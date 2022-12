Monet sähköntuottajat ovat kertoneet hyvistä tuloksista samaan aikaan, kun kuluttajat kärsivät sähkön kallistumisen nahoissaan. Uusin ehdotus on velvoittaa sähköyhtiöt kertomaan todellisista tuotantohinnoistaan.

Paisuvat sähkölaskut ovat synnyttäneet loppuvuonna vilkasta keskustelua siitä, mitä mahdollisia keinoja olisi saada sähkön hinta jälleen laskuun.

Marraskuussa sähkön veroton spot-hinta oli sähköpörssi Nordpoolissa 19,53 senttiä kilowattitunnilta. Viime vuosikymmenellä Suomessa totuttiin alle viiden sentin markkinahintoihin.

Sähköverkonhaltijoiden ja sähkön myyjien on nykyisin ilmoitettava verkkopalveluidensa hinnat ja sähköenergian myyntihinnat Energiavirastolle. Se on saanut lukuisia sähköyhtiötä koskevia tutkintapyyntöjä, joiden aiheena on sähkön hinnoittelun kohtuullisuus.

Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Elina Valtonen ehdotti tänään Twitterissä, että sähköyhtiöiden olisi avattava myös tuotantohintansa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aiemmin esittänyt muun muassa sähkön tukkumarkkinoille nykyistä matalampaa EU-tasoista hintakattoa.

Valtosen esitys on synnyttänyt Twitterissä vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan.

Kokoomuksen Elina Valtonen tunnetaan aktiivisista kannanotoistaan.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää Valtosen ehdotusta lähinnä vaaliavauksena. Hänen mukaansa se on monella tapaa ongelmallinen.

– Ymmärrän tietysti, mistä tämä kumpuaa. Tässä tilanteessa, missä tukkuhinnat ovat nousseet valtavasti, nousee esiin tällaisia kysymyksiä, Leskelä sanoo.

Hänen mukaansa asiaa on yksinkertaistettu liikaa.

– Ajatellaan, että sähköä olisi myytävä enemmän tuotantokustannuksilla. Sähkön vähittäismyyjät hankkivat kuitenkin sähköä sähköpörssistä.

Sähkön tuottajat myyvät tuotantonsa yleensä sähköpörssiin tai suoraan suurasiakkaille. Sama koskee sähköä tuottavia suuria teollisuusyhtiöitä.

Sähköpörssin korkeat markkinahinnat ovat viime aikoina kasvattaneet sähköä tuottavien yhtiöiden voittoja.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen on ollut viime aikoina julkisuudessa kasvaneiden voittojensa ansiosta. Yhtiön liiketulos parani tammi-syyskuussa viidenneksen. Helen on puolustautunut sillä, että parantunut voitto tuli sähköntuotannon myynnistä, ei vähittäismyynnistä.

Tukkumarkkinoiden hinnanmääräytymisellä ei ole kovin suoraa yhteyttä sähkön reaalisten tuotantokustannusten kanssa, Leskelä korostaa.

– Hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Jotkut kuntaomisteiset sähköyhtiöt myyvät nykyisin oman alueensa asukkaille sähköä alle tukkumarkkinahinnan. Tämä on mahdollista, jos yhtiöllä on riittävästi omaa sähköntuotantoa.

– Kaikki sitä eivät tee eivätkä edes pysty tekemään. Aika harvaa tuotetta pystytään myymään alle tukkuhinnan.

Tampereen kaupungin omistaman Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen on samoilla linjoilla Leskisen kanssa.

– Tuotantohintojen julkistaminen on aika hankalaa. Meillä esimerkiksi on parisenkymmentä eri hintaa sähkölle tuotannosta riippuen, ei ole vain yhtä hintaa, Laitinen sanoo.

– Meidän tilinpäätöksestä kyllä näkee avoimesti kustannusrakenteen. Meillä on sähköliiketoiminnan eriytetty tilinpäätös, jonka vaatii jo lakikin. Suuressa mittakaavassa tiedot ovat kyllä saatavilla.

Laitinen sanoo, ettei sinänsä ymmärrä, kuinka tuotantokustannusten avaaminen ratkaisisi sähkön hintakysymyksen.

– Tätä logiikkaa en ensimmäisellä ajattelulla hahmota. Sähkön hinta ei ole kiinni tuotantokustannuksista, vaan siitä ettei energiaa ole tarpeeksi.

Tampereen sähkölaitos ostaa enemmistön eli noin 70 prosenttia sähköstään muualta.

Energiateollisuuskaan ei kiellä, että jotkut sähköyhtiöt ovat tässä markkinatilanteessa tehneet hyviä tuloksia. Esimerkiksi halvalla vesivoimalla sähköä tuottavat yhtiöt ovat näiden joukossa.

Tähän on kiinnittänyt huomiota hallituskin. Energiayhtiöiden voittojen verottamiseen tähtäävä lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella eduskunnassa.

Sekä sähköä tuottaville että myyville yrityksille on tulossa ensi vuodeksi ylimääräinen 33 prosentin vero, joka maksettaisiin sähköliiketoiminnan tuloksesta.

Veroa maksetaan tuloksesta, joka ylittää viiden prosentin suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen pääoman määrästä. Arvioiden mukaan väliaikaisen veron tuotto olisi 0,5–1,3 miljardia euroa.