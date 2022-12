Sähkölaskuihin on pian tarjolla helpotusta – tässä on kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Koska tukia saa tilille, miten niitä haetaan, tarvitseeko laskua maksaa? Lue tarkat rautalankaohjeet sähköavustuksista.

Hallitus tarjoaa sähkön hurjaan hintojen nousuun kolmea lääkettä: arvonlisäveron alennusta, joka astui voimaan jo joulukuussa, sekä sähkövähennystä ja sähkötukea ensi vuoden alusta.

Alv-alennus tulee automaattisena alennuksena sähkölaskuun.

Apujen hakemisessa on oma työläytensä, kun niitä voi saada verohelpotuksena, Kelan sähkötukena tai toimeentulotuen kautta.

Kelan ja Verohallinto pitivät keskiviikkona tilaisuuden, jossa tiivistettiin yhteen tieto siitä, mitä sähkötuki ja sähkövähennys käytännössä tarkoittavat ja kuinka niitä haetaan.

Taloussanomat kokosi tuoreimmat tiedot ja ohjeet siitä, milloin ja miten asiakas voi hakea mitäkin tukea.

A. Sähkövähennys

1. Kenelle? Pääosa sähköä käyttävistä kuluttajista kuuluu mahdollisen sähkövähennyksen piiriin tulojensa perusteella. Vähennystä haetaan Verohallinnosta, ja se on osa kotitalousvähennystä.

Omavastuu on noin 500 euroa kuukausille jaettuna, mikä tarkoittaa, että vähennys kohdentuu pääasiassa esimerkiksi energiatehottomissa omakotitaloissa asuviin sähkölämmittäjiin ja muihin paljon sähköä käyttäviin kotitalouksiin, mutta myös sähköautoilijoihin, sähköyhtiöistä on arvioitu aiemmin.

Sitä saa hakea itse maksamiensa kulujen perusteella, mutta esimerkiksi myös puolisot haluamallaan tavalla. Jos esimerkiksi maksajan tulot eivät riitä vähennykseen, voi sen siirtää puolisolle.

Hallitus arvioi, että sähkövähennyksen hakijoita olisi noin 250 000.

2. Mitä ehtoja? Vähennystä saa, jos sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuussa ja tuloja on sen verran, että veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Jos laskutusjakso osuu sekä ajalle, jolta saa vähennystä että ajalle, jolta sitä ei saa, mukaan lasketaan vähennykseen oikeuttava aika.

3. Paljonko voi saada? Sähkövähennyksen suuruus on 60 prosenttia, kun kulut ovat yli 2 000 euroa ja enintään 6 000 euroa tammi–huhtikuussa. Sitä voi saada korkeintaan 2 400 euroa – esimerkiksi puolisot yhteensä.

Vähennystä saa sähköenergian arvonlisäverollisesta hinnasta ja perusmaksusta, ei esimerkiksi siirtomaksuista. Kotitalousvähennyksessä on yksi yhteinen 100 euron omavastuu.

4. Millaiseen asuntoon? Vähennys koskee yhtä pääasiallista vakituista asuntoa. Asunto voi olla vuokrattu tai oma. Jos muuttaa kesken tukijaksoa, saa vähentää peräkkäiset sähköenergiakulut asunnoista, Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen kertoi. Vähennystä saa hakea etätyöläinen, vaikka tällä olisi oikeus myös työhuonevähennykseen.

5. Rajoituksia? Sähkövähennystä ei voi tehdä, jos saa muuta tukea sähkökuluille tai jos hakee verovähennyksiä sähkökuluille jossain muussa kohtaa verotusta. Sähköenergiakulut voidaan kuitenkin ottaa huomioon asumistuessa eli se ei estä vähennyksen saamista.

Katso esimerkki laskelmasta alla.

6. Miten haetaan? Jos hyödyn haluaa mahdollisimman nopeasti, kannattaa hankkia uusi verokortti heti vuoden alussa, Varonen ohjeistaa. Kätevimmin se käy Verohallinnon OmaVero-sivustolla. Verokorttihakemukseen tehdään arvio tammi–huhtikuun sähkökuluista. Summaa voi arvioida esimerkiksi vuodentakaisen sähkölaskun perusteella. Vähennys merkataan kotitalousvähennysten kustannusten kohdassa.

Jos toimii näin, arvio pitää korjata, kun koko jakson todelliset kustannukset ovat selvillä. Tämän voi joko tehdä muutosverokorttiin myöhemmin vuoden aikana tai viimeistään keväällä 2024, jolloin merkataan todelliset menot esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Koska hyödyn siis saa? Vähennys laskee veroprosenttia ja vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksaa palkasta veroja loppuvuonna. Tai jos ilmoittaa kulut vasta 2024 keväällä veroilmoitukseen, hyödyn saa myöhemmin veronpalautuksena tai pienempinä mätkyinä.

B. Sähkötuki

1. Kenelle? Jos tulot ovat niin pienet, että ei pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä, on oikeus hakea Kelasta sähkötukea. Sitä voi hakea myös jos sähköenergiamenot jäävät alle 2 000 euron rajan.

– Oleellista on, että kotitalouden pitää itse ensin arvioida, onko oikeus verottajan sähkövähennykseen. Jos ei ole, on oikeus väliaikaiseen sähkötukeen, Kelan projektipäällikkö Kirsi Metsävainio neuvoo.

