Ruuan verkkokauppa Oda laajenee uusiin kaupunkeihin Suomessa

Norjalainen Oda on saanut 145 miljoonan euron lisärahoituksen. Ensi kuussa se aloittaa toimintansa myös Saksassa.

Norjalainen verkossa toimiva ruokakauppa Oda aloittaa kotiinkuljetukset ensi vuoden alussa Turussa ja Tampereella.

Tarkemmat kaupunkikohtaiset aloituspäivät se julkistaa myöhemmin.

Oda kertoi perjantaina tiedotteessaan saaneensa noin neljänneksen ruoan kotiinkuljetuksen markkinasta Uudellamaalla.

– Tämä on varsin hyvä aloitus ottaen huomioon, että Suomen ruokakauppa on Euroopan keskittynein ja tänne on uusien toimijoiden ollut vaikea tulla, Odan Suomen-toimitusjohtaja Tobias Niemi sanoi tiedotteessa.

Oda toimittaa ostokset Vantaan keräilykeskuksestaan myös Tampereelle ja Turkuun.

Oda on juuri saanut 145 miljoonan euron rahoituksen kasvun tueksi Suomessa, Norjassa ja Saksassa, jossa Oda aloittaa toimintansa tammikuussa.