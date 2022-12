Rakennusyhtiö sai luvan talon purkamiseen aivan Helsingin ytimessä – katso kuvat sen tilalle tulevasta rakennuksesta

Sponda on saanut purku- ja rakennusluvan kiistelylle hankkeelle Helsingin ydinkeskustan korttelissa.

Rakennusyhtiö Sponda kertoo, että kaupunki on myöntänyt sille rakennusluvan Helsingin ydinkeskustaan, Mannerheimintie 14:ään uuden toimisto- ja liiketilarakennuksen rakentamiseen.

Nykyinen 1960-luvulta oleva toimisto- ja liikerakennus puretaan. Noin 17 000 neliömetriä kattavassa rakennuksessa on reilut 12 300 neliömetriä toimistotilaa sekä kuusi liiketilaa ja yksi ravintola.

Spondan mukaan uudet toimisto- ja liiketilat vastaavat yritysten ja brändien sekä niiden työntekijöiden ”nykypäivän tarpeita ja odotuksia”. Modernit toimitilat voidaan joustavasti muuntaa eri käyttötarkoituksiin sopiviksi.

– Helsingin keskustassa on rajallinen määrä suuria, moderneja ja muunneltavia tiloja, jotka sopivat yritysten pääkonttoreiden ja lippulaivamyymälöiden tarpeisiin ja vaatimuksiin, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoi.

Spondan mukaan uusi rakennus tulee olemaan yksi Helsingin ydinkeskustan energiatehokkaimmista rakennuksista ja käytönaikaiselta energiankulutukseltaan hiilineutraali. Nykyisen rakennuksen remontointiin verrattuna käyttäjäkohtainen hiilijalanjälki tulisi uudisrakennuksessa olemaan 34 prosenttia pienempi.

Sponda ei kertonut, mikä on mittavan purkutyön hiilijalanjälki tai aikooko se hyödyntää rakennusjätteen käyttöä.

Spondan mukaan Mannerheimintien ja Kalevankadun kulma ”eheytyy kaupunkikuvallisesti”.

– Rakennus myötäilee naapuritalojen julkisivujen rytmitystä ja korkeutta, ja avoin ja aiempaa korkeampi maantasokerros elävöittää katutilaa jalankulkijan näkökulmasta.

Rakennus on arkkitehti Kurt Simbergin suunnittelema toimistorakennus, joka valmistui vuonna 1963 tontille, josta oli jo purettu pois Huberin taloksi kutsuttu vanha rakennus.

”Ei julkista keskustelua”

Hanke on puhuttanut sosiaalisessa mediassa. Joidenkin mielestä purkaminen on osoitus niin kutsutusta Turun taudista, vanhojen talojen purkuvimmasta, toisten mielestä rakennus ei ole mikään kadun kaunistus.

Tältä näyttää uudisrakennus katukulmasta.

Ja tältä Mannerheimintieltä Sokoksen suunnalta.

Esimerkiksi Arkkitehtiliitto Safa on ottanut voimallisesti

kantaa

modernia rakennuskantaa koskettavaa purkuintoa vastaan.

– Rakennus on osa Helsingin keskustan maisemaa. Purkaminen on vastoin uutta arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa, joka lähtee korjaamisesta aina kun se on mahdollista, kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) sanoi tiedotteessa.

Holopaisen mukaan on erikoista, että suunnitelma eteni näin pitkälle ilman julkista keskustelua.

– Kortteli on keskeisellä ja näkyvällä paikalla.1960-luvun jälkeen rakennettua ei ole riittävästi suojeltu. Vaikka rakennusta ei ole suojeltu, se ei poista kaupungin velvollisuutta arvioida rakennushistoriallisia arvoja, eikä omistajan velvollisuutta korjata, hän sanoi.