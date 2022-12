Veloistaan voi päästä eroon vyöryttämällä – asiantuntija kertoo mikä lasku kannattaa maksaa ensin

Velkojen hoitamiseen on tarjolla monenlaista apua. Laskujen alkaessa kerääntyä kannattaa välttää tiettyjä sudenkuoppia.

Takuusäätiöön tuli tämän vuoden marraskuussa noin 9 000 yhteydenottoa, kun samaan aikaan viime vuonna tiedustelujen määrä oli noin 6 000.

– Todennäköisesti yleinen elinkustannusten nousu on vaikuttanut asiaan, vaikka harva asiakas sitä mainitsee, kertoo neuvonnan vastaava asiantuntija Henri Hölttä Takuusäätiöstä.

Takuuyhtiön tyypillisimmät asiakkaat ovat Höltän mukaan keskituloiset. Neuvonnan asiakkaiden mediaanitulo on 2 100 euroa kuukaudessa.

– Keskituloiset ovat väliinputoajia, sillä heitä palvelevat tukimallit ovat vähissä. He ovat kaikkien sosiaalitukien ulkopuolella. Joillakin saattaa olla isoja lainoja, ja mitä enemmän on velkaa, sitä enemmän esimerkiksi lainan korko vaikuttaa omaan talouteen, Hölttä sanoo.

– Lähtökohtaisesti meihin ottavat yhteyttä ihmiset, joilla pelivara on jo ennestään pieni. Kustannusten kasvu voi vaikuttaa herkästi, jos taloudessa ei ole enää yhtään joustovaraa.

Hölttä arvioi, että tiedustelujen määrä kasvaa vielä nykyisestä, kun talven suuret sähkölaskut alkavat todella tulla koteihin. Myöskään korkojen nousu ei ole välttämättä vaikuttanut suureen osaan asuntovelallisista, joiden laina on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jos heidän lainansa korkoa tarkistetaan seuraavan kerran vasta alkuvuodesta.

Jokaisen velkaantuneen tilanne on tietenkin hieman erilainen, mutta yleisellä tasolla Hölttä neuvoo ensiksi selvittämään tarkemmin tulojen sekä menojen ja velkojen määrän.

– On hyvä tietää lähtökohtaisesti, mihin rahat menee ja miettiä kulujen tärkeysjärjestys, Hölttä sanoo.

Kaikkein tärkeimpiä ovat hänen mukaansa asumiseen liittyvät kulut.

– Vuokran maksamatta jättäminen on varmaan kaikkein huonoin ratkaisu. Sitä tulee ikävän paljon vastaan meidän neuvonnassamme. On vaikea tilanne, jos useamman kuukauden vuokrat ovat jääneet väliin. Jos on valittava, jättääkö vuokran vai kulutusluoton maksamatta, niin kannattaa valita kulutusluotto, Hölttä sanoo.

– Perusneuvo on, että kun tilille tulee palkka tai tuki, niin kannattaa ensin maksaa arjen välttämättömät menot, etteivät ainakaan ne jää maksamatta.

Tärkeisiin arjen menoihin kuuluvat myös esimerkiksi sähkölaskut. Höltän mukaan kannattaa kysyä sähköyhtiöstä, voiko laskun maksulle saada lisäaikaa. Tämä saattaa auttaa ainakin väliaikaisen rahapulan yli. Lisäksi on hyvä ottaa selvää, onko oikeutettu ensi vuoden alussa alkavaan sähkötukeen.

Pikavippien ja kulutusluottojen ottamista Hölttä ei suosittele, vaikka sanookin ymmärtävänsä tilanteen, jos rahat eivät tahdo riittää tärkeimpiin kuluihin.

Lue lisää: Näin haet sähkötukea – Kela muistuttaa tärkeästä asiasta

Neuvojen pyytämistä talousongelmiin ei kannata kainostella, ja apua tarjoavat monet muutkin organisaatiot kuin Takuusäätiö. Oikeusaputoimistoilla on omaa talous- ja velkaneuvontaa, johon voi varata käyntiajankin. Jos varat ovat vähissä, kannattaa kysyä Kelasta mahdollisesti saatavissa olevia tukia.

