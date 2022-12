Vain muutamia vuosia sitten kolmen silloisen Aalto-yliopiston opiskelijan firmalla oli niin vähän rahaa, että kahvinpurut käytettiin kahteen kertaan. Viime vuonna heistä tuli miljonäärejä.

Erkka Isomäen, Jesse Niemisen ja Joona Tykkyläisen perustamalla firmalla ei ollut yhtään ylimääräistä rahaa.

Kahvi keitettiin kahteen kertaan samojen purujen läpi. Se ei kuulemma kannata, on pahaa.

Kolmen nuoren opiskelijan Viima Solutions -yritys sijaitsi tuolloin, vuonna 2015, Länsi-Helsingissä vanhan kukkakaupan tiloissa. Kolmikko tinki kaikesta: he saivat toimiston vuokrahintaa alennettua parilla sadalla eurolla tekemällä tilaan viikonlopun aikana pienen lattiaremontin.

– Nuo esimerkit kertovat siitä, millä budjetilla oltiin silloin liikkeellä, toimitusjohtaja Isomäki muistelee ja nauraa.

Naurulle on aihetta. Nyt Viiman toimisto sijaitsee Espoon Keilaniemen yrityskeskittymän sydämessä Keilalahden rannassa. Toimiston ikkunasta aukeaa uljas näkymä venesatamaan ja Leppäluodon saareen.

Nättiä on.

Kahvista ei enää tarvitse pihistellä. Kolmikko myi Viiman osakekannan eli omistajuuden viime vuonna saksalaiselle Hype Innovationille. Kauppa teki 33-vuotiaista Isomäestä ja Tykkyläisestä sekä 32-vuotiaasta Niemisestä miljonäärejä – ainakin viime vuoden bruttotuloissa mitattuna.

Niemisen pääoma- ja ansiotulot vuodelta 2021 olivat reilut 1,5 miljoonaa euroa, Tykkyläisen runsaat 1,4 miljoonaa ja Isomäen päälle 1,3 miljoonaa.

Jokainen heistä tienasi vähintään 53-kertaisesti keskimääräisen suomalaisen palkansaajan verran. Aika hyvin vähän yli kolmikymppiseksi kaveriporukaksi. Ei ihme, jos vähän naurattaa.

Suomeen tuli viime vuoden aikana yhteensä 17 alle 35-vuotiasta yrityskauppamiljonääriä. Viiman kolmikko kattoi yli kuudenneksen koko porukasta.

– Ensisijaisena tavoitteena ei ollut rikastua, vaan perustaa kasvava, laadukas ja menestyvä yritys, Isomäki sanoo.

Ilman sitä rikastuminen ei olisi ollut mahdollista.

Viiman toimiston ikkunasta avautuu vertaansa vailla oleva näköala.

Isomäki, Nieminen ja Tykkyläinen tutustuivat vuonna 2009 aloittaessaan tietotekniikan opinnot Teknillisessä korkeakoulussa, josta tuli seuraavana vuonna osa Aalto-yliopistoa. Isomäelle ja Niemiselle ala oli itsestään selvä, sillä insinöörihenkiset nuoret miehet olivat aina olleet kiinnostuneita tietokoneista.

Tykkyläistä koko ala taas mietitytti.

– En ollut missään määrin nörtti ja ajattelin, että kaikki siinä koulussa olisivat stereotyyppisiä nörttejä, Tykkyläinen sanoo ja Nieminen sekä Isomäki hörähtävät nauruun.

Tykkyläisen suurin syy hakeutua tietotekniikka-alalle oli halu perustaa yritys, jota pystyisi skaalaamaan pienellä alkuinvestoinnilla. Hän päätteli, että tällainen onnistuu helpoiten tällä alalla.

Tykkyläisen onneksi myös Nieminen ja Isomäki olivat valmiiksi yrittäjähenkisiä. Kolmikon kemiat kohtasivat jo yliopiston ensimmäisissä ryhmätöissä.

