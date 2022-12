Ennätyskorotus sai aikaan eläkeryntäyksen – hakijoissa selvä muutos

Vuodenvaihteen hurja indeksikorotus sai suomalaiset hakeutumaan eläkkeelle ennätystahtia.

Eläkkeiden historiallisen suuri indeksikorotus on innostanut suomalaiset hakeutumaan ennätyksellisen vilkkaasti eläkkeelle.

Työeläkkeiden indeksikorotus vuodenvaihteessa on 6,8 prosenttia, mikä on suurin korotus 30 vuoteen. Huiman korotuksen taustalla on poikkeuksellisen kiivaana laukkaava inflaatio.

Erityisen innokkaasti suomalaiset ovat jättäneet hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle (ove) jäämisestä. Kun parina viime vuonna tähän aikaan vuodesta hakemuksia jätettiin noin 12 000 kappaletta, on niitä tänä vuonna tammi-marraskuussa jätetty 34 000 kappaletta.

Varsinainen ryntäys varhennetulle vanhuuseläkkeelle nähtiin loka- ja marraskuussa, kun hakemuksia jätettiin moninkertainen määrä aiempaan verrattuna. Lokakuussa hakemuksia jätettiin yli 10 000 ja marraskuussa yli 11 000 kappaletta, kun parina viime vuonna määrä on liikkunut tuhannen tienoolla kuukaudessa.

Erona aiempaan näkyy lisäksi se, että osittaiselle vanhuuseläkkeelle hakeutuvat ovat nyt iäkkäämpiä. Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo.

– Tavallisesti ove-hakijoista puolet on ollut 61 vuotta täyttävien ikäluokasta eli tänä vuonna tämä koskee vuonna 1961 syntyneitä, Kannisto sanoo Taloussanomille.

– Nyt parin viime kuukauden aikana hakijoita on ollut melkein yhtä paljon vuosina 1959 ja 1960 syntyneissä. Heitä hakijoista oli loka-marraskuussa 56 prosenttia. Vuonna 1961 syntyneiden osuus oli vastaavasti 35 prosenttia.

Tämän taustalla on se, että varhennettu vanhuuseläke oli houkutteleva vaihtoehto myös heille, joilla vanhuuseläkeikä on lähestymässä.

Myös normaalille vanhuuseläkkeelle on hakeuduttu tavallista innokkaammin. Kannisto kertoo, että lokakuussa vanhuuseläkehakemuksia jätettiin noin kaksinkertainen määrä tavalliseen verrattuna.

Ajankohtia selittää se, että indeksikorotuksesta hyötyy, jos eläke on alkanut viimeistään joulukuun alussa.

Vanhuuseläkkeelle jäämiseen verrattuna osittaiselle eläkkeelle siirtyminen on helpompaa, koska irtisanoutumista ei tarvita eikä irtisanoutumisaikaa ole.

Sen sijaan vanhuuseläkkeelle jäävän on irtisanouduttava työstään. Koska irtisanomisaika on yleensä vähintään kuukausi, olivat lokakuussa viimeiset hetket jättää hakemus ja päästä nauttimaan ennätyksellisestä indeksikorotuksesta.