Ukrainalaisilta ja puolalaisilta työntekijöiltä jäi saamatta 30 000 euroa.

Rakennusliitto kertoo löytäneensä kuopiolaiselta työmaalta alipalkkaustapauksen, jota se luonnehtii härskiksi.

Liitto kertoo tiedotteessaan, että rakennusyhtiö Laptin pääurakoimalla työmaalla Naulankanta Oy:n alihankkijana raudoitustöistä vastaavan, puolalaisomisteisen Finecpol Oy:n ulkomaalaiset työntekijät ovat tehneet jopa 250 tuntia töitä kuukaudessa.

Samaan aikaan heille on maksettu liian pieniä ylityökorvauksia, työehtosopimusten yleiskorotuksia ei ole huomioitu palkoissa ja päivärahat on jätetty maksamatta työntekijöille, jotka tekevät Kuopiossa matkatöitä pääkaupunkiseudulta.

Puolalaisomisteinen yritys on nyt Rakennusliiton mukaan korjannut palkkauksen puutteet, joiden bruttosummaksi tuli kahden kuukauden ajalta lähes 30 000 euroa.

Laptin Itä-Suomen tuotantojohtaja Jussi Heikkilä kiittää kaikkia osapuolia hyvästä suhtautumisesta epäkohtien korjaamiseen. Rakennusliiton yhteydenoton jälkeen asia oli hoidettu kuntoon alle kahdessa viikossa.

– Tässä tapauksessa asia lähti etenemään äärettömän hyvin, ja sanoisin, että näin mallikasta suoritusta harvoin tulee vastaan, Heikkilä sanoo Taloussanomille.

Puutteet palkanmaksussa on nyt hänen mukaansa saatu korjattua, ja yhtiölle on annettu lupa jatkaa Laptin työmaalla. Toimintaa on kuitenkin jatkossa tarkkailtava huolellisemmin.

– Meidän pitää varmaan haastatella työntekijöitä aika ajoin ja kysyä, onko kaikki kunnossa ja ovatko palkkaus- ja loma-asiat pysyneet sillä tasolla kuin kuuluu ollakin.

Rakennusliitto on esittänyt, että EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille tulisi maksaa palkat valtion ylläpitämälle älytilille, josta rahat ohjautuisivat työntekijälle, verottajalle ja eläke- sekä vakuutusmaksuihin.