Uhkaava tilanne näköpiirissä: Sähkön hinta voi alkuviikolla nousta huippukalliisiin lukemiin

Tukkusähkön hinta voi kivuta ensi viikolla lukemiin, joita nähtiin viimeksi loppukesästä.

Sähkön hinta uhkaa kivuta lähipäivinä korkealle, varoittavat sähköyhtiöt. Taustalla on sään kylmeneminen, joka kasvattaa sähkön kulutusta.

Samaan aikaan tuulivoiman tuotanto on suhteellisen niukkaa, Olkiluoto 3 on edelleen pois pelistä eikä Ruotsin tuonnin varaan voida laskea kaikkea. Ruotsissa kaksi ydinvoimalaa kuudesta on huollossa.

Turku Energian toimitusjohtajan Timo Honkasen mukaan lähipäivinä voidaan nähdä jopa yli euroon kilowattitunnilta kohoavia sähkön pörssihintoja, kun mukaan lasketaan nykyinen kymmenen prosentin arvonlisävero.

– Tämä näyttää todennäköiseltä. Jos täytyy arvata, niin voi nousta, Honkanen sanoo.

Kalliita hintoja nähtiin myös viime viikolla, kun spot-hinta veroineen käväisi yli 60 sentissä kilowattitunnilta. Pikaista helpotusta sähkön markkinahintaan ei Honkasen mukaan ole luvassa.

– Sähkön hinta näyttää pysyvän lähiviikkoina korkealla, niin kauan kuin pakkaset kestävät. Sitten helpottaa hieman, kun Olkiluoto 3 saadaan verkkoon.

Mikäli kuluttaja on solminut pörssihintaisen sopimuksen, toimitettavan sähkön hinta muuttuu tunneittain sen mukaan, mikä on tuotannon ja kulutuksen välinen suhde. Tämän takia sähkön säästäminen kannattaa.

Honkasen mukaan pörssisähkösopimuksen omaavia on Turku Energian asiakaskunnasta joitakin prosentteja. Osuus on ollut viime aikoina kasvussa.

Sähköyhtiö Lumme Energian hallituksen puheenjohtaja Markus Tykkyläinen arvioi myös eilen hintojen kipuavan.

– Odotan, että hinta nousee 50–70 senttiin kilowattitunnilta verottomana, ja päivän sisällä voidaan hyvin nähdä yksittäisiä tuntihintoja jopa sata senttiä per kilowattitunti, Tykkyläinen sanoi Ylen haastattelussa.

Veroineen tämä tarkoittaa yli euron hintoja. Tällaisia tuntihintatasoja nähtiin Suomessa viimeksi elokuun alkupuolella.

Sähköyhtiöt ovat nyt kannustaneet asiakkaitaan sähkönsäästöön. Turku Energian Honkasen mukaan ”nyt jos koskaan kannattaa säästää sähköä”. Tästä on myös koitettu valistaa asiakkaita.

– Olemme koittaneet käyttää kaikkia mahdollisia sähköisiä kanavia.

Samalla asialla ovat muutkin yhtiöt. Säästäminen voi ehkäistä hintapiikkejä ja jopa sähköpulaa, jos tarpeeksi moni kuluttaja osallistuu talkoisiin.

Sähköyhtiö Oomi kertoo verkkosivuillaan, että sunnuntaina ja ensi viikolla sähkö voi olla erittäin kallista, joten kuluttajan kannattaisi vähentää sähkönkäyttöään.

– Kalliiden tuntien aikana pienikin leikkaus sähkönkulutuksessa voi vaikuttaa siihen, ettei ajauduta sähköpulaan, Oomi varoittaa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehoitti perjantaina ajoittamaan sähkön käyttöä arkisin aamun ja iltapäivän huipputuntien ulkopuolelle, koska tämä parantaa sähkön riittävyyttä huomattavasti. Varsinaista sähköpulaa Fingrid ei kuitenkaan lähipäiville ennakoinut.