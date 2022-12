Ennuste povaa kallista sähköä pitkäksi aikaa – kallein aika vasta edessä

Halvimmillaan sähkö olisi heinä–syyskuussa vajaat 20 senttiä. Ennuste perustuu sähköfutuurien hintoihin, jotka vaihtelevat tiuhaan.

Sähkön arvonlisäverollinen pörssihinta on laskemassa ensi vuonna alimmillaan vain hieman alle 20 senttiin kilowattitunnilta. Kyse on kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisistä hinnoista.

Tämä käy selville sähkön hintoja vertailevan Halvinsähkösopimus-verkkosivuston tekemästä ennusteesta, joka perustuu johdannaismarkkinoilta kerättyihin sähköfutuurien hintoihin.

Kalleinta sähkö on futuurien mukaan helmikuussa, jolloin keskihinta kohoaa noin 45 senttiin kilowattitunnilta. Vasta vuoden 2024 toisella neljänneksellä keskihinnan odotetaan painuvan ensi kertaa alle 10 senttiin kilowattitunnilta.

Verkkosivusto huomauttaa kuitenkin tiedotteessaan, että sähköfutuurien hinnat ovat vaihdelleet tiuhaan tahtiin, ei tarkkaa lopullista hintatasoa tiedä kukaan.

Yhtiö kertoo keränneensä sähköfutuurien tiedot pörssioperaattori Nasdaqin sivuilta joulukuun 13. päivän päätöskursseilla. Futuurihinnoissa on otettu huomioon sekä Pohjoismaiden systeemifutuuri että Suomen hinta-alueen erosta kertova futuuri.

Lisäksi sähköfutuurien hinnat on muutettu megawateista kilowateiksi ja niihin on lisätty arvonlisävero, joka on joulu–huhtikuussa 10 prosenttia ja muuna aikana 24 prosenttia.

Futuurien myyjiä on tällä hetkellä tavallista vähemmän ja hintojen vaihtelu on poikkeuksellisen voimakasta.

