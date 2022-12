Tammipakkaset uhkaavat – kuinka korkealle sähkön hinta voi oikein nousta

Sähkön huippuhinnat voivat olla vähäksi aikaa ohitse sään lämpenemisen myötä. Mutta kuinka käy tammikuussa? Asiantuntijat esittävät arvionsa.

Sähkön jyrkkä hinnannousu tuntuu yllättäneen Suomen loppuvuonna.

Täällä on totuttu halpaan sähköön. Vielä viime vuonna pörssisähkön keskihinta oli 7,23 senttiä kilowattitunnilta. Tätä ennen hinta oli vuosikausia vieläkin alemmissa lukemissa.

Nyt markkinasähkön hinta on liikkunut ylimmillään kymmenkertaisissa lukemissa eli lähellä 70 senttiä eikä hintahuippua ole vielä välttämättä nähty.

Tilastokeskuksen mukaan sähkö oli marraskuussa 66 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aikaisemmin. Kallis sähkö vauhditti Suomen marraskuun inflaatiolukemia.

Kuinka korkealle sähkön hinta voi sitten nousta?

Sähkön hinnan ennustaminen on kuin sään ennustamista: mitä pidemmälle mennään, sitä epävarmemmaksi ennuste käy. Ja säästähän jyrkimmät hintaliikkeet pitkälti johtuvat eli pakkasesta ja tuulivoiman puutteesta.

Nousua rajoittavasta hintakatosta onkin keskusteltu sekä EU:ssä että Suomessa.

Sähkön nykyinen hintakatto EU:ssa on neljä euroa kilowattitunnilta. Tämä tekninen hintakatto koskee tukkumarkkinoiden hintaa, ei kuluttajien maksamaa verollista sähkönhintaa. Kuluttajasähkölle ei ole Suomessa voimassa hintakattoa.

Suomessa pörssisähkön neljän euron huippuhintoja ei ole tänä syksynä nähty. Sen sijaan Baltiassa elokuussa veroton tukkuhinta nousi tähän maksimihintaan, kun sähkön tarjontaa ei ollut tarpeeksi.

Ainakin teoriassa on kuitenkin mahdollista, että Suomessa sähkön pörssihinta yltäisi neljään euroon esimerkiksi pakkaskauden huippukulutuksen ja tuotannon vakavien häiriöiden johdosta.

Neljän euron hintatasolla 2 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavan kerrostalokaksion sähkölasku nousisi noin 650 euroon kuukaudessa, jos kuluttajalla olisi pörssisähkösopimus. Esimerkissä sähköenergia maksaisi neljä euroa kilowattitunnilta, siirtohinta olisi kuusi senttiä ja perusmaksu noin viisi euroa kuussa. Yhden päivän sähkönkulutus maksaisi tässä esimerkissä noin 22 euroa.

Suuren sähkölämmitteisen omakotitalon kulutus voi olla 20 000 kilowattituntia vuodessa. Tässä tapauksessa edellä kuvatuilla muuttujilla sähkölasku olisikin jo hirmuiset 6 330 euroa kuukaudessa ja reilut 210 euroa päivässä.

Energiaviraston johtaja Antti Paananen ei usko, että EU:n hintakattoa päästäisiin kokeilemaan Suomessa, vaikka sähkön hintapiikkejä tulisikin.

Jos sähkön hinta kohoaa tarpeeksi tarjonnan riittämättömyyden takia, alkavat sähkön suurkuluttajiin lukeutuvat teollisuuslaitokset ajaa tuotantoaan alas. Tämä vähentää sähkön kysyntää ja painaa samalla hintoja alemmas.

– Suurilta markkinatoimijoilta löytyy siinä tapauksessa joustoa kulutuksessa. Tuolla hintatasolla teollisuudesta löytyy halukkaita vähentämään kulutusta, Paananen sanoo.

Myös Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa pitää neljän euron kilowattituntihintoja Suomessa lähinnä teoreettisina. Realistinen huipputaso on hänen mukaansa tämänpäiväistä korkeammalla mutta selvästi alempana kun neljässä eurossa.

