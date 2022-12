Ydinvoiman lisärakentamisen kannatus on kasvanut reilussa kolmessa vuodessa 25 prosenttiyksikköä, selviää Evan tutkimuksesta.

Enemmistö suomalaisista toivoo, että seuraava hallitus hyväksyy lupia lisäydinvoimalle, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) Arvo- ja asennetutkimus.

Vastaajista 55 prosenttia on sitä mieltä, että seuraavan hallituksen tulee hyväksyä kaikki ydinvoimaloiden lupahakemukset, jotka täyttävät lupaehdot.

Ydinvoiman lisärakentamisen kannatus on kasvanut reilussa kolmessa vuodessa 25 prosenttiyksikköä, mikä on poikkeuksellisen suuri muutos. Ydinvoiman suosio etenkin naisten keskuudessa on lisääntynyt.

Vastaajista 67 prosenttia pitää ydinvoiman lisärakentamista parhaana ratkaisuna Suomen sähköntuotannon lisäämiseksi.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön lokakuun lopussa antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Torstaina julkaistu Energiateollisuuden tutkimus osoitti myös ydinvoiman suosion kasvaneen selvästi.