– Tässä on vahva selvittelyvelvollisuus kotitaloudella itsellään, koska ulkopuolinen taho ei pysty määrittämään tarkkoja tulorajoja.

2. Millaiseen asuntoon? Kuten vähennyksessä, asunnon pitää olla vakituisessa käytössä ja tukea saa vain yhteen asuntoon. Muuttotilanteissa tukea voi saada kahden paikan sähkökuluihin. 400 euron omavastuu kohdistaa tuenkin pääasiassa sähkölämmitteisiin omakoti-, rivi- ja paritaloihin.

Katso alla sähkötuki pähkinänkuoressa.

3. Miten lasketaan? Sähkölaskusta otetaan huomioon enintään 1 500 euroa kuukaudessa. Jos esimerkiksi lasku (sähköenergia ja perusmaksu) olisi 2 000 euroa, siitä otetaan huomioon 1 500 euroa ja vähennetään 400 euron omavastuu. 1 100 eurosta lasketaan 60 prosenttia, jolloin tuen määrä olisi 660 euroa.

4. Miten hakea? Tukea voi hakea kuukausi kerrallaan tai koko jaksolta tammi–huhtikuu. Tukea haetaan hakemuksella ja laskuliitteellä, ja ne voi jättää joko paperisena tai jättää hakemuksen sähköisessä OmaKelassa. Kuittia ei tarvita, eli maksamaton lasku riittää. Myös suullinen hakeminen asiakaspalvelussa on mahdollista, Metsävainio sanoo.

5. Koska tuen saa? Käsittelyajasta ei ole lakikirjausta, mutta Metsävainio painottaa, että Kelassa ymmärretään tuen kiireellisyys. Tukea kannattaa hakea mahdollisimman nopeasti. Hakemusten käsittelyyn Kela varautuu palkkaamalla lisää väkeä. Rekrytointi on käynnissä tammikuuta varten.

C. Toimeentulotuki

1. Kenelle? Kolmantena tukimuotona on normaali toimeentulotuki, joka on niin kutsutusti viimesijainen tukimuoto kaikkein pienituloisimmille. Kela voi myöntää perustoimeentulotukea asumismenoihin sellaisille ihmisille, joiden tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

2. Miten lasketaan? Toimeentulotuessa voidaan ”kohtuullisen suuruisina” ottaa huomioon sähkömenot (siirto- ja kulutusmenot sekä perusmaksu). Niissä katsotaan, onko kyse taloussähköstä vai lämmitysmenoista. Sähkön hinnan nousun takia Kela on nostanut viitteellisiä raja-arvoja kohtuullisista kuluista, Kelan juristi Mira Halme kertoo.

Esimerkiksi yksinasuvalla sähkömeno on noin 90 euroa kuukaudessa, Halme kertoo.

Lämmitysmenoja koskeva etuus lasketaan niin kutsuttujen asumisnormien perusteella eli ne ovat paikkakuntakohtaisia. Lämmitys- ja vuokramenojen tulisi jäädä niiden alle.

– Jos kohtuuhintainen asumisnormi ylittyy, huomioimme lämmitysmenot jatkossakin täysimääräisesti, jos menojen kustannus johtuu energiahintojen voimakkaasta noususta. Harkintaa on lisätty, Halme sanoo.

Toimeentulotuen sähkökuluja voi hakea kuten ennenkin. Jos sähkötuki on jo myönnetty, se lasketaan maksupäivän mukaan tuloksi ja sähkölasku eräpäivän mukaisesti menoksi.

D. Yhteiset neuvot vähennykselle ja tuelle

1. Joulukuun sähkölaskusta ei voi hakea avustuksia, vaikka maksupäivä olisikin tammikuun puolella. Huhtikuun laskun voi vastaavasti sisällyttää hakemuksiin, vaikka laskun maksupäivä olisi toukokuussa.

2. Tukia ei voi hakea päällekkäin. Kela välittää verottajalle tiedot sähkötuen saajista.

3. Laskut pitää maksaa ensi vuoden aikana, koska apumuodot ovat voimassa vain vuoden 2023. Ota laskut talteen. Sähkövähennykseen liittyvä säilytysvelvoite on kuusi vuotta verovuoden päättymisestä.

4. Tulorajaa vähennykseen ja tukeen ei voi tarkasti laskea, koska palkoista ja etuuksista maksetaan veroa ja saadaan vähennyksiä eri tavoin. Jos palkkatuloja on karkeasti arvioiden alle 15 000 euroa vuodessa, saattaa kuulua tuen piiriin. Etuuksissa raja tulee alempana vastaan, koska niihin ei kohdistu samoja vähennyksiä kuin palkkatuloihin. Veroprosenttilaskurista voi arvioida omaa tilannetta.

5. Voi olla vaikeaa arvioida tuloja ja sähkökuluja etukäteen. On mahdollista, että vasta myöhemmin selviää, kumpaan luokkaan kuuluu. Hakuaikaa voi pidentää, sillä aikaa on molemmilla tuilla vuoden loppuun. Jos luokka muuttuisi kesken vuoden, ja on jo tehnyt toimenpiteitä, kannattaa olla yhteydessä tuen myöntäjään.