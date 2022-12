Fingrid-johtaja vakavoitui Olkiluoto 3:sta: Tämä on huono uutinen

Tammikuusta voi tulla vaikea, ja sähkökatkojen riski kasvoi, kun Olkiluoto 3 on varmuudella poissa pelistä keskitalvella. Fingrid vetoaa kansalaisiin ja teollisuuteen.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen on yhä huolestuneempi sähkön riittävyydestä keskitalvella.

– Tilanne on ilman Olkiluoto 3:a merkittävästi kireämpi, hän sanoo.

Teollisuuden Voima (TVO) ilmoitti tänään perjantaina, että Olkiluoto 3:n koekäyttö jatkuu aikaisintaan 25. joulukuuta ja säännöllinen sähköntuotanto alkaisi helmikuussa 2023. Aikatauluun liittyy vielä epävarmuuksia.

Aiempi arvio kaupallisesta tuotannosta oli tammikuun loppu.

– Kaikkein tiukinta on usein tammikuussa, ja siinä mielessä tämä on huono uutinen. Viime talvena kulutushuippu saavutettiin jo joulukuussa.

Ruusunen huomauttaa, että helmikuussa alkaa tulla jo valoa ja ehkä päiväpakkasetkin hellittävät. Aurinko vähentää valaistussähkön tarvetta, joten mahdollinen Olkiluoto 3:n käynnistyminen ei ehdi kriittisimpiin viikkoihin.

– Talvikuukaudet ovat joulu-, tammi- ja helmikuu. Valtaosa talvesta on ohi ennen kuin se tuolla ilmoituksellakaan saisi sähköä kaupallisesti. Koekäytöstä on apua, mutta se on eri asia kuin kaupallinen jatkuva tuotanto.

Ruusunen sanoo, että sähkökatkosten todennäköisyys kasvaa, kun Olkiluoto 3 on varmuudella pois pelistä.

– On siinä merkittävä ero, koska voimalan osuus huippukulutuksessa on yli kymmenen prosenttia.

– Kyllä tämä tarkoittaa riskitason kasvamista.

Lue lisää: Olkiluoto 3:n käynnistyminen lykkääntyy taas

Sähkön hinnassa Ruusunen arvelee olleen jo aiemmin epävarmuutta siitä, että Olkiluoto 3 saadaan ylös ilmoitetussa aikataulussa. Sähkömarkkinat ovat hinnoitelleet Olkiluodon riskiksi.

Kolmosreaktorin Fingrid nosti omissa riskianalyyseissään isoksi epävarmuudeksi jo syksyllä.

– On ollut monia, jotka sanovat, että kyllä Olkiluoto hoitaa. Mutta jos esität kysymyksen, että entäs jos ei hoida, sitä on Fingridissa jouduttu pohtimaan jo pitkään. Miten selviämme talven yli, jos sieltä kolmosesta ei tule mitään.

Kaikki tekijät huonoon suuntaan

Sähkön hintaa määrittävistä kolmesta tekijästä Olkiluoto 3 on ensimmäinen, sitten on Ruotsi ja sen ydinvoimalat. Sää on kolmas kysymysmerkki.

– Huonoja uutisia tulee sekä Suomesta että Ruotsista, jossa ennakoidaan jopa sähköpulamahdollisuutta. Etelä-Ruotsista ei meille paljoa sähköä heru.

Ruotsissa Oskarshamn 3 joutuu huoltoon generaattorivian vuoksi. Myös Ringhals 4:ssä on ongelmia, ja sen käyttökatko on venynyt odotettua pidemmäksi ensi vuoden puolelle.

Fingridillä on vakava viesti sekä kotitalouksille että teollisuuteen.

– Nyt pitää pitää kiinni siitä sähkön säästötasosta, täytyy jaksaa. Syksyllä tehtiin hyvää työtä, mutta nyt olemme tilanteen keskellä, nyt on talvi.

– Teollisuuskin on lähtenyt mukaan vapaaehtoistoimiin, ja sinne tarvitaan lisää talkoovoimia. Nyt pitää näyttää, että pääsemme ensi talvesta läpi.