”Kaksi negatiivista neljännestä ei vielä taantumaa tee ” – asiantuntijat korostavat työmarkkinan kehitystä

Miksi kytätä bkt:n kahden vuosineljänneksen supistumista, kysyy ekonomisti.

Harvoin on odotettu taantumaa niin yleisesti kuin viime aikoina, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen pankin verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessaan. Mutta mikä on taantuma, hän kysyy.

– Yksinkertaisimmillaan taantuma määritellään bruttokansantuotteen (bkt) supistumisena edellisestä vuosineljänneksestä kahtena perättäisenä vuosineljänneksenä. Määritelmää saattavat käyttää niin talousasiantuntijat kuin mediakin. On monta syytä, miksi tämä yksinkertaistettu määritelmä kannattaa kuopata, Heiskanen sanoo.

Esimerkkinä hän mainitsee Yhdysvallat, missä tämän vuoden alkupuoliskon luvut kertovat taantumasta. Sellaisesta kuitenkaan tuskin kukaan puhuisi, kun ottaa huomioon, millainen samaan aikaan oli maan yleinen taloustilanne ja varsinkin kuinka vahvaa oli meno työmarkkinoilla.

Suomessa taas pääsi taannoin käymään niin, että kukaan ei huomannutkaan taloutemme olleen taantumassa, vaikka tilastolukujen tarkistaminen sellaiseksi tilanteen käänsikin. Tuolloin työttömyys kuitenkin aleni ja taloustilanne näytti hyvältä, vaikka bkt olikin laskussa.

– Miksi siis ylipäätään kytätä bkt:n kahden kvartaalin supistumisia, jos tämä ei oikeastaan koskaan ole tarkoittanut sitä, että talous olisi taantumassa? Parempi olisikin seurata talouden tilaa laajemmin, ja erityisesti työmarkkinoiden kehitystä, Heiskanen sanoo.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju on samoilla linjoilla.

– Se on juuri näin, että kaksi negatiivista neljännestä ei vielä taantumaa tee, kun työllisyys on korkealla. Työttömyyden täytyy lähteä selvemmin nousuun, ennen kuin voidaan taantumasta puhua, Kangasharju sanoo Taloussanomille.

– Taantumasta puhumisen ideanahan on kertoa, että kasvu jää potentiaalisesta kasvusta ja kun se näin tekee, jää potentiaalisia resursseja käyttämättä.

Työttömyys on tässä sikäli hyvä indikaattori, että se on helppo mitata. Taantumassa vapaata kapasiteettia syntyy myös koneisiin ja laitteisiin, mutta tämän tilastointi on hankalampaa kuin työttömyyden.

Marraskuun lopulla julkaisemassaan ennusteessa Etla povaa Suomen ajautuvan lievään taantumaan kuluvan vuoden lopussa ja ensi vuoden bkt-kasvun jäävän nollan tuntumaan.

– En olisi kauhean huolissani niin kauan, kun suhdanne näyttää vähän viilenevän ja avoimien työpaikkojen määrä hiukan vähenevän. Sitten voi olla huolissaan, kun lomautusten määrä ja työttömyys alkavat selvästi kasvaa. Silloin taantuma on se oikea termi, jota voi käyttää, Kangasharju sanoo.

Myös OP ennustaa ensi vuodelle lievää taantumaa.

– Se, kuinka monta perättäistä kvartaalia bkt supistuu, ja missä järjestyksessä, ei ole ratkaisevaa tälle arviolle. Taantumaa arvioimme useamman tekijän perusteella, kuten myös NBER tekee. Erityisesti työmarkkinoiden kehitys on keskeisellä sijalla, OP:n Heiskanen sanoo kirjoituksessaan.

NBER (National Bureau of Economic Research) on yhdysvaltalainen tutkimuslaitos, joka Heiskasen vapaan käännöksen mukaan määrittelee taantuman seuraavasti: merkittävä ja laaja-alainen talouden toimeliaisuuden väheneminen, joka kestää pidempään kuin muutaman kuukauden ja on nähtävissä bkt:n kehityksessä, reaalituloissa, työllisyydessä, teollisuustuotannossa ja kaupan myynnissä.