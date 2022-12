Danske Bank suomii liikaa säästämistä: Kuluttajat ovat jo perusteettoman pessimistisiä

Danske Bankin mielestä nyt on oikea aika käydä kampaajalla, ravintolassa, vaateostoksilla ja asuntonäytöillä, jos oma talous on kunnossa.

Danske Bank suosittelee, että ne, joilla on rahaa, käyttäisivät sitä. Keskituloisilla jää pankin mukaan aiempaa enemmän rahaa säästöön kuukausittain.

Suomalaiset ovat Danske Bankin mielestä paikoin jo perusteettoman pessimistisiä. Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan vt. johtaja Janne Lassila sanoo tiedotteessa, että huolen ei kannata antaa jähmettää elämää.

– Jos oma taloudellinen tilanne sen mahdollistaa, niin juuri nyt on oikea aika käydä kampaajalla, ravintolassa, vaateostoksilla ja asuntonäytöillä, hän arvioi.

Lassila muistuttaa, että Suomessa työllisyys on vahva, ja moni asia viittaa sen pysyvän vahvana. Ensiasunnon ostajille avautuu hänen mielestään nyt todella hyviä tilaisuuksia päästä kiinni omaan asuntoon.

Syksyn aikana kuluttajaluottamus laski mittaushistorian pohjalukemiin. Danske Bankin kesä-heinäkuun taitteessa tehdystä Taloudellinen mielenrauha 2022 -kyselystä ilmenee, että korkojen nousu ja energiakriisi ovat koetelleet etenkin keskituloisten taloudellista mielenrauhaa. Heidän luottamuksensa taloudelliseen tilanteeseensa on laskenut eniten verrattuna pieni- ja suurituloisiin.

Keskituloisista luottavaisesti nykyiseen omaan taloudelliseen tilanteeseensa suhtautui kolmannes vastaajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 44 prosenttia. Kaikista vastaajista enää joka neljäs suhtautui luottavaisesti nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa. Vuosi sitten luottavaisia oli joka kolmas.

Rahojen riittävyyttä murehtii kyselyn perusteella viikoittain naisista noin joka kolmas ja miehistä noin joka neljäs. Pankki huomauttaa, että osa kuluttajista on todella tiukilla, mutta monen taloudessa on yhä liikkumavaraa.

– Osa kotitalouksista kärsii inflaatiosta ja energian hintojen noususta kohtuuttomasti, Lassila sanoo.

Danske Bankin tilastot osoittavat, että etenkin keskituloisilla asiakkailla menee hyvin. Korona-aikana säästettyjä puskureita on vielä paljon jäljellä, ja asiakkailla on hyvät valmiudet selvitä poikkeuksellisesta talvesta. Lyhennysvapaahakemusten määrä on hieman noussut, mutta valtaosa talouksista ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta.

Keskituloisilla pankin asiakkailla jäi marraskuun alussa käteen kuukausituloista noin 60 euroa enemmän kuin alkuvuonna.