Sähkötilanne on keskiviikkona vuoden tiukin – näin saat tiedon mahdollisesta sähkökatkosta

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja peräänkuuluttaa järkevää sähkönkäyttöä ja säästämistä haastavina päivinä.

Keskiviikosta ennakoidaan toistaiseksi vuoden tiukinta päivää kotimaan sähköverkolle.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan vielä ei olla äärirajoilla, eikä Suomessa pitäisi tulla keskiviikkona tämän hetken ennusteiden mukaan sähköpulaa. Tilanne on kuitenkin ”tiukka”.

– Vielä ei lähestytä sähköpulaa, mistä on puhuttu. Tietyllä lailla talvi antaa nyt merkkejä itsestään. On vähän kylmempää, mutta vielä ei olla siellä oikein kylmässä talvessa, Ruusunen kommentoi.

Tiukka sähkötilanne on usean eri tekijän summa: Etelä-Suomeen on ennustettu kovia pakkasia, jotka lisäävät sähkökulutusta ja tyyni sää taas vähentää tuulivoiman tuotantoa.

Lisäksi Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on poissa käytöstä ja Ruotsissa Oskarshamnin ydinvoimala on huollossa. Osa Suomessa vuosittain käytettävästä sähköstä on peräisin länsinaapurista.

– Tämä on aikamoinen stressitestitilanne Etelä-Ruotsissa. Siellä on kylmää ja ongelmia ydinvoiman kanssa. Heillä on siellä tiukempi paikka ja sillä on iso vaikutus myös meihin.

Sähkönkulutus on liikkunut kotimaassa viime aikoina noin 11 000–12 000 megawatin tienoilla. Sähkön käytön kulutushuipuksi tänä talvena Fingrid arvioi aiemmin 14 400 megawattia.

Kulutus on hyvin riippuvainen lämpötilasta ja se onkin tyypillisesti korkeimmillaan tammi-helmikuun kovilla pakkasilla.

Ruususen mukaan ensi viikon arvioidaan olevan sähköverkolle armollisempi muun muassa siitä syystä, että teollisuuden sähkönkulutus vähenee jouluviikolla.

Tilannekuvan muutoksia seurataan tulevien talvikuukausien aikana tarkasti. Vuosi sitten talven kulutuspiikki saavutettiin jo joulukuussa.

– Tästä se lähtee ja helmikuun loppuun asti mennään ja seurataan tilannetta. Sitten alkaa taas helpottaa.

Moni suomalainen on siirtynyt pörssisähköön joku vapaaehtoisesti tai pakon edessä, kun entinen sopimus on päättynyt.

Ruususen mukaan tavalliset suomalaiset voivat valmistautua keskiviikkoon jatkamalla järkevää sähkönkäyttöä. Fingrid on peräänkuuluttanut sähkö säästämistä tärkeänä keinona sähkön riittävyyden turvaamiseksi jo pitkään.

– Kuluttajat ovat tehneet hyvää työtä. Sitä työtä pitää vaan jatkaa.

Kärsivällisyyttä vaaditaan myös hintojen kanssa.

Suomen sähkön pörssihinta Nordpoolissa käy keskiviikkona korkeimmillaan 59 sentissä kilowattitunnilta tiistaina julkaistujen lukujen mukaan.

Ruusunen myöntää, että hinnat ovat keskiviikkona korkealla, mutta ei pidä tiistaina julkaistua tuntihinnastoa ”älyttömän korkeana”.

Tulevan talven mahdollisista sähkökatkoista tiedottavat sähköverkkoyhtiöt. Paikallistason toimijoiden ohjeistus tulee Fingridiltä.

– Aina kun talveen on varauduttu niin on käyty asioita läpi, mutta nyt siinä on tietysti oma jännitteensä, koska tilanne on se mikä on.

Esimerkiksi Suomen suurimpiin energia-alan yrityksiin lukeutuva Helen tiedottaa asiakkaitaan sähköpulasta johtuvista sähkökatkoista tekstiviestillä.

– Viestissä lukee, että sähkökatkon syynä on sähköpula. Tekstiviesti tulee ennen katkoa, jos tieto sähkökatkosta tulee riittävästi ennakkoon. Muussa tapauksessa tekstiviesti tulee, kun sähkökatko on alkanut. Tämän jälkeen kiertävät sähkökatkot kestävät noin tunnin kerrallaan, Helen Sähköverkon käyttöpäällikkö Juho Kuokkanen kertoo.

Kuokkasen mukaan sähkökatkojen etenemistä voi seurata reaaliajassa yrityksen sähköverkon häiriökartasta. Asiakkaat saavat toisen viestin, kun sähköpulatilanne hellittää.

Myös sähkönjakeluyhtiö Caruna tiedottaa tilanteesta tekstiviestillä, mutta luottaa myös perinteisen median tiedotukseen, uutisoi Aamulehti.

– Tiedotamme asiasta myös itse nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme. Jos alkaa näyttää todennäköiseltä, että katko on tulossa, lähetämme tekstiviestin asiakkaillemme, joita katko koskisi. Pyrimme lähettämään viestin viimeistään tuntia ennen katkon alkamista, Carunan käyttötoiminnasta vastaava johtaja Jörgen Dahlqvist kertoo lehdelle.