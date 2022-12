Vaakatasossa tulevaa lunta vastaan tarpojia ei tänään lohduta edes ajatus, että kotona voi huoletta lämmitellä saunaa tai pyöritellä pesukoneellisia halventuneella pörssisähköllä. Tuulivoima ei nyt tunnu näyttävän hyötyään edes myrskyssä.

Suomeen on saapumassa tänään maanantaina iltapäivällä talvimyräkkä, jonka edetessä tuuli voimistuu etelärannikolla jopa myrskylukemiin.

Tuulivoimalat tuottavat sähköä voimakkaasti kasvavalla teholla tänään. Aamulla kahdeksalta tuotanto oli jo yli 3 000 megawattia tunnilta, tiistain vastaisena yönä ennusteen mukaan noin 3 600 megawattia. Toteutunut tuotanto oli aamupäivällä jopa ylittänyt ennusteen.

Suomi tuotti maanantaina sähköä kuin kulutti. Puolen päivän jälkeen kulutus oli 11 610 megawattia, tuotanto 11 858 megawattia. Ylimääräinen sähkö myytiin pohjoismaiselle sähkömarkkinaan: Suomenlahden siirtoyhteyksien kautta virtasi noin tuhat megawattia, Ruotsin suuntaan noin 300 megawattia.

Päivän spot-hinta näyttää silti hurjalta sähkötuotannon näkökulmasta, sillä pörssihinta huitelee myrskytuulienkin keskellä noin 50 sentin tuntumassa. Aiemmin oli alettu tottua, että tuulisilla päivillä hinta painui hetkittäin jopa nollaan.

Miksi näin?

Selitys löytyy naapureista, Virosta ja Ruotsista eli pohjoismaisesta sähkömarkkinasta. Siellä ovat asiat yhtä kehnosti tai vielä Suomea huonommin tänään.

Sama hurja 500 euron hinta megawattitunnilta vaivaa tukholmalaisia ja eteläruotsalaisia ja Baltian maita. Baltiaan sähköä menee nyt täysillä. Vielä kalliimpaa sähkö on Tanskassa.

Johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta huomauttaa, että tietty nöyryys on hyväksi. On syytä muistaa, että useammin Suomi on saanut apua naapureilta, varsinkin Ruotsista, tuontisähkön muodossa kuin myynyt sähköä. Suomi on päässyt siten nauttimaan yleisesti halvemmasta sähköstä kuin jos olisi yksinäinen saarekkeensa.

Korkean hinnan taustalla on luonnollisesti pakkanen, jota on nyt useita asteita etelässä, pohjoisessa paljonkin, ja Olkiluoto 3:n vaje.

Olkiluoto 3:n pitäisi tuottaa 10–15 prosenttia Suomen tarvitsemasta sähköstä. Näppisääntönä on, että mitä enemmän sähkön vienti Suomesta lähenee siirron enimmäiskapasiteettia, sitä enemmän Olkiluoto 3 vaikuttaisi Suomen spot-hintaan.

Tänään hinta voisi olla vaikkapa jopa lähempänä 350–400 euron megawattihintaa kuin viittäsataa euroa eli asiakkaalle 50 senttiä kilowatilta.

Gasum Portfolio Servicen pääanalyytikko Toni Sjöblom sanoo, että kyllä tuulivoima laskee spot-hintoja.

– Ilman tuulivoimaa hinta olisi vieläkin korkeampi.

– Sää on kylmempi kuin aiemmin, ja Ruotsista on kaksi ydinvoimalaa poissa tuotannosta.

Ruotsissa Oskarshamn 3 joutui huoltoon generaattorivian vuoksi. Myös Ringhals 4:ssä on ongelmia, ja sen käyttökatko on venynyt odotettua pidemmäksi ensi vuoden puolelle.

Baltiassa ei ole erityisiä tuotanto-ongelmia vaan se ostaa sähköä kuten normaalistikin, pääosin Etelä-Ruotsista mutta myös Suomesta. Baltia on tänäänkin aliomavarainen – kuten Suomi useimpina päivinä vuodessa.

