Näin kävi ostoskorille joulukuussa

Joulukuun ostoskorissa on selvä muutos marraskuun ostoskoriin verrattuna. Mutta kuinka pysyvä se on?

Inflaatio noussut syksyn aikana suurin harppauksin. Tämä on näkynyt myös Taloussanomien kuukausittain tekemässä ostoskorivertailussa, jossa on seurattu pääasiassa elintarvikkeiden keskihintojen kehitystä.

Keskihinnat perustuvat K-Citymarketeissa ja Prisman verkkosivuilla ilmoittamiin tietoihin.

Syksyn aikana joidenkin tuotteiden keskihinnat ovat nousseet kymmeniä prosenttia jopa kuukauden aikana. Marraskuussa koko ostoskori kallistui viitisen prosenttia lokakuuhun verrattuna.

Joulukuun ostoskorissa saattaa sen sijaan näkyä merkkejä inflaation taittumisesta. Ostoskorin tuotteiden keskihintojen summa on nimittäin noussut marraskuusta vain 0,4 prosenttia. Vielä ei voi siis puhua kuitenkaan laskusta.

Keskiviikkona puolilta päivin julkaistut marraskuun inflaatioluvut eivät vielä käänteestä kerro. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi marraskuussa 9,1 prosenttiin lokakuun 8,3 prosentista. Nousua vauhdittavat tekijät eivät kuitenkaan löytyneet ruokakorista vaan sähkön hinnasta ja korkotason noususta.

Lue lisää: Suomen inflaatio ei taittunut vieläkään– "Rajuja lukemia”

Suurimmalla osasta tuotteista keskihinta on pysynyt samana marraskuusta joulukuuhun, ja muutamat muutokset ovat euromääräisesti pieniä.

Kotimaiset kasvikset ovat jatkaneet kallistumistaan, mikä ei talviaikaan ole yllätys. Kotimainen tomaatti kallistui loka–marraskuussa yli 50 prosenttia, ja marras–joulukuussakin vielä yli 6,5 prosenttia.

Lue lisää: Lista: Maksat näistä tuotteista enemmän marraskuussa

Viime huhtikuuhun, eli ostoskorivertailun alkuun verrattuna on suuria eroja. Esimerkiksi kotimaisen kurkun kilohinta on huhtikuun jälkeen noussut jopa 75 prosenttia. Koko ostoskori on marraskuussa 14,6 prosenttia kalliimpi kuin viime huhtikuussa.

Aika näyttää, onko kyseessä todella käänne hintakehityksessä vai vain tasaisempi vaihe jatkuvassa nousussa. Elintarvikkeiden tuotantokustannuksiin vaikuttavat muun muassa sähkön, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, jotka ovat nousseet Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Lue lisää: Ruuan hinta nousee hurjaa vauhtia – näin se näkyy ostoskorissa

Lue lisää: Kanan ja jauhelihan hinnassa raju muutos syyskuussa – kahvin ystäville helpotusta