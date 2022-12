Sähkölaskujen leikkaaminen uhkaa levähtää sekasotkuksi – ”Tuntuu, että nyt on paniikki päällä”

Sähkön hintakatto, sähkövähennys, sähkötuki? Vuosi vaihtuu pian, eivätkä suomalaiset tiedä, millaista apua on tulossa ensi vuoden laskuihin.

Talvi puskee päälle, mutta hallituksen kansalaisille suuntaama sähköapupaketti on levähtänyt auki sekavaksi sotkuksi.

– Tuntuu, että nyt on paniikki päällä. Saattaa olla, että se liittyy osittain ihan vaan vallitsevaan säähän. Ja tietysti Olkiluoto kolmosen ongelmaan, THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo sanoo.

Eilen keskiviikkona pääministeripuolue Sdp toi puskista hallituskumppaneille esityksen väliaikaisesta sähkön hintakatosta, joka olisi alle 20 senttiä kilowattitunnilta.

Lisäksi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi Helsingin Sanomille työ- ja elinkeinoministeriön valmistelevan esitystä kalliiden sähkölaskujen pienentämiseksi. Myös muilta puolueilta ja järjestöiltä, kuten Kuluttajaliitolta ja Sähköliitolta, on tullut aloitteita hintakatosta tai nykyisiä tehokkaammista tukitoimista.

Hintakattoyllätyksen kanssa samana päivänä Kela ja Verohallinto pitivät perinpohjaista infotilaisuutta, jotta kansalaiset tietäisivät miten alkaa hakea sähkövähennystä tai sähkötukea ensi vuonna.

Vielä ei ole tiedossa, raukeaisivatko sähkötuet, jolloin sähkön hintakatto korvaisi ne. Tai voisivatko ne toimia rinnan tai peräkkäin, jos esimerkiksi hintakattoa ei ehdittäisi – kuten todennäköistä – saattaa voimaan ainakaan vielä tammikuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen sanoi STT:lle, että mitään yhtä esitystä ei ole, vaan vaihtoehtoja haarukoidaan. Yhtenä vaihtoehtona on pohtia aiempien tukimallien laajennusta.

Kela alkaa tehdä päätöksiä sähkötuesta hakemusten pohjalta tammikuun puolivälistä lähtien. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) sanoi IS:lle torstaina, että rahat tulevat kahden pankkipäivän kuluessa päätöksestä.

Selvää on, että asiakkaille eli sähkönkäyttäjille tilanne on ikävä ja sekava ja aiheuttaa Hiilamon mukaan turvattomuutta, kun sähkön hinta nousee ja siitä uutisoidaan joka päivä.

– Silloin pitäisi olla selkeä ja ymmärrettävä järjestelmä, jota ei koko ajan muutella. Että se olisi ennustettava.

Sähkön arvonlisävero laski kymmeneen prosenttiin joulukuun alussa. Se on voimassa huhtikuun loppuun asti. Lisäksi suuria sähkölaskuja tammi–huhtikuussa saavat voivat hakea joko sähkövähennystä verotuksessa tai suoraa sähkötukea Kelasta.

Hintakatto on kallis eikä kohdennu mitenkään

Hiilamo pitää selviönä, että ihmisillä pitää olla varaa lämmittää kotinsa. Se on perustarve. Ihmisten hätä on todellinen. Pulmana on, että suurimmassa ahdingossa olevien tunnistaminen, eli niiden joilla on pienet tulot ja suuret lämmityksen energiakulut, on vaikeaa.

Jo voimaan astunut sähköveron alennus helpottaa sekä suurituloisia että niitä, joilla on pienet sähkölaskut. Nyt suunniteltu sähkön hintakatto ei sekään kohdentuisi millään tavalla niihin, jotka ovat suurimmassa tarpeessa.

– Se on se pulma.

– Kohdennettu tuen pitäisi olla senkin takia, että jos kaikille hinta on vaikka 20 senttiä, se vaikuttaa sähkön kysyntään. Kellään ei ole kannustimia vähentää käyttöä.

Lintilän mukaan valmisteilla olevan esityksen hintalappu on ”miljardiluokassa, yli miljardi euroa”. Nykytukien hintalappu olisi 600 miljoonaa euroa.

– Tulee vähän sama mieleen kuin oli aikanaan yrityksille maksettu koronatuki (Business Finlandilta). Tukea jaettiin oikealle ja vasemmalle ja sitten huomattiin, että eihän se raha oikein kohdentunutkaan oikein, Hiilamo sanoo.

Yksi vaihtoehto olisi ollut vain säätää nykytukia tehokkaammiksi, esimerkiksi omavastuita pienentämällä.

– Nyt on tavallaan maito läikkynyt yli, kun on tehty päätös vähennyksestä ja tuesta.

” Tässä on piirteitä, jotka liittyvät vaalien lähestymiseen.

Sähkökattoesitykset tulevat hallitukselta käsittämättömän myöhään kesken pahinta lakiesityssumaa eduskunnassa. Talvi tulee kuitenkin joka vuonna, ja tämäkin tilanne on ollut ennustettavissa, Hiilamo sanoo.

Hän katsoo, että huonosta hallinnosta on kyse, kun viimeistään keväällä tiedettiin, että ongelmia voi olla tulossa. Erilaisia malleja on ollut käytettävissä muista maista.

Budjetin alla työskennellyt valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) työryhmä hahmotteli tukimalleja lopulta tilanteessa, jossa kiire oli sekä suhteessa budjetin aikatauluun että toimeenpanon valmisteluaikaan.

– Tässä on nyt huoli siitä, että kun hallitus on vaihtumassa ja vaalit, harjoitetaan turhankin anteliasta ja löysäkätistä rahankäyttöä, joka ei kohdennu nykyhallitukseen, jos oppositiokin tulee mukaan.

Erilaiset esitykset ja yllätykset kertovat Hiilamon mukaan hallituksen sekavasta tilanteesta ja siitä, että aikaa ja energiaa on mennyt keskinäisten kiistojen selvittelyyn.

– Onhan se poikkeuksellista, että yksi hallituspuolue tekee ehdotuksen ilman, että siitä on sovittu hallituskumppaneiden kanssa. Tässä on piirteitä, jotka liittyvät vaalien lähestymiseen, hallituskoalitio rakoilee, kun tehdään irtiottoja.

Sdp yrittää esiintyä tietynlaisena Suomen pelastajana, vihreiden ehdokkaana aikoinaan ollut Hiilamo sanoo.

Myös keskusta on aiemmin livennyt sovituista lakiesityksistä ja suututtanut hallituskumppaneita.

