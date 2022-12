Arkielämän kallistuminen köyhdyttää kaikkia, mutta ei niin tasapuolisesti kuin viralliset taloustilastot uskottelevat. Inflaatio heikentää eniten jo entuudestaan pienituloisen ostovoimaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Euroalueen kuluttajahinnat ovat kymmenkunta prosenttia ja Suomenkin melkein yhtä paljon korkeammat kuin vuosi sitten. Tuon verran hintatilastojen seuraaman keskivertokansalaisen keskivertoeläminen on vuodessa kallistunut.

Mutta ani harva meistä on hintatilastojen keskivertokansalaisia saati käyttää tulojaan hintatilastojen olettamiin tuotteisiin ja palveluihin – varsinkaan tilastojen olettamin painotuksin.

Tilastojen ulkopuolella on kaiken aikaa meneillään oikeiden ihmisten oikea arkielämä, jossa jokaisella on omanlaisensa kulutustottumukset – ja omanlaisensa kulutusmahdollisuudet.

Siksi jokaisella on myös omanlaisensa inflaatio.

Mihin kaikkeen ja kuinka paljon kukakin käyttää rahaa, siihen vaikuttavat tarpeiden ja mieltymysten lisäksi mahdollisuudet – eli suomeksi sanottuna käytettävissä olevien tulojen määrä.

Osa elämisen kustannuksista on tuloihin katsomatta pakollisia, sillä jokaisen on jossakin asuttava, jotakin syötävä ja yleensä myös puettava jotakin ylleen. Jokaisen on tavalla tai toisella pakko käyttää energiaa, ja useimpien on silloin tällöin liikuttava kulkuneuvoillakin.

Tuollaisiin enemmän tai vähemmän pakollisiin kulutuskohteisiin ja niistä koituviin niin ikään pakollisiin kuluihin hupenee sitä suurempi osa itse kunkin käytettävissä olevista tuloista mitä niukemmista tuloista on kyse.

Vastaavasti tuollaisiin välttämättömiin menoihin kuluu sitä pienempi osa tuloista mitä runsaammin tuloja on käytettävissä.

Itse kunkin arjessaan kohtaaman inflaation määritteleekin juuri se, kuinka suuri osa omista tuloista kuluu entistä raskaampiin pakollisiin elämisen kustannuksiin.

Käytännössä inflaatio köyhdyttää eniten ennestään pienituloisia.

Pienituloisen arki kallistui eniten

Euroalueen ja Suomenkin inflaatiota on viime vuodesta lähtien kiihdyttänyt ennen muuta energian, elintarvikkeiden ja asumisen kallistuminen.

Niinpä viimeaikainen inflaatio on paisuttanut ensin ja eniten juuri sellaisia käytännössä pakollisia elinkustannuksia, joihin pienituloisilta kuluu suhteellisesti suurempi osa tuloista kuin keski- ja suurituloisilta.

Siksi inflaatio on rasittanut pienituloisia raskaammin kuin keski- tai suurituloisia – ja vielä raskaammin kuin virallisten inflaatioprosenttien verran.

Arkitodellisuudessa pienituloisen inflaatiota on voimistanut ja reaalitulojen ostovoimaa sulattanut juuri se, että suhteellisen vähistä tuloista on kulunut suhteellisen suuri osa eniten kallistuneisiin pakollisiin menoihin.

Esimerkiksi pienituloisen lapsiperheen kaikista kulutusmenoista hupenee arviolta liki kaksi kolmasosaa pelkästään asumiseen vesi-, sähkö- ja lämmityskuluineen ja ruokaan alkoholittomine juomineen.

Arvio perustuu Kuluttajatutkimuskeskuksen määrittelemään niin sanotun kohtuullisen vähimmäiskulutuksen "viitebudjettiin", jollaiseen Suomessa pitäisi olla köyhyysrajallakin varaa.

Tuon arvion perusteella pienituloisen pakollisiin peruskuluihin menee melkein kaksi kertaa niin suuri osa tuloista kuin kuluu keskituloisen keskivertotuloista – tai kuin näillä kuluilla on painoa virallisissa inflaatioluvuissa.

