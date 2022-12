Tänä jouluna kannattaa keskittyä siihen, mikä juhlassa on itselle tärkeintä, neuvovat asiantuntijat.

Joulutunnelman saavuttaminen voi olla tänä vuonna vaikeaa monessa kodissa, jos mieltä ahdistavat jo päivittäisen ruoan nousevat hinnat sähkölaskusta puhumattakaan. Juhlan alla paineita lisäävät juhlavalmistelut herkkuineen ja lahjoineen.

Joulun juhlimiseen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse käyttää paljoa rahaa. Joulun tunnelmaa voi kohottaa vaikka muutamalla vanhalla koristeella ja tuoksuvalla glögilasillisella. Jos joulun perinteisiin on kuulunut hyvä kirja tai uuden lautapelin opettelu perheen kanssa, niin ostamisen sijasta voi molempia lainata ilmaiseksi esimerkiksi kirjastosta.

– Onko joulu kurja tai nuuka on kiinni asennoitumisesta ja tottumuksesta, huomauttaa Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila.

– Voi myös ajatella, että jättämällä väliin joitakin aiempiin jouluun liittyneitä asioita, voi paremmin saavuttaa tiettyä rauhaa.

Kokosimme asiantuntijoiden vinkkejä, joiden avulla hyvän joulun voi saada ilman turhaa tuhlausta.

Suunnittelu

Vaikka jouluun on enää vain viikko aikaa, hyvällä suunnittelulla ehtii vielä säästää paljon aikaa, vaivaa ja rahaa.

– Olisi ihan järkevää tehdä itselle pieni joulubudjetti, niin ei tule tehtyä heräteostoksia, sanoo Mattila.

– Kannattaa miettiä myös tammikuuta, onko silloin tulossa suuria laskuja ja ottaa ne huomioon.

Mattila neuvoo välttämään ostamista luotolla, osamaksulla tai pikavipeillä.

– Hankintoja kannattaa mieluummin siirtää, jos niihin ei ole varauduttu, Mattila sanoo.

Lapset odottavat joulua ja joululahjoja kaikkein eniten. Jos varat ovat tiukassa, Mattila suosittelee ottamaan asian avoimesti puheeksi perhepiirissä.

– Tuskin lapsetkaan ovat tänä vuonna välttäneet puhetta hintojen kallistumisesta. Voi olla hyvä keskustella lasten kanssa, että kuinka tärkeää rahojen riittäminen on, hän sanoo.

– On parempi, ettei se ole sellainen asia, josta vanhemmat vain keskenään supattelee. Se voi jopa rauhoittaa lasta.

Suunnitteluun kannattaa ottaa muutenkin koko perhe mukaan.

– On hyvä keskustella, mitä meillä ihan oikeasti jouluna halutaan tehdä ja syödä ja mihin osallistutaan, sanoo asiantuntija Katri Pellikka Marttaliitosta.

– Suunnittelun pohjalle kannattaa kerrata vanhaa. Jos on viettänyt joulua vuodesta toiseen samalla tavalla, voi miettiä, mikä oli erityisen kivaa ja minkä voi jättää pois.

On hyvä yhdessä miettiä, mikä joulussa on tärkeää ja keskittyä niihin asioihin. Tällöin voi karsia asiat, joita on tehty tavan vuoksi. Tämä voi auttaa myös välttämään turhia kuluja.

Mattila muistuttaa, että kaikki on otettava joulun suunnittelussa tasa-arvoisesti huomioon, ettei joku tunne joutuvansa uhrautumaan muita enemmän.

– Suunnittelun pitää olla oikeudenmukaista, ei niin, että joku saa kaiken minkä haluaa ja joku vähemmän. Senkin takia on tärkeä keskustella, hän sanoo.

Joulun perinteisesti suurimpia menoeriä ovat yleensä ruoat, lahjat, käynnit sukulaisten ja muiden läheisten luona ja pidemmät matkat.

Vierailut

Jouluna voi kulua paljon rahaa matkustamiseen, jos vieraillaan esimerkiksi useammassa kaupungissa perheen kanssa.

– Jo junaliput koko perheelle voi olla iso menoerä, Pellikka sanoo.

Jos ollaan liikkeellä autolla, voi kustannuksia vähentää esimerkiksi sopimalla kimppakyydeistä, jos samaan suuntaan on menossa muitakin tuttuja.

– Jos tarkoitus on vierailla monen luona, voi miettiä, riittääkö aika oikeasti yhdessäoloon vai kannattaisiko jotain kyläilyä lykätä.

Myös videopuhelu voi olla nopea ja edullinen korvike vierailulle.

– Mutta jos on tärkeää olla tiettyjen läheisten kanssa, totta kai juuri siihen pitää panostaa, Pellikka sanoo.

Kylään ei ole kohteliasta mennä tyhjin käsin. Erityisesti tämä pätee nykyisillä ruoan hinnoilla. Ennen vierailua voi sopia mahdollisesti muiden vieraiden kanssa siitä, kuka tuo mitäkin.

Ruoka

Ruokaan voi saada jouluna kulumaan paljon rahaa. Tänä jouluna voi miettiä, tarvitseeko kaikkia perinteisiä jouluruokia oikeastaan lainkaan.

– Valmista tai osta ruokia vain sellainen määrä, joka tulee joulun päivinä syödyksi. Näin välttää hävikkiä myös jouluna, Pellikka neuvoo.

– Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä ruokia pöytään haluatte, saako esimerkiksi jokainen ruokailija toivoa yhden ruokalajin pöytään?