– Tällöinkin pitäisi jo olla sähkön tarjonnassa käynnissä jonkin tasoinen kriisi- tai häiriötilanne. Tällaisessa tilanteessa teollisuuden kulutusta putoaisi pois, minkä takia hinnan arviointi on todella vaikeaa.

EU:n hintakaton alentamista on ajanut useampikin taho. Suomessa esimerkiksi Teknologiateollisuus ehdotti syksyllä hintakaton alentamista tuhanteen euroon, jotta sähköjohdannaisten hinnat laskisivat.

Myös niin sanotulle säätösähkölle on hintakatto eli enimmäishinta. Se nousi Suomessa marraskuun alussa 5 000 eurosta 10 000 euroon megawattitunnilta. Hintakatto koskee säätömarkkinoita, joilla tasapainotetaan sähkön kysyntää ja tarjontaa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja muut vastaavat pohjoismaiset yhtiöt varmistavat säätösähkömarkkinoilla, että kantaverkkoyhtiöillä on tarjolla säädettävää tuotantoa ja kulutusta vastaamaan esimerkiksi sähköntuotannon vajetta, joka voi johtua muun muassa tuotannon häiriöistä.

– Kantaverkkoyhtiöt ostavat palveluita sähkön tuottajilta ja käyttäjiltä yksittäisen tunnin sisällä tapahtuvaan järjestelmän tasapainottamiseen. Aiemmin 5 000 euron hintakattoon on ylletty vain harvoin yksittäisinä tunteina, sanoo Fingridin johtaja Tuomas Rauhala.

Säätösähkömarkkinoiden hintapiikeillä ei ole suoraa yhteyttä kuluttajamarkkinaan. Sen sijaan säätösähkön kohonnut hinta vaikuttaa energiayhtiöiden kantaverkkoyhtiölle maksamiin kasvaviin vakuuksiin.

Fingrid on pyytänyt Energiavirastoa siirtämään vakuusriskien johdosta hintarajan noston voimaantuloa ajankohtaa ensi kevääseen. Asia on käsittelyssä.

Fingrid on arvioinut, että kovana pakkaspäivänä sähkön kulutushuippu on noin 14 400 megawattia. Kotimaista tuotantoa on arvioitu olevan käytettävissä yhteensä noin 11 300 megawattia, ilman Olkiluoto 3:sta.

Vaje pitää silloin kattaa sähkön tuonnilla. Lähinnä Etelä-Ruotsista tai sitä kautta tuotavan sähkön riittävyys kireänä pakkaspäivänä on avoin kysymys, koska sähkön tarvetta on silloin muissakin Pohjoismaissa.

On todennäköistä, että tällöin nähtäisiin myös todellinen sähkön hintapiikki.

Yksi tapa ennustaa sähkön hintaa on katsoa johdannaisia. Ne ennakoivat ensi vuoden sähkönhintoja. Tosin kysymys on vain tämän hetken markkinanäkemyksestä, joka voi muuttua hetkessä.

Nasdaqin johdannaiskaupassa käytiin perjantaina ensi vuoden tammi-maaliskuun sähköfutuureilla kauppaa hintaan 231 euroa megawattitunnilta. Tämä tarkoittaisi noin 23 sentin hintaa kilowattitunnilta.

Kyse on pohjoismaisesta systeemihintafutuurista, jonka päälle tulee Suomessa vielä aluehintaerofutuuri eli Suomen sähkönhinnan ero systeemihintaan. Tällä tammi-maaliskuun futuurilla on viimeksi käyty kauppaa 95 eurolla megawattitunnilta.

Tältä pohjalta näyttäisi siltä, että ensi vuoden alkupuolella pörssisähkön spot-hinnat Suomessa liikkuisivat noin 32 sentin tasolla.

Energiayhtiö Vattenfallin vanhemman salkunhoitajan Juho Kinnin mukaan markkinoiden veikkaukseen on syytä suhtautua varauksella.

– Suomea koskeva futuurikauppa on hyvin ohutta ja lisäksi Olkiluoto 3:n tuotannon aloitukseen liittyy paljon epävarmuutta, Kinni sanoo.

– Jos Olkiluoto 3 on käytössä niin aluehintaeron pitäisi olla pidemmällä aikavälillä lähellä nollaa eli aika lailla pohjoismaisen systeemihinnan tasolla.