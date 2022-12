Janika, 30, laski lämpötilan 10 asteeseen ja luopui autosta lähes täysin – näin energian hinta näkyy nyt suomalaisten arjessa

Roimasti kallistunut energia on ajanut monet säästämään epätoivoisesti. Monet jopa oman hyvinvointinsa kustannuksella.

Energian roimasti noussut hinta on aiheuttanut paljon huolta ja murhetta suomalaisten arjessa. IS kysyi lukijoiltaan, miten kiristynyt tilanne on näkynyt arjessa ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Vastauksia tuli runsaasti, koostimme yhteen niistä muutamia.

Pattereita en laita päälle, suorasähkölämmitys kun on. Yksinhuoltaja rintamamiestalossa, pelkästään takalla ja puuhellalla/leivinuunilla lämmitetään. Kylmä on, villasukat on pakko pitää jalassa. Suihkukäynnit vähennetty yhteen tai kahteen kertaan viikossa. 16 on lämmintä, kun työpäivän jälkeen kotiin tulen. Puilla sen saa nostettua pari astetta, viikonloppuna jopa 19 asteeseen. Ruoka tehdään nykyään vain puuhellassa, sähköhellaa ei juurikaan käytetä. Tiskivesi keitetään myös. Monica, 47, Hyvinkää

Asunnon lämpötila +16. Sähkösaunassa kerran kuukaudessa, alapesu tarvittaessa, suihkussa joka kolmas viikko. Veden kulutus 600 litraa kuukaudessa. Pissaan ämpäriin ja tyhjennän joka toinen päivä, kaksinkertaisen nesteenpoistolääkityksen takia. Elias, 82, Imatra

Meillä ei käytetä sisäsaunaa enää ollenkaan, pihalle hommattiin veljeltä lainaan kärrysauna. Pyykkikone ajastetaan halvan sähkön aikaan pyöriin, samoin kuivausrumpu, siis yöllä. Tiskaan käsin. Talo ja vesi lämpenee kaukolämmöllä. Ruokaa laitetaan halvalla sähköllä enemmän ja laitetaan rasioihin. Torttuja paistelen airfryerissä, kahvi keitetään ja laitetaan heti termariin. Lamput vaihdettiin kaikki 2–3 wattia tunnissa kuluttaviin. Pihavalot, joita on 17, eivät enää juurikaan pala. Autoissa ei käytetä sisätilanlämmittimiä. Huoneissa, joissa ei oleskella, ei valot pala. Minusta on kehittynyt säästäjä. Viime kuun sähkönkulutus oli 60 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Vaihdettiin 21.11 pörssisähköön, sitä ennen meillä oli kiinteä hintainen 38.9 snt/kwh läpi vuorokauden. Anne, 52, Raahe

Asumme vanhassa omakotitalossa vuokralla. Sisälämpötila on pidettävä yllä tulisijojen avulla, koska pattereita ei ole varaa pitää päällä. Lämpötila vaihtelee 15–18 asteen välillä. Pyykkiä pesemme muualla, ja suunnitteilla on ostaa kertakäyttöisiä astioita, jotta ei tiskikonetta tarvitse käyttää. Niitä voi hyödyntää takan sytykkeinä. Mitään tukia emme saa, koska olemme ”liian hyvätuloisia” ja sähkölaskut ”liian pieniä”. Emma, 27, Järvenpää

Sähköpatterit ovat 10–12 asteessa. Lämmitän puulla lopun, keskilämpötila asunnossa on noin 14 astetta. Lämmitän tiskausveden ja teen mahdollisimman usean ruokavalmistelun samalla kertaa, kun puuhella on lämmin. Esimeriksi aamiaisen sekä päiväruoan valmiiksi. Käyn työni puolesta ohjaamassa uimahallissa jumppaa, saunon ja peseydyn siellä aina kun mahdollista. Pyöräilen myös mahdollisimman usein töihin autolla ajamisen sijaan nyt talvellakin, vaikka matka yhteen suuntaan on 11 kilometriä. Välillä tuntuu vaivalloiselta, toisaalta olen iloinen kun puuhaa riittää ja yksinkertaistaminen tekee hyvää. Lämmintä petiä ja perusasioita elämässä, jotka ovat hyvin, voi ylistää, ja muistuttaa elävänsä silti todella yltäkylläisesti. Janika, 30, Ylitornio

” Kynttilän valossa mennään ja kalsarit käännetään ympäri, että pyykkiä ei tarvitse pestä niin usein.