Vaikka ruokalajeja ei olisikaan paljon, voi runsautta joulupöytään lisätä esimerkiksi itsetehdyillä koristeilla.

Perinteisten joululaatikoiden raaka-aineet eivät ole sinänsä kalliita, mutta niitä voi olla vaikea tehdä pieniä määriä. Kokkaamista voi vaikka jakaa kaveripiirin kesken, jolloin samalla uunin lämmityksellä voi tehdä esimerkiksi perunalaatikkoa muillekin.

– Raaka-aineet eivät sinänsä maksa paljoa, mutta jos ne joutuu hankkimaan mausteineen päivineen, niin tuleehan siitä hintaa ja kokoa. Toisaalta, jos nauttii ruoan jouluruokien tekemisestä ja siihen riittää aikaa ja voimia, niin totta kai niin kannattaa tehdä.

Toisaalta joskus taloudellisinta voi olla ostaa ruoat valmiina. Uhkarohkea voi odottaa joulun aluspäiviin asti kauppojen mahdollisia alennuksia.

– Pienen valmiin määrän ostaminen on myös hyvä vaihtoehto, jos isoa määrää ei kuitenkaan tule syötyä, Pellikka neuvoo.

Ruokaa laittaessa voi ottaa huomioon sähkön kulutuksen, sekä laskun että sen riittävyyden takia. Kinkut, laatikot, tortut ja muut jouluruoat kannattaakin paistaa samoilla lämmöillä.

– Jouluruokia voi lämmittää myös mikroaaltouunissa, mutta tietenkin mikronkestävissä astioissa. Se on erittäin energiatehokasta, vaikka mikron piippailu ei ehkä olekaan se tunnelmallisin joulun ääni, Pellikka naurahtaa.

Sähkön kannalta taloudellisinta on myös ottaa jäiset ruoat ajoissa jääkaappiin sulamaan.

Graavattavaksi kannattaa Pellikan mukaan valita kotimaista kirjolohta ja muuten kalapöydään kotimaisia edullisia järvikaloja, kuten lahnaa ja muita särkikaloja.

– Mädin ystäville edullisin vaihtoehto on merilevästä valmistettu ”mäti”, joka on tosi herkullista, hän suosittelee.

Joulun jälkeen tähteistä saa aikaan uusia herkkuja.

– Vispaa riisipuuron joukkoon vaahdotettavaa (kaura-)vaniljakastiketta, saat herkullisen jälkiruoan, Pellikka neuvoo.

– Laatikoiden jämät voi sekoittaa pyörykkä- tai pataleipätaikinaan. Keitinperunoista ja rosollista voi paistaa pannulla jouluisen pyttipannun.

Lahjat

Voiko joulua viettää ilman joululahjoja? Aikuiset voivat tähän jo pystyä, ainakin lapsia helpommin. Joululahjojen ei myöskään välttämättä tarvitse olla aineellisia, vaan esimerkiksi lupaus ajasta yhteisen harrastuksen parissa tai jonkin oman taidon opettamisesta toiselle.

– Lapsien lahjoihin satsaamista voi olla vaikeampi väistää, Mattila sanoo.

Lahjaksi voi antaa esimerkiksi tavaroita, jotka ovat muutenkin tarpeellisia sekä kestäviä.

– Kalliitkaan hankinnat eivät välttämättä ole huono asia, jos ne ovat tarpeellisia, kuten esimerkiksi puhelimet tai tietokoneet, Mattila sanoo.

– Lahjat voivat olla myös kierrätettyjä, jos siihen on mahdollisuus. Se on trendikästä ja ympäristöystävällistä.

Lasten kanssa on hyvä keskustella, millaiset lahjatoiveet ovat tänä vuonna kohtuullisia. Lelukuvastoa selaavan lapsen kanssa voi esimerkiksi sopia hintarajan, jonka alla lahjatoiveiden täytyy pysyä.

Teinille voi antaa lahjaksi lahjakortin tai ”lahjakortin”, jonka arvolla voi joulun jälkeen lähteä ostamaan yhdessä lahjaa alennusmyynnistä.

– Teini-ikäiset ovat monesti tosi tarkkoja siitä, millaisen vaatteen tai tuotteen haluavat, joten itse valitseminen joulun jälkeen on hyvä vaihtoehto arvaamiselle, Pellikka toteaa.

Joulusauna

Kinkun paiston lisäksi sauna on yksi suurimpia sähkön kulutuspiikkien aiheuttajia.

– Saunaa ei tarvitse lämmittää sataankaan asteeseen, maltillisempikin lämpötila riittää, Pellikka sanoo.

Joulusaunaa voi viritellä myös isommalla porukalla, jolloin useampi saunoo samoilla lämmöillä.

Joulun jälkeen alkavat alennusmyynnit. Jos joustaa hieman perinteistä, voi niistä saada lahjat halvemmalla.

Joulun vietosta voikin kätevästi aloittaa seuraavan joulun suunnittelun. Martat neuvovat esimerkiksi säilyttämään hyvin säilyneet lahjapaperit seuraavaa vuotta varten. Ensi vuoden joulukoristeet voi ostaa joulun jälkeen alennuksesta.

Joulun juhlakonvehtirasiat ovat myös välipäivinä tarjouksessa nopeille ja maistuvat vielä tammikuussa. Seuraavan joulun lahjoja voi ostella vuoden mittaan alennuksista, jolloin hinta on halvempi eikä niiden hankinta tee kerralla isoa lovea kukkaroon.