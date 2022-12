Blue Finance rikkoi luottojen sääntelyä – markkinaoikeus määräsi kiellon

Luottojen hintasääntelyn noudattamisessa on ollut runsaasti ongelmia.

Kuluttaja-asiamies on selvitellyt kulutusluottojen kustannuksia useampien yhtiöiden kanssa.

Markkinaoikeus on kieltänyt luottoyhtiö Blue Finance Suomea 100 000 euron sakon uhalla jatkamasta lainvastaista kuluttajaluottojen hinnoittelua.

Kuluttaja-asiamies vei yhtiön markkinaoikeuteen helmikuussa 2022 luottojen hintasääntelyn rikkomisesta.

Blue Finance Suomi on tarjonnut kuluttajille laissa sallittua kalliimpia luottoja perimällä erillismaksua paperilaskutuksesta, luottohakemuksen nopeutetusta käsittelystä sekä niin sanotusta pikanostopalvelusta ja hetinostopalvelusta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiedotti asiasta perjantaina.

Markkinaoikeuden mukaan nämä maksut ovat luottokustannuksia, joiden enimmäismäärästä säädetään laissa.

Hinnoittelumallilla lain määräämä kustannuskatto on ylittynyt. Tästä seuraa, ettei luottosopimuksen tehneellä kuluttajalla ole velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan. Jos kuluttaja on jo maksanut kuluja, ne on vähennettävä luoton pääomasta.

KKV:n mukaan luottojen hintasääntelyn noudattamisessa on ollut runsaasti ongelmia, ja kuluttaja-asiamies on selvittänyt niitä useamman luottoyhtiön kanssa. Blue Finance Suomi on ensimmäinen markkinaoikeuteen edennyt tapaus.

– Luoton kuluja ei voi kasvattaa naamioimalla luottosuhteen perusosia lisäpalveluiksi, joista voisi periä lain mukaisen kustannuskaton ylittävää lisähintaa. Markkinaoikeuden ratkaisu on tärkeä linjanveto, joka alan toimijoiden on syytä sisäistää, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoi tiedotteessa.

Syyskuussa 2019 voimaan tulleen luottojen hintasääntelyn mukaan luoton vuosikorkoa ei saa ylittää 20 prosenttia. Lisäksi luotosta perittävien muiden kustannusten päiväkohtainen määrä saa olla korkeintaan 0,01 prosenttia alkuperäisestä luoton määrästä tai luottorajasta.

Muiden luottokustannusten määrä ei saa kuitenkaan missään tilanteessa ylittää 150 euroa vuodessa.

