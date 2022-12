Joonas Tuompo, 32, ei ole maisteri tai älläkuningas, mutta viime vuonna hänestä tuli miljonääri. Liike-elämän opit hän keräsi koulujen sijaan kantapään kautta.

32-vuotias Joonas Tuompo on koulutukseltaan ylioppilas.

Lukion Tuompo suoritti vasta aikuislukiossa, sillä teini-iässä lukio jäi kesken. Työt kiinnostivat enemmän.

Sittemmin työt vaihtuivat yrittämiseen, johon ovat kuuluneet pitkät päivät, pään hakkaaminen seinään – ja isot onnistumiset.

Viime vuonna Tuompo onnistui myymään enemmistön yrityksestään, kevytyrittäjyys- ja laskutuspalvelu Free.fistä.

Kaupan myötä mies tienasi viime vuonna 1 076 709 euroa. Näistä pääomatuloja oli vajaat 900 000 euroa.

Aika hyvin siihen nähden, ettei kouluja ole pahemmin käyty.

Tuompon mielestä Suomessa arvostetaan yliopistoa ja korkeakoulututkintoa vähän liikaakin.

Sitä paitsi se, ettei Tuompolla ole korkeakoulututkintoa, ei tarkoita sitä, etteikö mies olisi opiskellut lainkaan.

Joonas Tuompo kirjoitti aikuislukiosta C:n paperit.

Valosuunnittelu oli teini-ikäiselle Joonas Tuompolle kaikki kaikessa. Lukio jäi kesken, kun valot veivät mennessään.

18-vuotiaana hän kiersi musikaaliryhmän kanssa Suomea. Elämä oli yksinkertaisempaa.

Myöhemmin Tuompo suoritti töiden ohella aikuislukion. Keskiarvo oli ysin kieppeillä, mutta kirjoitukset menivät penkin alle. Jännitti kuulemma liikaa. Käteen tuli C:n paperit.

Aikuislukion jälkeen Tuompo perusti henkilöstövuokrausfirman, mutta jatkoi samalla valotöitä. Työpäiville alkoi tulla mittaa.

Vuokrausfirmalla oli jonkin verran kysyntää, etenkin 2010-luvun alkuvuosilla, kun osa yrityksistä alkoi ulkoistaa toimintaansa esimerkiksi kulttuurialalla.

– Aika moni tuttu kollega ryhtyi toiminimiyrittäjäksi, Tuompo muistelee.

Kaikilla ei ollut käsitystä siitä, miten arvonlisäverot ja yrittäjien eläkevakuudet maksetaan. Moni ajautui ulosottoon.

Siksi Tuompo perusti vuonna 2016 kevytyrittäjyyspalvelu Free.fin. Kevytyrittäjyys tarkoittaa sitä, että henkilö tekee töitä omiin nimiinsä ilman y-tunnusta ja laskuttaa tekemästään työstä laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu hoitaa tällöin tarvittavat paperityöt. Kevytyrittäjyys soveltuu etenkin aloille, joissa myydään omaa osaamistaan.

Seuraavana vuonna Tuompo teki viimeiset työnsä valomiehenä Apulannan 11 keikkaa kattaneeseen syyskiertueeseen.

Sitten valot sammuivat, ja Tuomposta tuli täyspäiväinen yrittäjä.

Joonas Tuompo on urallaan suunnitellut valot esimerkiksi vuonna 2015 ilmestyneeseen suomalaiseen David Hasselhoff Show -keskusteluohjelmaan, jonka Hasselhoff juonsi.

Uutena yrittäjänä markkinoille tuleminen ei ole koskaan helppoa. Ei etenkään silloin, kun markkinoilla on jo vakiintuneita toimijoita. Kun Free.fi perustettiin, ainakin Ukko.fi ja Eezy olivat saaneet jo mukavasti jalansijaa.

Tuompon etuna oli miehen vahvat verkostot tapahtuma-alalta. Lisäksi Freen hinnoittelu määriteltiin kilpailijoita edullisemmaksi.

– Silloin oltiin markkinoiden halvin. Nyt on alkanut tulla melkein ilmaisia toimijoita, joita menee sitten konkkaan vähän väliä, Tuompo sanoo Freen toimistolla Helsingin Kampissa.