Virallinen inflaatio on keskiluokkainen

Pakollisten elinkustannusten kohoaminen on rasittanut eniten pienituloisia jo vuosien ajan. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen eläkkeelle jääneen yliaktuaarin Olli Savelan vuonna 2018 laatimasta artikkelista esimerkkilaskelmineen.

Köyhyysrajalla sinnittelevien elinkustannukset olivat tuolloin kohonneet ainakin koko siihenastisen 2000-luvun. Pienituloiset olivat köyhtyneet keskimäärin puolisen prosenttiyksikköä kovempaa vuosivauhtia kuin "yleinen hintataso" oli kohonnut virallisten inflaatiolukujen mukaan.

Kuten Savela kirjoitti, puolisen prosenttia vuodessa voi tuntua vähäpätöiseltä erolta, mutta kun tuollainenkin ero toistuu vuodesta toiseen, siitä kasvaa vuosi vuodelta suurempi kuilu.

Pienituloisen arkielämä olikin vuodesta 2000 vuoteen 2018 mennessä kallistunut kaikkiaan yli 35 prosenttia, kun taas kuluttajahintaindeksin seuraaman keskituloisen elinkustannukset olivat kohonneet selvästi vähemmän, noin 28 prosenttia.

Noiden laskelmien jälkeen virallinen inflaatio on voimistunut vuosikausiin rajuimmalla kiihdytyksellä, ja koska inflaatiota on kiihdyttänyt juuri pienituloisia eniten rasittavien kulujen paisuminen, on ero pieni- ja keskituloisen elinkustannuksissa ja arkielämän kalleudessa revennyt entistäkin suuremmaksi.

Hinta- ja inflaatiotilastojen kaavamaisen "keskiluokkaista" luonnetta voikin pitää taloustilastojen piilopiirteenä, joka osaltaan vähättelee tai jopa peittelee arkielämän taloudellista eriarvoisuutta.

Eikä inflaatiotilastojen "keskiluokkainen" rakenne vähättele ainoastaan pienituloisten arkielämän kallistumista. Se saa myös tuloerojen kasvun näyttämään pienemmältä kuin oikeastaan on laita.

Toinen kaavamaisen inflaation harha

Virallisten inflaatiolukujen toinen tahattomasti "raukkamainen" vaikutus liioittelee pienten tulojen reaalikasvua – ja samalla vähättelee tuloerojen tosiasiallista kasvua.

Suomeksi sanottuna tulo- ja tuloerotilastot saavat pienten tulojen reaalikasvun näyttämään todellista suuremmalta ja tuloerojen kasvun todellista pienemmältä.

Näin käy siitä yksinkertaisen kaavamaisesta syystä, että Tilastokeskus mittaa kaikkien tuloluokkien reaalitulojen kehitystä saman "keskiluokkaisen" inflaatio-oikaisun avulla eikä kunkin tuloluokan todellisten elinkustannusten perusteella.

Tulojen reaalikasvu tarkoittaa tulojen lisäystä, josta on vähennetty inflaation vaikutus. Ja kun kaikkien tuloluokkien tulojen kasvusta vähennetään sama keskituloisen kulutukseen perustuva inflaatio, jää suuri osa pienituloisen oikeasti kokemasta elinkustannusten noususta huomioon ottamatta.

Tällainen kaavamainen menettely saa pienituloisen reaaliset tulot näyttämään suuremmilta kuin arkitodellisuus antaisi aihetta.

Sama kaavamainen inflaatiovähennys saa vastaavasti suurten tulojen reaalikasvun näyttämään niukemmalta kuin todellisten elinkustannusten nousu edellyttäisi. Näin käy siksi, että suurista tuloista kuluu arjen pakollisiin menoihin pienempi osa kuin pienistä tai edes keskimääräisistä tuloista.

Kun pienten tulojen reaalikasvu näyttää tilastoissa todellista suuremmalta ja suurten tulojen kasvu todellista pienemmältä, saavat nämä kaksi harhaa yhdessä tuloerojen reaalisen kasvun näyttämään todellista pienemmältä.

Vaikka inflaatio kiusaa kaikkia, eniten se kiusaa niitä, joilla on vähiten varaa entistä kalliimpaan elämiseen.