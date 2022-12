Taloyhtiö meni konkurssiin Kotkassa – asuntojen arvo voi laskea nollaan

Kotkalainen asunto-osakeyhtiö on ajautunut konkurssiin. Maakaasun hinnan hyppäys oli viimeinen isku ennestään velkaiselle yhtiölle.

Kotkalaisen taloyhtiön maakaasulasku on nelinkertaistunut viime vuoden kevään jälkeen. Raju hinnannousu oli liikaa velkaiselle yhtiölle ja se ajautui konkurssiin.

Maakaasun hinnan raju nousu oli viimeinen niitti Kotkan Sunilassa sijaitsevalle taloyhtiölle.

– Konkurssi tuli 15. syyskuuta kello kymmenen. Muistan täsmällisen ajan, koska asiasta ilmoitettiin tekstiviestillä ja sähköpostitse, osakas Tuija Nikander kertoo.

Konkurssipesänhoitaja Maria Väisänen asianajotoimisto Hiltunen, Lepistö, Liukkosesta kertoo, että viime vuonna taloyhtiön lämmitykseen käyttämän maakaasun hinta on ollut noin 400 prosenttia korkeampi syksyllä kuin keväällä. Tämä ilmenee yhtiön toimintakertomuksesta viime vuodelta.

Vaikka hinnan nousu on ollut hurja, konkurssi on Väisäsen mukaan silti monen tekijän summa. Yksi syy oli se, että kaikki osakkaat eivät olleet maksaneet vastikkeitaan. Ongelmia oli ollut pitkään.

Tuija ja Mika Nikander ostivat huoneistonsa 12 vuotta sitten. Yhtiöllä oli vastikesaamisia jo tuolloin jonkin verran, mutta he eivät kiinnittäneet asiaan erityistä huomiota. Vuosien kuluessa rahatilanne heikkeni, mutta osakkaat sinnittelivät ja uskoivat, että kaikesta selvitään.

Nikanderit ovat olleet taloyhtiön hallituksessa. Tuija Nikander kertoo, että yhtiö suunnitteli jo vuosi sitten siirtymistä kaukolämpöön, mutta pankki ei aiempien maksuvaikeuksien vuoksi myöntänyt enää lainaa. Vakuusarvoa painoi se, että Sunila sijaitsee kotkalaisittain hieman syrjässä, eikä alueen markkinatilanne ei ole häävi.

Suurin osa vastikerästeistä kertyi liiketiloista, mutta viime vuosina myös jotkut huoneistojen omistajat ovat jättäneet vastikkeita maksamatta.

Tyypillisesti liiketiloissa on korotetut vastikkeet, joten niiden uupuminen vaikuttaa korostetusti. Koska osakkaita on melko vähän, vain vajaa parikymmentä, rästeistä koituva lisätaakkakin jakautuu pienehkölle porukalle.

Väisänen sanoo, että taloyhtiö on tehnyt normaalit toimet maksukykynsä parantamiseksi. Se on muun muassa käyttänyt oikeuttaan ottaa maksujaan laiminlyövän osakkaan tilat haltuun ja pyrkinyt vuokraamaan niitä.

– Vaikka haltuunotto tehdään, pienellä paikkakunnalla tilojen vuokraaminen ei ole aivan yksinkertaista. Tilat eivät mene kuin kuumille kiville, hän sanoo.

Vuonna 1960 rakennettua taloa on vuosien saatossa kunnostettu sitä mukaa, kun rahaa on ollut. Silti siinä on yhä muun muassa alkuperäiset putket.

– Yhdessä vaiheessa tiskasin kolme kuukautta vessassa putkirikon takia. Lopulta vuoto saatiin korjattua, paikat kuivattua ja keittiö kuntoon, Tuija Nikander muistelee.

Taloyhtiön konkurssi on Suomessa erittäin harvinainen. Toistaiseksi on ollut vain yksittäisiä tapauksia. Väisänen on konsultoinut konkurssiasiamiestä, mutta tämäntyyppisten konkurssipesien hoitamisesta ei vielä ole suosituksia.

Konkurssissa yhtiön omaisuus pyritään realisoimaan mahdollisimman hyvään hintaan. Velkojat asetetaan konkurssilain mukaan niin sanottuun etusijajärjestykseen, ja heidän saataviaan katetaan lain määräämällä tavalla konkurssipesään kertyneillä varoilla.

Taloyhtiöissä rahoitusta myöntäneen pankin saatavat ovat usein suurimmat ja taloyhtiön omistama kiinteistö on lainojen vakuutena. Sunilan talo on vuokratontilla. Väisänen sanoo, että taloyhtiöllä on siirtokelpoinen vuokraoikeus maapohjaan ja omistusoikeus rakennuksiin ja liittymiin.

– Ensisijainen pyrkimys on myydä kiinteistö. Se olisi paras vaihtoehto, Väisänen sanoo.

Kauppa edellyttää muun muassa pantin haltijan eli tässä tapauksessa pankin suostumusta. Kiinteistönvälittäjä hoitaa nyt myyntiä. Väisäsen mukaan kiinnostusta on ollut.

” Jos yhtiön velat ovat suuremmat kuin varat, osakkeilla ei ole enää arvoa.

Talo on nelikerroksinen, kaksirappuinen ja hissitön. Se sijaitsee lähellä Stora Ensolle kuuluvaa Sunilan tehdasta. Tuija Nikander kertoo, että alue on luonnonläheinen ja lenkkimaastot ovat hyvät, mutta julkinen liikenne toimii huonosti.

Alueella on myös kulttuurihistoriallista merkitystä. Osa taloista on Alvar Aallon suunnittelemia. Helsingin Sanomat kirjoitti elokuussa, että Sunilan tehtaan asuinalue on Aallon hiomaton timantti, joka saatetaan liittää Unescon maailmanperintöluetteloon.

Konkurssissa yhtiön toiminta lakkaa.

– Jos yhtiön velat ovat suuremmat kuin varat, osakkeilla ei ole enää arvoa. Käytännössä osakkaat pahimmillaan menettävät asuntonsa ja siihen sijoittamansa rahat, Väisänen kertoo.

Nikanderit maksoivat huoneistostaan hieman alle 60 000 euroa. Vuosien varrella he ovat remontoineet sitä. Vaikka asunnon arvo romahtaa, velat jäävät. Tuija Nikander sanoo, että heitä ei ”hatuta” yhtään.

– Olemme huokaisseet helpotuksesta, että pääsemme siitä eroon. Enää ei tarvitse taistella maksamattomien vastikkeiden takia, hän puuskahtaa.

Jos talo saadaan myydyksi, osakkaat, jotka haluavat jatkaa asumista talossa, voivat ehkä sopia ostajan kanssa vuokra-asumisesta. Nikandereita mahdollisuus ei kiinnosta. He ovat jo muuttaneet muualle.

Jos talon myynti ei onnistu, eikä kukaan maksa lämmitystä, sen kohtalo näyttää ankealta. Pahin vaihtoehto on, että talo rapistuu aloilleen.

– Pistääkö joku sen sitten nurin, mutta sekin maksaa, Tuija Nikander miettii.