Helsinki on maksanut Villelle tuplapalkkaa jo 7 kuukautta – ”Ihan kipeetä meininkiä”

Helsinki on maksanut työntekijälleen virheellisesti tuplapalkkaa kesäkuusta lähtien. Hänelle ei ole kerrottu, miten ja mihin hän voisi palauttaa ylimääräiset rahat. Nyt työntekijä pelkää jättimätkyjä.

Helsingin kaupungin palkkasotku piinaa yhä työntekijöitä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävissä työskentelevä Ville kertoo aloittaneensa kaupungin palveluksessa kesäkuussa ja saaneensa peruspalkkansa koko ajan kaksinkertaisena.

– Minulle on maksettu lähes 7 000 euroa kuukaudessa bruttona, hän kertoo.

Kyseinen työntekijä ei halua esiintyä julkisuudessa tunnistettavana, joten Ville ei ole hänen oikea nimensä. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa ja Taloussanomat on nähnyt hänen palkkalaskelmansa.

Keskiviikkona Villellä oli tilipäivä.

– Seitsemäs ylimääräinen kuukausipalkka tulee, hän tarkistaa palkkalaskelmastaan.

Kuukausittain Ville on yrittänyt korjata virhettä – yleensä vapaa-aikanaan, koska työaikana asian hoitaminen ei onnistu.

Puhelimitse palkkahallintoon on vaikea päästä. Ville kertoo, että jonotus voi viedä tunteja. Sähköposteihin vastataan parin, kolmen viikon päästä. Vastaus on aina sama: Tapahtumat kirjataan ja asiasta viestitään eteenpäin. Kuukausi toisensa jälkeen hän on joutunut huomaamaan, että mitään ei ole tapahtunut.

– Olen pyytänyt Helsingin kaupungilta laskua ylimääräisten suoritusten netto-osuudesta, mutta en ole saanut.

Villen palkkakaan ei ole ollut täysin oikea. Hänellä noin 30 vuoden työkokemus, ja hänen pitäisi saada siihen perustuvaa kokemuslisää, mutta tätä hänelle ei ole maksettu kertaakaan. Myös bonuslisiä hän kollegoineen on joutunut peräämään kuukausikaupalla.

Oikeasta palkasta Villeltä puuttuu useampi sata euroa joka kuukausi. Hänellä on asuntolainaa ja myös yleisen hintatason nousun vuoksi hän todella tarvitsisi summat. Saadakseen rahansa riittämään hän joutuu suunnittelemaan taloutensa tarkkaan.

– Joka kuukausi saat jännittää ja funtsia, millainen tilinauha on tulossa. Se käy aika raskaaksi, hän sanoo.

Yhä karummaksi tilanteen tekee verotus. Ville ei tiedä, miten hän saa sotkun selvitettyä verottajan kanssa.

– En ole pystynyt veroprosentteja laskemaan. Jollei kaupunki saa pikaisesti asiaa hoidettua, mätkyjä tulee ihan helvetisti.

Säästötilillään Villellä on reilu 20 000 euroa rahaa, joka ei kuulu hänelle.

– Tämä on ihan kipeetä meininkiä. Samaan aikaan osa työkavereista saa nollatiliä eli ei palkkaa ollenkaan. Miten ihmeessä Helsingin kaupunki odottaa, että työntekijät viitsivät tulla motivoituneina töihin?

Ville kuten moni muukin Helsingin työntekijä huolehtii kaupunkilaisten hyvinvointiin, henkeen ja terveyteen liittyvistä keskeisistä elämän perusasioista. Kaupunki ei hänestä tue ollenkaan perustehtävän toteuttamista.

Kaiken kukkuraksi Villen työsuhde näyttää palkkalaskelman perusteella päättyvän vuoden vaihteessa. Hän ei ole ainoa: Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että noin 15 000 Helsingin kaupungin työntekijän joulukuun palkkakuitissa oli sama tieto.

Virhe johtuu Villen mukaan hyvinvointialueisiin siirtymisestä. Helsingin kaupungissa palkanlaskennan vakauttamisesta vastaava johtaja Kirsti Laine-Hendolin vahvistaa asian HS:lle.

– Uskomatonta sähläystä, Ville puuskahtaa.

Helsingin maine luotettavana ja turvallisena työnantajana on Villen mielestä mennyt.

