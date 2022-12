Miljardien arvoiseksi arvioidun romahtaneen kryptoyrityksen johtaja pidätettiin Bahamalla

Sam Bankman-Fried pidätettiin hieman ennen kuin hänen oli tarkoitus todistaa kongressille FTX:n romahduksesta.

Kryptovaluuttapörssi FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried on pidätetty Bahamalla.

Kryptovaluuttamaailman nousevasta tähdestä häpeäpilkuksi romahtanut Sam Bankman-Fried on pidätetty Bahamalla yhdysvaltalaisviranomaisten pyynnöstä, kertoi Yhdysvallat maanantaina.

Bankman-Fried on skandaalinkäryisen kryptovaluuttapörssi FTX:n perustaja, joka on jättänyt yhtiön toimitusjohtajan paikan. FTX on hakeutunut Yhdysvalloissa Chapter 11 -menettelyyn eli yrityssaneeraukseen.

Pidätys perustuu New Yorkissa luovutettuun suljettuun syytekirjelmään. Bankman-Fried pidätettiin hieman ennen kuin hänen oli tarkoitus todistaa kongressille FTX:n romahduksesta.

FTX:ää on epäilty asiakkaidensa varojen väärinkäytöstä ja petoksista. Miljardien dollarien edestä FTX:n asiakkaiden varoja katosi savuna ilmaan kryptopörssin kaatumisen myötä.

– Jos hänet tuomitaan, hän voi istua lopun ikänsä vankilassa, ottaen huomioon petoksen dollarimäärät, arvioi AFP:lle entinen syyttäjä Dickinson Wright.

Asianajajien neuvojen vastaisesti Bankman-Fried oli esiintynyt useita kertoja mediassa videoyhteyden välityksellä Bahamalta.