M/S Rosellan kauppahinta on 11,25 miljoonaa euroa. Liikennöinti loppuu tammikuussa 2023.

Viking Line myy M/S Rosella -risteilyaluksensa osana laivastonsa modernisointia. Ostaja on kreikkalainen Aegean Sealines Maritime Co. Asiasta kertoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses tiedotteessa.

M/S Rosella on todellinen suomalainen klassikko­risteilyalus, joka on kaiken lisäksi pysynyt varsin lähellä alkuperäistä asuaan vuosien ja vuosikymmenten läpi. Se valmistui Turussa vanhalla telakalla vuonna 1980, ja alus liikennöi ensin reitillä Naantali–Maarianhamina–Kapellskär.

M/S Rosellaa on huollettu säännöllisesti, mutta alus ei kykene enää vastaamaan tulevaisuudessa Viking Linen ympäristövaatimuksia. Täyttämättä jäävät etenkin hiilidioksidipäästöjä koskevat vähimmäis­vaatimukset, Viking Line tiedottaa.

Myyntihinta on 11,25 miljoonaa euroa. Kaupasta seuraa noin 8,6 miljoonan euron kirjanpidollinen voitto vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana Viking Linen kirjanpitoon.

Tulevaisuudessa M/S Rosella liikennöi Kreikan lipun alla Egeanmerellä.

Viking Line arvioi tällä hetkellä vaihtoehtoja Ruotsin ja Ahvenanmaan välisille lyhyille reiteilleen.

Alus lopettaa liikennöintinsä 8. tammikuuta 2023. Se toimitetaan uudelle omistajalleen tammikuun 2023 loppupuolella.

M/S Rosella on toiminut reiteillä Turku–Maarianhamina–Tukholma, Naantali–Maarianhamina–Kapellskär ja Turku–Maarianhamina/Långnäs–Kapellskär sekä tehnyt 20 tunnin risteilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä.

Vuodesta 2003 lähtien se kulki väliä Helsinki–Tallinna, kunnes M/S Viking XPRS valmistui vuonna 2008.

Siitä eteenpäin M/S Rosellan pääasiallinen reitti on ollut Maarianhamina–Kapellskär. Lisäksi se on ajoittain paikannut reittiä Helsinki–Tallinna, kun M/S Viking XPRS on ollut telakoituna.

Juttua korjattu klo 17.38: M/S Rosella on liikennöinyt yli 40 vuotta – ei vain yli 30 vuotta, kuten jutussa aluksi kerrottiin.