Uusi koronnosto luvassa taas tänään Yhdysvalloissa

EKP:ltä odotetaan yhtä suurta korotusta huomenna torstaina.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed kertoo illalla Suomen aikaa korkopäätöksestään. Keskuspankilta odotetaan 0,5 prosenttiyksikön korotusta ohjauskorkoihin.

Ohjauskorot nousevat silloin 4,25–4,50 prosentin haarukkaan, korkeimmilleen sitten tammikuun 2008. Fed on tänä vuonna nostanut ohjauskorkoja kuusi kertaa, edelliset neljä kertaa 0,75 prosenttiyksiköllä.

Koronnostopaineet hellittivät hieman eilen, kun Yhdysvaltojen inflaatiolukema marraskuussa osoittautui pelättyä pienemmäksi.

Kuluttajahintojen nousutahti jäi marraskuussa 7,1 prosenttiin, kun ennakkoarvioissa oli odotettu 7,3 prosenttia. Luku nähtiin merkkinä siitä, että pahin inflaatiokurimus alkaa olla ohi ja että Fed voi alkaa hellittää koronnostotahtiaan.

Korkopäätös kerrotaan iltayhdeksältä Suomen aikaa. Sen jälkeen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoo, miten Fed näkee korkojen ja Yhdysvaltojen talouden näkymät. Erityisellä mielenkiinnolla odotetaan vihjeitä siitä, miten kauan Fed näkee tarpeelliseksi jatkaa koronnostojaan ja miten kauan menee ennen kuin korkojen suunta voi kääntyä taas alaspäin. Yleinen arvio on, että korkoja voidaan alkaa ruuvata alaspäin aikaisintaan vuonna 2004.

Fedin tavoite on pitää inflaatio kahdessa prosentissa, joten nykyinen hintojen nousutahti on tavoitteeseen nähden vielä aivan liian nopeaa. Keskuspankilla on edessään tasapainottelutehtävä, miten hillitä inflaatiota ja talouden ylikuumentumista koronnostoilla ja samalla välttää sysäämästä maata taantumaan liian isoilla korotuksilla.

Fed ei tarkastele pelkästään inflaatiotahtia, vaan ottaa linjauksissaan huomioon myös työmarkkinat, jotka käyvät Yhdysvalloissa vielä kuumina. Työttömyys on historiallisen alhaisella tasolla 3,7 prosentissa, ja palkat ovat nousseet ripeästi, mikä uhkaa vauhdittaa inflaatiota.

Pörssifutuurit Wall Streetillä olivat iltapäivällä lievässä laskussa. Suunta oli alaspäin myös Euroopassa, jossa Euroopan keskuspankki EKP on nostamassa ohjauskorkojaan huomenna torstaina. Myös EKP:n odotetaan todennäköisesti nostavan korkoja 0,5 prosenttiyksikköä.