– Kunnianhimoisuus ja intohimo yrittäjyyteen paistoi kaikista läpi, Tykkyläinen sanoo.

Niemisen yrittäjänä työskennellyt isä oli toisaalta varoittanut poikaansa, että yrittäjäksihän ei sitten kannata ryhtyä esimerkiksi siksi, että on niin sanottuihin tavallisiin palkansaajiin verrattuna kakkosluokan kansalainen. Muun muassa palkallista lomaa saa vain silloin, jos pystyy maksamaan loman ajalta palkkaa itselleen.

– Mutta Aallossa pääsimme kuulemaan kokeneiden yrittäjien tarinoita, niin kiinnostus alkoi herätä, Nieminen sanoo.

Ennen menestystä oli aallonpohja.

Kolmannen opiskeluvuoden kesällä kolmikko osallistui yliopiston opiskelijajärjestön startup-kiihdyttämöön, jossa he esittelivät työtiimeille suunnatun kollaboraatiotyökalun, jonka olivat itse kehittäneet. Se yhdisteli viimeistään korona-aikana monille tutuksi tullutta Teamsia, projektinhallintasovellus Trelloa ja työajanseurantaa.

Ketään ei kiinnostanut.

Isomäki, Nieminen ja Tykkyläinen havahtuivat siihen, että eiväthän he olleet testanneet ideaansa missään ennen kuin alkoivat rakentaa varsinaista tuotetta. Kriittinen ajattelu loisti lähinnä poissaolollaan.

– Sitä oli niin innostunut siitä omasta ajatuksesta ja oli varma, että tästä tulee kova juttu. Oli karua joutua katsomaan todellisuutta silmiin, Isomäki sanoo.

Viiman syntymiseen vaikutti vahvasti kolmikon oma oppimiskokemus.

Todellisuuden tuijottaminen silmästä silmään synnytti välittömästi uuden idean. Mitä jos voisi tarjota yrityksille matalan kynnyksen työkalun, jonka kautta kuka tahansa yrityksen työntekijä pystyisi esittämään omia innovaatioitaan tai havaitsemiaan ongelmia organisaatiorajojen yli helposti aina johtoporrasta myöten?

Isomäen, Niemisen ja Tykkyläisen ensimmäisessä projektissa tämä vaihe jäi suorittamatta. Viiman voi sanoa syntyneen kolmikon omasta oppimiskokemuksesta. Päivänvalon yritys näki syksyllä 2013.

Viima on kasvanut tulorahoitteisesti. Se tarkoittaa, että yrityksen varat eivät tulleet sijoituksista tai lainoista, vaan kaupankäynnistä asiakkaiden kanssa. Tämä on pakottanut maltilliseen kulurakenteeseen, sillä kulujen on aina ollut pakko olla suhteessa siihen, kuinka paljon rahaa yritykseen saadaan sisään.

Samalla se tarkoitti sitä, että yrityksen ensimmäiset neljä–viisi vuotta olivat hyvin laihoja. Vaikka Viima sai ensimmäisen asiakkaansa jo parin kuukauden olemassaolonsa jälkeen – yksi ensimmäisistä asiakkaista oli entinen Raha-automaattiyhdistys Ray – säännöllistä palkkaa kolmikko ei voinut yrityksestään nostaa pariin ensimmäiseen vuoteen.

Siksi kahvikin keitettiin uudelleen vanhoihin nuhjuisiin puruihin.

– Palkkasimme ensimmäisenä vuonna myyntiin työntekijän, jolle maksoimme palkkaa, vaikka itsellemme emme maksaneet mitään, Nieminen sanoo.

Noihin aikoihin sekä Isomäki, Nieminen että Tykkyläinen kävivät muissa päivätöissä rahoittaakseen elämäänsä. Muu aika meni yliopisto-opintoihin sekä Viiman pyörittämiseen.

Oliko Viima tuolloin siis lähinnä harrastus?

– No siis harrastus, johon meni jotain 40–50 tuntia viikossa, joten onko se silloin pelkkä harrastus? Isomäki heittää.