Toimistotila on boheemi. Ulkoasu tuo ennemmin mieleen taiteilijoiden yhteiskäyttötilan kuin menestyvän miljoonayrityksen. Täällä ei kukkoilla kovat kaulassa, vaan otetaan rennosti huppareissa.

Itse perustamansa yrityksen vahvuuksina hän pitää laadukasta asiakaspalvelua ja automaation sekä skaalautuvuuden hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että firmaan ei esimerkiksi ole tarvinnut palkata kallista taloushallinnon henkilökuntaa, kun raportointi tapahtuu automaattisesti. Suhdeluku liikevaihdon ja henkilöstön kasvun välillä on Tuompon mukaan ollut erittäin hyvä.

Viime vuonna Free.fin liikevaihto oli reilut 78 miljoonaa euroa. Firmassa oli tuolloin 21 työntekijää.

Free.fin liikevaihto kasvoi lähes 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Yhtenä onnistumisen esimerkkinä Tuompo nostaa esiin palvelun, jolla pystyy niputtamaan kaikki saman toimeksiantajan laskut yhteen pakettiin. Tällöin riittää, että toimeksiantaja maksaa yhden laskun, josta Free lajittelee maksun jokaiselle kevytyrittäjälle.

– Se oli iso innovaatio. Muutkin toimijat ovat nyt kehitelleet tällaisen. On samalla ärsyttävää että imartelevaa, kun meitä kopioidaan, Tuompo hymyilee.

” On samalla ärsyttävää että imartelevaa, kun meitä kopioidaan.

Joonas Tuompon ohella myös Viima Solutions -yrityksensä myyneet Jesse Nieminen, Erkka Isomäki ja Joona Tykkyläinen tekivät yrityskaupoilla miljoonatulot.

Lue lisää: Erkka, Jesse ja Joona rehkivät vanhassa kukkakaupassa ja joivat pahaa kahvia – nyt he ovat miljonäärejä

Oman yrityksen alkutaival oli aikamoista hulabaloota. Firmassa työskenteli vain kaksi henkilöä, toimitusjohtaja Tuompo sekä teknologiajohtajana toiminut henkilö.

– Mä hoidin myyntiä, asiakaspalvelua, tuotekehitystä, markkinointia ja operatiivista pyörittelyä, Tuompo listaa.

Lisäksi piti opetella kaikki yrittämiseen ja kevytyrittämiseen liittyvät lakitekniset ja verotukselliset kiemurat. Tuompo opiskeli näitä netistä ja osti alan kirjoja. Tunteja ei laskettu, töitä painettiin kellon ympäri.

Se kannatti. Vuonna 2018 firman toiminta alkoi olla vakaalla, kestävällä pohjalla. Uusia asiakkaita tuli koko ajan. Tuon vuoden loppupuolella Tuompo nosti firmasta itselleen ensimmäistä kertaa palkkaa.

– Siitä tuli aika kiva fiilis. Sellainen, että kyllä tää kantaa.

Joonas Tuompo on tottunut painamaan pitkää päivää.

Kevytyrittäjien määrä Suomessa on kasvanut vuosi vuodelta. Kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö Uusi Työ ry:n – jonka hallituksen jäsen Tuompo on – tilastojen mukaan vuonna 2017 Uusi Työ ry:n jäsenyrityksiin oli rekisteröitynyt reilut 85 000 kevytyrittäjää. Vuonna 2021 määrä oli noussut jo lähes 217 000:een. Freen kautta palkkaa on laskuttanut noin 17 000 kevytyrittäjää.

Tuompo kertoo, miksi kevytyrittäjyys kiinnostaa aiempaa enemmän.

Työelämä on muuttunut aiempaa pirstaleisemmaksi ja erilaisten projektitöiden volyymi on yleistynyt. Lisäksi tieto kevytyrittäjyydestä on tavoittanut yhä useampia ihmisiä. On saatettu tiedostaa, että yrittäminen on mahdollista myös ilman omaa toiminimeä.

Tuompo uskoo, että suurinta kevytyrittäjyyden aaltoa ei ole vielä edes nähty. Hänen havaintonsa ja näkemyksensä on, että Z-sukupolvi, eli 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneet, arvostavat työelämässä vapautta selvästi edeltäjiään enemmän. Vapautta, jota he saattavat tavoitella juuri kevytyrittäjyyden kautta.

