Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Tehtiinkö fuusio­energian tuotannossa läpi­murto? Yhdysvaltain energia­ministeriön suora lähetys kello 16.45

Energiaministeriön on määrä julkistaa "merkittävä tieteellinen läpimurto". Financial Timesin mukaan Kaliforniassa fuusioreaktiossa on tuotettu enemmän energiaa kuin sen käynnistämiseen ja ylläpitoon kului.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje