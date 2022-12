HS: Kuluttajaliitto esittää sähkölle 16 sentin hintakattoa

Kuluttajaliiton pääsihteeri nostaa malliksi Kokkolassa käytössä olevan hinnoittelumallin.

Kuluttajaliitto esittää Suomeen sähkön hintakattoa. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Berling-Pomoell ehdotti hintakattoa Helsingin Sanomien sähköaiheisessa studiokeskustelussa. Hän nostaa malliksi Kokkolassa käytössä olevan hinnoittelumallin, jossa sähkö maksaa 16 senttiä kilowattitunnilta.

– Jokaisella suomalaisella on oikeus kohtuuhintaiseen sähköön. Ongelmana on, ettei tätä kohtuuhintaisuutta ole vielä määritelty. Energiavirasto tekee nyt tätä määrittelyä. Olemme tyrmistyneitä siitä, että se on vasta teossa, koska se olisi pitänyt tehdä hyvän sään aikana, Beurling-Pomoell sanoi HS:n mukaan.

Hänen mukaansa hintakatto voitaisiin ottaa käyttöön määräajaksi, esimerkiksi huhtikuun loppuun asti. Kokkolan mallia voitaisiin soveltaa etenkin Helenin kaltaisiin kunnallisiin sähköyhtiöihin, joilla on omaa sähköntuotantoa ja jotka ovat täysin kunnan omistuksessa.

Kokkolan Energia teki syyskuun alussa päätöksen hintakatosta Kokkolan alueelle. Lokakuun alusta voimaan tullut hintakatto rajasi sähkön hinnan kuuteentoista senttiin kilowattitunnilta ilman arvonlisäveroa.

Päätöksen seurauksena Kokkolan alueen ulkopuolisten toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset irtisanottiin, mutta määräaikaiset sopimukset säilyivät ennallaan.

Kokkolan Energia on Kokkolan kaupungin omistuksessa. Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Rintamäki sanoi syksyllä Taloussanomille, että päätös aiheuttaa yhtiölle merkittäviä tappioita ja heikentää tämän vuoden tulosta.

Nykyisellään tukkusähkön hintakatto on 4 eurossa kilowattitunnilta. Sen päälle tulevat vielä verot ja siirtomaksut.