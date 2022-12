Suomessa viime vuosina alas ajetut ja puretut sähköä tuottavat voimalat olisivat nyt tarpeen, mutta kelloa ei voi kääntää taaksepäin.

Suomalaiset eivät ole osanneet varautua riittävästi sähkön niukan saatavuuden tuottamiin ongelmiin, arvioi Suomen Erillisverkkojen johtava asiantuntija Tomi Lounema.

– Sähköpula on yllättänyt yhteiskunnan, eihän tässä näin pitänyt käydä, Lounema sanoo.

Sähkömarkkinoiden tilanne on heikentynyt selvästi Ukrainan sodan syttymisen myötä. Sähkön tuonti Venäjältä loppui toukokuussa.

Sähkön saatavuuteen vaikuttaa myös Suomessa käynnissä oleva vihreä siirtymä. Suurin osa Suomen fossiilisilla polttoaineilla lauhdesähköä tuottavista tuotantolaitoksista on jo suljettu.

– Suomessa on ollut hyvin kunnian­himoinen suunnitelma siirtyä pois fossiilisista poltto­aineista. Samaan aikaan turvallisuus­tilanne on muuttunut ympärillä hyvin radikaalisti, Lounema sanoo.

– Nyt ratkaisut on tehty ja niiden mukaan mennään, vaikka tilanne on muuttunut täysin toisenlaiseksi. Energian­tuotantoa ei voi tehdä poukkoilevasti. Kun on sitouduttu siihen, että joitakin tuotanto­laitoksia ajetaan pois käytöstä, on niitä hankalaa ottaa uudelleen käyttöön.

Fortumin Meri-Porin lauhdevoimalaitos on ollut mukana kaupallisilla sähkömarkkinoilla taas marraskuun alusta lähtien. Se on nykyisin Suomen ainoa kivihiilellä sähköä tuottava lauhdevoimalaitos.

Vuonna 1994 valmistunut laitos oli pitkään Suomen tehoreservi­voimalaitoksena, mutta ei päätynyt syksyllä enää mukaan Energiaviraston kilpailutuksessa.

– Meri-Pori on ollut reservivoimalaitoksena, mutta sekin vaati huoltoa ennen syksyn käyttöönottoa. Se ei käynyt vain katkaisijaa kääntämällä, Lounema sanoo.

Meri-Pori oli syksyllä ainoa tehoreserviin tarjoutunut laitos ja kun sitä ei hyväksytty, tehoreservin hankinta täksi talveksi keskeytyi. Energiaviraston mukaan tarkoitus on pärjätä nyt kaupallisten tarjoajien avulla.

Tehoreserviin on tarkoitus turvautua silloin, kun sähkön kaupallinen tarjonta ei enää riitä kattamaan sähkönkulutusta. Edellisen kerran kantaverkkoyhtiö Fingridin hallinnoimaa tehoreserviä on käytetty Suomessa kylmänä pakkastalvena 2009–2010.

Lounema on toiminut aiemmin Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajana. Hänellä on kokemusta yllättävistä kriiseistä.

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävä on huolehtia tehtävä on kehittää ja ylläpitää huoltovarmuutta Suomessa. Siihen kuuluvat myös sähkö ja verkkoyhteydet.

Lounema erosi paikaltaan koronan puhjettua keväällä 2020 kasvosuojainkohun yhteydessä, kun pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti, ettei Lounemalla ole enää hänen luottamustaan.

Tätä ennen Lounema oli hoitanut pitkään huoltovarmuuteen liittyviä asioita työ- ja elinkeinoministeriössä.

Louneman nykyinen työpaikka Erillisverkot on valtion kokonaan omistama yhtiö, joka tarjoaa turvallisuusviranomaisille ja -toimijoille erilaisia tietoliikennepalveluita.

Louneman mukaan sähkön saanti on elintärkeää myös Erillisverkoille, joka tuottaa viestiyhteyksiä valtion turvallisuusviranomaisille ja -toimijoille kaikissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa myös tilanteita, joissa kantaverkko ei jostain syystä enää toimisi.

– Sähkön saanti on myös meidän toimintamme perusedellytys. Meidän varautumisemme oli jo ennen Ukrainan sotaa korkeammalla tasolla kuin ehkä keskimäärin yhteiskunnassa, mutta uhkaskenaariot haastavat myös meitä, Lounema sanoo.

– Nyt puhutaan aivan arkipäiväisenä ilmiönä, että eteen tulee talven pakkasella kierrätettäviä sähkökatkoja. Vuosi sitten ajatukselle olisi lähinnä naurettu.

Sähkömarkkinoiden hajautuminen vaikeuttaa kokonaistilannetta. Sähkön tuotantoyhtiöt toimivat kannattavuusnäkökohtiensa pohjalta.

– Kun kukin yhtiö tekee päätöksiä omista lähtökohdistaan, eikä ole koordinaatiota, vaikuttaa se kansallisen tason tilanteeseen. Kriisitilanne on tämän takia nyt hankala, Lounema sanoo.