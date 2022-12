Tältä näyttää uudella Tallinkin ”kovan onnen laivalla” – yhtä yksityiskohtaa et välttämättä huomaa itse

Tallinkin tuliterän MyStar-risteilyaluksen sisustuksesta vastannut sisustusarkkitehti Vertti Kivi listaa laivalta löytyvistä tiloista omat suosikkinsa.

Monia vastoinkäymisiä kohdannut Tallinkin uusi risteilyalus MyStar irtautui ensimmäistä kertaa satamasta tiistaina.

Aluksen valmistumista on odotettu neljä vuotta, kertoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene. Syinä ovat olleet muun muassa koronapandemia ja Ukrainan sota.

– Laivanrakennusyhtiö lupasi meille kyllä laivan jouluksi, mutta se valmistuikin vuoden myöhässä, Nõgene naurahtaa.

Nyt Helsingin ja Tallinnan väliä liikennöivä laiva on valmis vesille. Kyytiin mahtuu kaikkiaan 2 800 matkustajaa. Hyttejä on 46, ja ne on varattu pääosin lepopaikoiksi rahtiliikenteen kuljettajille.

Sisustusarkkitehti Vertti Kivi kertoo, että MyStarilta löytyy muun muassa lähikuvia höyhenistä ja muista Itämeren kauneutta kuvastavista yksityiskohdista.

Yksityiskohtaisesta kuvasta ei välttämättä ensivilkaisulla tunnista, että se esittää höyhentä.

Laivasta löytyy 46 hyttiä.

Modernin aluksen teema on ”the beauty of the Baltics”, jonka kautta halutaan tuoda esiin Itämeren kauneutta, kertoo laivan pääsuunnittelija, sisustusarkkitehti Vertti Kivi.

Teema näkyy esimerkiksi pienin yksityiskohdin, joita matkustajan silmä ei välttämättä huomaa. Kivi esittelee sinisävyistä käytävää koristavia mainostauluja, joissa loistaa tarkat lähikuvat höyhenestä.

– Taustalla näkyy kuva pienestä linnun höyhenestä, josta ollaan otettu suuria lähikuvia studiossa. Kuvat on laitettu tänne seinille. Ne kuvastavat Itämeren kauneutta, eli kasvustoja, lintuja ja vedenalaista kauneutta, jotka löytyvät tästä meidän altamme, vaikka emme niitä näekään, Kivi kertoo.

Itämeren aarteita esittelevä teema jatkuu muun muassa käytävän kukkakuvioidussa lattiassa ja seinässä. Yksityiskohtaisia kuvia on esillä monissa laivalta löytyvissä tiloissa, kuten rennossa istuskelutilassa nimeltä Coffee & Co. Lounge.

Tunnelma tilassa on rennon seesteinen. Pianisti viihdyttää matkustajia, silkkikasvit luovat olohuoneen tuntua ja saippuakuplia muistuttavat lamput valaisevat tilaa.

Coffee & Co. Lounge toimii ikään kuin laivan keskikohtana.

Tilan värimaailmasta löytyy sinistä, violettia ja vihreää.

Kiven mukaan tila tunnettiin aiemmin X-Loungena, sillä sen pohjaratkaisu muistuttaa x-kirjainta. Tila toimii ikään kuin laivan keskuksena, josta on helppo jatkaa matkaa niin perheystävälliseen Family Picniciin kuin laivan sisäiseen ostoskeskukseenkin.

– Tämä on selkeästi loungealue, jossa voi käyttää palveluita jos haluaa, mutta jossa voi myös istua ja pitää loungetilaisuuden kavereiden kanssa hyvää aikaa viettäen, Kivi kertoo.

Coffee & Co. Loungesta muutaman askeleen päässä sijaitsee Family Picniciksi ristitty tila. Siniset valot tervehtivät loungetilasta paikalle saapunutta, ja hennot valot luovat rentoa tunnelmaa. Huomiota herättävin sisustuselementti tilassa on silkkikasvit ja katosta roikkuvat korituolit, jotka kutsuvat levähtämään.

Family Picnicistä löytyy katosta riippuvia korituoleja.

Istuskelualuetta vastapäätä sijaitsee lasten oma leikkitila.

Rauhallinen ympäristö vaikuttaa selkeästi tilassa aikaa viettäviin ihmisiin. Yksi katsoo ikkunasta ulos tummaan, lumisateen sävyttämään iltaan ja puhuu ruotsia puhelimeen. Toinen tuijottaa intensiivisesti kannettavaa tietokonettaan.

– Tämän tilan ajatus oli se, että matkustaja pääsee luontotunnelmaan. Täällä on riippukeinuja, ja täällä voi pitää esimerkiksi pienen piknikhetken. Vieressä on lasten alue, jossa lapset ovat selkeästi läsnä, mutta heillä on kuitenkin oma alueensa, Kivi kertoo ja viittoo istuskelutilan vastapäiseen alueeseen, joka on rajattu lasten omaksi leikkipaikaksi.

Matkustaja saa nauttia yksityisyydestään kuuden matkustajapaikan Platinum Loungessa.

– Olemme halunneet näillä rennoilla elementeillä luoda uuden, rennon ja luonnonmukaisen tilan, jollaisia laivoilta on puuttunut, hän jatkaa.

Omiksi lempipaikoikseen tuliterällä MyStarilla Kivi listaa esittelemänsä Coffee & Co. Loungen ja Family Picnicin sekä Platinum Loungen, jossa matkaa pääsee taittamaan laadukkaissa luksusolosuhteissa.