– Meiltä lähtee työntekijöitä pois ja uusia ei saada tilalle. Emme saa käynnistettyä kaikkia suunniteltuja toimintoja. Hyvä, että saamme edes perustehtävät osittain pidettyä käynnissä.

Ennen kaupungille siirtymistään Ville työskenteli 20 vuotta yksityisen yrityksen palveluksessa ja sai aina palkkansa tilipäivänä oikean suuruisen.

– En tiedä uskaltaisinko enää asiansa osaaville ammattilaisille suositella Helsingin kaupunkia työnantajana. Tuskinpa, ellei kaupunki pikaisesti saa asioita hoidetuksi.

Ongelmat liittyvät Sarastia-palkanmaksujärjestelmään, jonka Helsinki otti käyttöönsä viime keväänä.

Helsingin Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) toimitusjohtaja Anniina Kitula ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, mutta sanoo, että niin kuin tässä tapauksessa ei palkanmaksun toki pitäisi mennä.

– Onko kyseinen työntekijä ollut esimieheensä yhteydessä, Kitula kysyy ensin.

Monet asiat hoituvat esimiesten ja palkkalaskennan välisten yhteydenottokanavien kautta hänen mukaansa nopeasti.

Ville sanoo, että hänen esimiehensä on erittäin tietoinen tilanteesta, mutta ei voi sille mitään.

Kitula kertoo kolme tavallista syytä liikaan palkkaan. Työntekijälle on jäänyt järjestelmään kaksi työsuhdetta tai henkilö voi olla osa-aikainen, mutta esimies ei ole tehnyt osa-aikamuutosta palkkajärjestelmään. Kolmas mahdollisuus on, että henkilö on vaihtanut tehtävää, mutta esimies ei ole täyttänyt palkkajärjestelmän lomaketta, joka katkaisee edellisen työsuhteen.

Mikään selityksistä ei oikein sovi Villen tapaukseen.

Kitula myöntää, että uusi järjestelmä ei kaikilta osin toimi kuten sen pitäisi.

– En tiedä, onko hänellä ollut huonoa tuuria, mutta kaiken järjen mukaan esimiehen kautta asia lähtee ratkeamaan.

Uusi järjestelmä muutti toimintamalleja merkittävästi. Nyt tavoitteena on, että esimies syöttää tiedot järjestelmään ja että ne tulisivat kerralla oikein.

– Työmäärä on iso, Kitula myöntää.

Esimiesten on pitänyt hoitaa asia muun työnsä ohella. Kitula kertoo, että lisäksi työntekijöiden palkkalaskelma on haastava lukea.

Onko tässä haukattu liian iso pala?

– Relevantti kysymys. Digitalisaatiossa on monessa kohtaa menty isoilla harppauksilla. Järjestelmä asettaa kovat vaatimukset. Enää sihteereitä ei ole ja esimiehille on tullut tehtäviä, jotka on aiemmin hoitanut ne osannut henkilö.

Kitula vertaa Sarastian käyttöönottoa Helsingissä ja talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmän käyttöönottoa valtiolla. Valtio käytti valmisteluun kahdeksan vuotta, Helsinki aloitti koulutuksen viime vuonna.

Talpan asiakaspalvelujonossa on 7000–8000 palvelupyyntöä. Tosin osa pyynnöistä todennäköisesti roikkuu siellä, vaikka tilanne on jo hoidettu. Kaikki yhteydenotot pyritään silti käymään läpi.

– Nyt priorisoimme yhteydenottoja, joissa kyse on puuttuvasta tai liian vähän maksetusta palkasta, Kitula kertoo.

Yksi ongelma on se, että yhteydenottoja tulee useita kanavia pitkin. Tammikuussa otetaan käyttöön uusi järjestelmä, jonka Kitula odottaa helpottavan tilannetta.

– Parempaan suuntaan ollaan menossa. Saamme tilannetta vähitellen haltuun.

Hän uskoo, että Villen palkkoja koskeva virhe saadaan korjattua ennen kuin verottaja alkaa vaatia häneltä lisää veroja. Aikaa on Kitulan mukaan helmi–maaliskuun taitteeseen asti. Tuolloin verottaja poimii palkkatiedot esitäytettyä veroilmoitusta varten.