Myös seurakunnilla on omaa velkaneuvontaa, ja todella akuutissa hädässä diakoniatyön kautta voi saada taloudellista avustusta ja ruoka-apua. Avun saaminen ei vaadi kirkkoon kuulumista.

Velkaneuvontaa voi saada myös pankeilta. Pankkien kanssa voi neuvotella muun muassa lainojen maksuajan pidennyksestä tai pienemmistä kuukausilyhennyksistä.

– Tietenkin kaiken kaikkiaan laina-ajan pidentäminen lisää korkomenoja ja maksettavaa summaa, mutta kuukausierän pienentäminen voi auttaa pahimman yli, Hölttä sanoo.

Velkojen maksamiseksi voi olla kannattavaa myydä omaisuuttaan, jos sen avulla saa velat maksettua.

– Esimerkiksi kesämökin myyminen voi olla järkevää, koska siitä tulee jatkuvasti myös kuluja, Hölttä sanoo.

Oman asunnon myymiseen hän ei silti välttämättä kannusta.

– Markkina on hankala. Tilanne on haastava, jos asuntolainan koko on suurempi kuin asunnon arvo, hän sanoo.

Lue lisää: Suomalaisten velalla rakennetut korttitalot voivat nyt kaatua – ”Edes kahden ihmisen tulot eivät riitä kattamaan lainaa ja kuluja”

Asuntoaan myyvä voi lisäksi joutua ojasta allikkoon, jos ostaa uuden asunnon, eikä vanha menekään kaupaksi.

– Näitä kahden asunnon loukkuja on alkanut tulla jonkin verran vastaan, Hölttä sanoo.

– Olisi hyvä varmistaa, että saa aiemman asunnon myytyä ennen kuin ostaa uuden.

Muiden kuin asumiseen ja arkeen liittyvien velkojen tärkeysjärjestykseen vaikuttaa moni asia. Esimerkiksi kulutusluottojen kohdalla kannattaa ottaa huomioon erillisten lainojen koko, korko sekä mahdollisuus joustoon maksuissa.

Velkaantuneen kannattaa Höltän mukaan ottaa itse yhteyttä velkojiin mieluiten jo silloin, kun maksuongelmat ovat vasta näköpiirissä.

Usein talouden hoidon kannalta on kannattavinta pyrkiä yhdistämään useat lainat yhdeksi tai päästä niistä muuten järjestelmällisesti. Yksi keino on niin sanottu velkojen ”vyöryttäminen”.

– Esimerkiksi jos on monia velkoja, niistä pienintä maksetaan pois suhteellisesti isommalla summalla, kunnes siitä pääsee eroon. Tämän jälkeen siihen käytetyn kuukausierän voi käyttää toiseksi pienimmän lainan maksuun ja niin edelleen, Hölttä selittää.

Suurikorkoiset kulutusluotot voi pystyä myös maksamaan takaisin matalampikorkoisella järjestelylainalla. Pankista anottavaan lainaan voi saada Takuusäätiöltä takauksen.

– Järjestelylaina on tarkoitettu vakuudettomille luotoille, eli esimerkiksi asunto- ja autolainojen maksuun sitä ei saa. Sitä ei ole myöskään tarkoitettu arjen menojen, vaan vanhojen velkojen hoitamiseksi, Hölttä kertoo.

Ehdot ovat kuitenkin tiukat.

– Takuusäätiön takauksen yläraja on 34 000 euroa. Järjestelylainan saaminen vaatii säännöllisiä tuloja esimerkiksi palkan tai eläkkeen kautta. Lyhytaikainen työsopimus ei riitä. Ehdot ovat tiukat, koska lainaa ei ole järkevä myöntää, jos henkilöllä ei ole senkään avulla mahdollisuutta selvitä veloistaan, Hölttä toteaa.