan, eli käytännössä sekä patterikierron että käyttöveden, lämpötilaa kymmenellä asteella.

Pyykkejä ja astioita pestessä on mahdollista säästää Kaakisen mukaan vain kymppejä kuukaudessa. Pyykinpesukone pyörii silti tällä hetkellä vain lähinnä yöaikaan.

– Se ei ole rahallisesti niin merkittävä asia. Siinä (yökäytössä) on Suomen kokonaisuuden kannalta merkittävää se, että siirretään kulutusta pois ruuhkatunneilta. Yritämme olla siinä mielessä kunnon kansalaisia.

Sauna lämpenee yleensä silloin, kun tuulisähköä on tarjolla runsaasti. Suihkut hoidetaan muutamassa minuutissa pari kertaa viikossa.

Seppo Kaakinen lämmittää saunaa, kun tarjolla oleva tuulisähkö painaa sähkön hintaa alas. Kuvassa tuulivoimala Hangossa 14. joulukuuta.

Ratkaisujakin Seppo Kaakinen on pohtinut. Erityisen pettynyt hän on Suomen kriisinkestävyyteen sähkömarkkinoiden osalta.

– Se puhe poliitikoilta, että jos tehdään jotakin ratkaisuja, niin sähköä tuhlataan turhaan. Sanon siihen, että jos energian hinta on noussut muutaman vuoden takaisesta viidestä sentistä vaikka edes 20 senttiin, niin se on jo suuri korotus ja ajaa äärimmäisen hyvin säästämään. Nyt pitäisi edesauttaa lähinnä sitä, etteivät ihmiset ajaudu aivan vararikkoon.

– Mielestäni tähän pitäisi valtion johdossa asennoitua siihen, että ollaan sotakriisissä sähkön suhteen. Tämä on niin perustavaa laatua. Silloin aivan poikkeavat toimenpiteet ovat oikeutettuja – jopa sellaiset, että markkinoihin puututaan.

Tavallisesti Kaakiselta siis löytyisi luottoa markkinoihin, mutta tilanne on nyt poikkeuksellinen.

Mahdollisia ratkaisuja tai apukeinoja voisivat Kaakisen mielestä olla esimerkiksi hintakatto tai Windfall-voittojen kompensoiminen kuluttajille niin, että ratkaisu näkyisi nopeasti sähkölaskuissa.

Pääministeripuolue Sdp esitti yllätysliikkeenään keskiviikkona, että sähkön hinnalle asetettaisiin hintakatto, joka olisi 20 senttiä kilowattitunnilta. Tukea on tullut oppositiopuolueilta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin jo viikkoja työstänyt elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) johdolla esitystä toimista, joilla kansalaisten sähkölaskuja saataisiin pienennettyä.

Keskustasta sekä Lintilä että valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ovat huomauttaneet, että hintakatto tulisi olemaan miljardiluokan päätös.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on kutsunut maanantaiksi koolle parlamentaarisen keskustelun. Silloin esityksen sähkölaskujen kohtuullistamisesta pitäisi olla valmiina.

Hallituksen on määrä saada sähkön hintakatosta esitys maanantaina pidettävään parlamentaariseen keskusteluun.

Oululainen Seppo Kaakinen suhtautuu tuleviin talvikuukausiin kaikesta huolimatta optimistisesti. Viime vuoden joulukuussa kulutus oli noin 2 600 kWh ja tammikuussa 2 300 kWh. Nyt sähköä kuluu paljon vähemmän.

– Oma ennusteeni on joulukuulle 2 300 kWh. Silloin on lapsia kylässä ja niin edespäin. Nostamme siksi jonkin verran lämpöä. Nyt kiristetään, jotta pystytään ottamaan silloin vähän rennommin.

Nasdaqin johdannaiskaupankäynti viittaisi tällä hetkellä siihen, että pörssisähkön spot-hinnat liikkuisivat alkuvuonna noin 35 sentissä kilowattitunnilta – mikä ei tietenkään ole millään tavoin varmaa. Pörssihinnan päälle sähkölaskuun tulee yleensä vielä noin neljän euron kuukausimaksu ja marginaali, joka liikkuu tavallisesti tasolla 0,4–0,5 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkömatematiikka kertoo, että säästäminen kannattaa. Jos hinta olisi tosiaan marginaalin kanssa 35 senttiä kilowattitunnilta ja Seppo Kaakisen kulutus talvikuukausina maltillinen 2 000 kilowattituntia, sähkölasku olisi runsaat 700 euroa. Jos sähköä kuluisi yhtä paljon kuin viime vuoden kovimpana kulutuskuukautena, eli 2 600 kilowattituntia, ja hinta kohoaisi marginaalin kanssa vaikkapa 45 senttiin olisi lasku jo noin 1 200 euroa kuukaudessa.

Haastattelun jälkeen Kaakinen lähettää vielä sähköpostilla yhden merkittävän huolenaiheen: sähkökatkot.

– Huonolla tuurilla sähkön tuleminen päälle katkon jälkeen voi rikkoa pakastimen tai patteriveden kiertovesipumpun tai muuta sellaista. Jos pumppu hajoaa ja on kova pakkanen, jopa patteriputket voivat jäätyä siellä talon sokkelissa, ellei saada pumpun vaihtoa ripeästi. Pitää kytkeä se pumppu pois päältä katkon ajaksi ja päälle sitten kun sähkö palautuu.

Valtionjohdolta Kaakinen toivoo ennen kaikkea ”yhteen hiileen puhaltamista” ja vahvaa johtamista.

– Vanha johtamisoppihan on, että kriisissä tarvitaan vahvaa johtajaa.

Huolta aiheuttaa myös se, että sähkökriisille ei näy loppua. Kansa ”sähkököyhtyy” eikä pohjoisessa lämmityksestä voi vain säästää loputtomiin.