Isomäki eli osan lapsuudestaan Yhdysvalloissa, jonka koululaitoksessa oppilaita kannustettiin amerikkalaisen unelman metsästykseen. Nuo alakoulun viimeiset vuodet opettivat hänelle työnteon ja vastuun kantamisen merkityksen. Sen jälkeen poika pärjäsi koulussa hyvin – ja ainakin osin siksi hänellä riitti tarmoa painaa kahta työtä ja opintoja yhtä aikaa.

Vuodesta 2016 lähtien kolmikko on pystynyt nostamaan itselleen Viimasta säännöllistä palkkaa. Tuolloin he jäivät pois päivätöistään ja panostivat vain ja ainoastaan omaan yritykseensä.

Päivätyöhön olisi ollut helppo jäädä, oma yritys heivata menemään ja ryhtyä elämään perinteistä palkansaajan elämää. Niinhän valtaosa elää.

Kolmikko oli kuitenkin nähnyt ja kuullut, kuinka Viima oli tuonut arvoa asiakkaille. Rahavirtaa kertyi, kokemusta karttui. Koko ajan oppi uutta.

Vuonna 2017 Viiman kuukausittainen liikevaihto pyöri jo 40–50 000 eurossa. Se takasi varmuudella riittävän marginaalin kuukausittaisten kulujen kattamiseen.

– Silloin alkoi tulla se tunne, että voi hengittää, eikä tässä ole mitään hätää, Isomäki sanoo.

Viiman menestys perustuu kolmikon mukaan palvelun helppokäyttöisyyteen.

– Meillä oli taustaa raskaiden ja monimutkaisten softajärjestelmien parista. Halusimme mahdollisimman kauas siitä, Isomäki toteaa.

Viiman perustajakolmikko muodosti yli kuudesosan viime vuonna yrityskaupoilla miljoonatulot nakuttaneista alle 35-vuotiaista suomalaisista.

Vuonna 2021 se sitten tapahtui. Oma yritys nosti Isomäen, Niemisen ja Tykkyläisen miljoonakerhoon yrityskaupan myötä.

Megatulot eivät koskaan varsinaisesti olleet kolmikon tavoite, mutta jo alusta saakka ajatuksena oli, etteivät he pysy Viiman omistajina eläkeikään saakka.

– Meillä oli tavoitteena jatkumo. Meidän kokoiselle firmalle se tarkoitti sitä, että liitytään yhteen jonkin alalla toimivan isomman firman kanssa, Isomäki kertoo.

Vuoden 2021 päätteeksi Viiman liikevaihto oli vajaat 1,6 miljoonaa euroa, josta voiton osuus oli yli 600 000 euroa. Firmassa työskenteli tuolloin 10 ihmistä. Nyt työntekijöitä on yhdeksän. Kolme heistä on nämä entiset omistajat.

Kolmikko muistelee sitä, kun he pystyivät palkkaamaan ensimmäisen työntekijän. Ja sitä, kun he saivat ensimmäisen asiakkaan. Ja sitä, kun joku taho jostain puolelta maailmaa otti ensimmäistä kertaa netin kautta Viiman käyttöön.

Noina hetkinä teki mieli huutaa onnesta.

– Vaikea sitä oli siellä vanhassa kukkakaupassa uskoa, että joku päivä meidän toimiston ikkunoista aukeaakin tällainen maisema, Tykkyläinen sanoo.

Viiman myyminen ei ollut mikään yksinkertainen prosessi, jossa vain tuupataan tarjous tiskiin ja odotetaan vastausta. Isomäen mukaan muutaman kuukauden jakso myyntiä valmistellessa oli työhistorian stressaavinta aikaa. Samalla piti vakuuttaa ostaja, käydä keskustelua ja tehdä analyysejä sekä huolehtia, että firman liiketoiminta kehittyy.

Työtunteja oli turha laskea.

– Ei siinä kauheasti ehtinyt kelailla, että kohta kauppa solmitaan ja että sen jälkeen on bileet, Isomäki sanoo.