– Etenkin koronan aikana ihmisiä on kontrolloitu paljon. Ihmiset haluavat ottaa tietyt asiat omaan kontrolliinsa. Yksi näistä asioista on työelämä: ihmiset haluavat tehdä töitä milloin haluavat ja kenelle haluavat, Tuompo kertoo Freen asiakkailleen tuottaman kyselyn tuloksista.

– Kevytyrittäjyydessä korostuu vapaus, Tuompo jatkaa.

Joonas Tuompo uskoo kevytyrittäjyyden yleistyvän tulevaisuudessa entisestään.

Barona osti enemmistön Freestä joulukuussa 2021. Kauppa teki Tuomposta miljonäärin ja samalla yhden kaikkiaan 17:sta alle 35-vuotiaasta suomalaisesta, joista tuli viime vuonna yrityskauppamiljonäärejä.

Sopimusneuvottelut kestivät kuukausia.

– Myönnän, että välillä en ymmärtänyt sanaakaan siitä! Olin että äh, ei tästä tule mitään.

Sopimusneuvottelun ohella piti vastata yrityksen toiminnasta. Kotona miestä ei pahemmin näkynyt. Jo tätä ennen aika oli kortilla.

Tuompolla on 6-vuotias poika, jonka lapsuusvuodet hän on missannut painettuaan pitkää päivää yrittäjänä.

– Välillä se kaduttaa. Mutta samalla tiedostan sen, että ainakaan hänen ei tarvitse miettiä, onko varaa harrastaa jotain, Tuompo sanoo.

” Olin että äh, ei tästä tule mitään.

Tuompolla kesti pari vuotta ennen kuin hän pystyi ensimmäistä kertaa nostamaan itselleen palkkaa firmastaan.

Tuompon mukaan raha ei ole vaikuttanut arkeen käytännössä millään tavalla. Stressi on hieman vähentynyt, mutta siinä kaikki. Hän ostaa edelleen kympin t-paitoja, eikä ole tehnyt uusia isoja hankintoja. Suurimman osan miljoonatuloista hän on laittanut jälkipolville jemmaan.

– Jo parin vuoden ajan on ollut aika hyvät ansiotulot, mutta kyllähän tämä toki taloudellista turvaa tuo.

Vaikkei raha ole tuonut muutosta Tuompon elämään, tiettyjen ihmisten suhtautuminen Tuompoon on muuttunut. Muutos alkoi Barona-kaupan julkistuksen aikaan.

Tuli puheluita, joissa aluksi vaihdeltiin kuulumisia, mutta pian keskustelu eteni ideaan, joka soittajalla oli mielessään.

– Halusivat mut rahoittamaan. Osasin kyllä varautua tähän etukäteen, sillä olin puhunut kaupasta paljon etukäteen, Tuompo kertoo.

Seuraavan kerran puhelin pirisi valtoimenaan veropäivän jälkeen, kun moni löysi Tuompon nimen miljoonalistalta.

Läheisiin kaverisuhteisiin miljoonatulot eivät ole vaikuttaneet. Sama porukka on pitänyt yhtä ennen ja jälkeen rikastumisen.

Tältä näyttää miljonäärin työhuone.

Tuompon tie miljonääriksi on auennut kenties nopeasti, mutta ei sattumalta.

Toki hän ei voinut Freetä perustaessaan tietää kevytyrittäjien määrän tulevasta kasvamisesta, mutta yrittämisen sudenkuopista hän tiesi. Sekä henkilöstöfirma että Tuompon lanseeraama työnvälityssovellus ovat menneet konkurssiin. Oppia on kertynyt kantapään kautta.

Freen kohdalla Tuompo koki olevansa valmis. Ei ehkä rikastumaan, mutta saamaan firman pyörimään ja saamaan sitä kautta itselle vähintään riittävät ansiot.

Perushyvistä ansioista olisi selvästi helpompi puhua kuin miljoonatuloista.

Toisaalta ne ovat seurausta kovasta työstä. Ei sellaisia saavuteta ilman uhrauksia.

– Uskon, että kuka tahansa pystyy siihen. On meilläkin ollut aallonpohjia ja ollaan mietitty, että miten vittu täältä selvitään. Mutta aina on selvitty.

” Uskon, että kuka tahansa pystyy siihen.