Mutta lopulta ne bileet tuli. Ne pidettiin Keilaniemen toimiston ylimmässä kerroksessa, jossa on sauna sekä kattoterassi. Mukana oli ostajan eli Hypen toimitusjohtaja, joka kuulemma näytti, miten juhlitaan.

Kemut kestivät pikkutunneille asti.

– Silloin oli ristiriitaiset fiilikset. Se oli tietyn matkan päätepiste ja piste i:n päälle, mutta samalla omistuksesta luopuminen tuntui myös haikealta, Nieminen sanoo.

Jesse Nieminen (vas.) ja Erkka Isomäki olivat jo nuorena insinöörihenkisiä ja kiinnostuneita tietokoneista.

Miten miljoonatulot ovat muuttaneet kolmikon elämää?

Ei juuri mitenkään, he kertovat.

Kauluspaidat ja tyylikkäät vaatteet ovat kuulemma tänään päällä vain kuvaajaa varten – normipäivänä he pukeutuvat edelleen rennosti huppareihin.

– Isoin asia, jonka tulot muuttivat, on stressitason laskeminen. Nyt on tarvittaessa taloudellinen turva, Isomäki sanoo.

– Kyllähän sen tiedostaa, että on paljon enemmän vapautta ja valinnan mahdollisuuksia. Töihin ei tarvitse tulla vain rahan takia, vaan voi tehdä enemmän sitä, mikä kiinnostaa, Nieminen jatkaa.

Tykkyläisen mielestä on äärimmäisen hienoa, jos heidän tarinansa toimisi inspiraationa etenkin nuorille yrittäjille. Hänen mielestään 17 alle 35-vuotiasta yrityskauppamiljonääriä vuodessa on Suomen kokoiselle maalle aika vähän.

– Voisiko Suomessa tehdä asioita hieman toisin, että saataisiin enemmän tällaisia nuorten menestystarinoita? Täällä on paljon fiksuja nuoria ja hyvä koulutus. Pohjat menestykseen on kunnossa, Tykkyläinen pohtii.

Kolmikon oma pohja menestykseen oli kunnossa, mutta eivät he koko kouluaikaansa luokkansa priimuksia olleet. Vasta aito kiinnostus yrittämiseen ja sitä kautta omien rajojen mittaamiseen mahdollisti nykyisen lopputuloksen.

– Jos haluaa miettiä, että miten voisi rikastua, niin kannattaa ennemmin miettiä asiaa sitä kautta, että miten voi luoda arvoa muille ja kehittää omaa osaamistaan. Pidemmällä tähtäimellä se todennäköisesti johtaa hyviin lopputuloksiin. Ei menestyminen yhdessä yössä tapahdu, Nieminen sanoo.

Jos menestymisen mittari nostetaan niinkin korkealle kuin luomansa yrityksen myymisen kautta rikastumiseen, niin Viimalla siihen meni kahdeksan vuotta.

Joona Tykkyläinen oli jo ennen opiskeluaikojaan varma, että haluaa yrittäjäksi.

Ainakaan toistaiseksi miljonäärikerhoon pääseminen ei ole tuonut kolmikon elämään hännystelijöitä. Kukaan ei ole vaatinut tai olettanut, että koska rahaa on, niin sinä tarjoat illan. Ystävät ja läheiset suhtautuvat aivan samalla tavalla kuin aiemminkin.

Kysytään vielä kuitenkin se monia kiinnostava kysymys.

Oletteko ostaneet jotain poikkeuksellista tai arvokasta, nyt kun se on ollut mahdollista?

Kolmikko hiljenee hetkeksi.

– No erilaisia remontteja on tullut tehtyä ilman remonttilainaa, Isomäki aloittaa.

– Oma mökki on ollut haaveissa jo pitkään, sitä on nyt yhdessä isän kanssa lähdetty rakentamaan, Tykkyläinen jatkaa.

– Me asensimme aurinkopaneelit viime kesänä, Nieminen päättää.

Ja kahvikin maistuu hyvältä.