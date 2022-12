Jonnalla, 32, ei ole enää varaa lämmittää taloaan – ”Viidet sukat jalassa”

Energian raju hinnannousu on laittanut monet kotitaloudet ahtaalle ja miettimään kulutustaan.

Kun Jonnan, 33, määräaikainen sähkösopimus päättyi, oli kaksi vaihtoehtoa: kallis kiinteähintainen sopimus tai pörssisähkö. Jonna päätyi pörssisähköön ja alkoi kiinnittää toden teolla huomiota sähkönkulutukseen.

Ensimmäisenä luovuttiin pakastimesta, sitten laskettiin lattialämmitys minimitasolle.

– Tälläkin hetkellä minulla on viidet sukat jalassa, että tarkenen olla kotona, Jonna kertoo.

Jonna asuu puolisonsa kanssa pienessä, noin 60 neliön sähkölämmitteisessä omakotitalossa Oulussa. Lämmitystä ei tosin ole enää käytetty lainkaan. Ruoka syntyy puuhellalla, sähköhellaa käytetään vain ”hätätapauksissa” ja silloinkin yöaikaan.

– Jos sitä (puuhellaa) ei olisi, niin olisi tosi kurjat paikat. Ei saisi lämmintä ruokaa päivittäin.

Myös valoja käytetään harkitusti. Käytössä ovat kynttilät, paristokäyttöiset valaisimet, taskulamput ja otsalamput.

– Ajattelen, että pienistä puroista kasvaa iso virta, Jonna kertoo.

Viikonloppuisin puolison alakouluikäiset lapset käyvät heillä kylässä. Hekin ovat ymmärtäneet tilanteen, kun se on heille selitetty.

– Olen huomannut, että nyt he ovat alkaneet huoneesta poistuessaan laittamaan valon kiinni, mitä ei ole ennen tapahtunut.

Tiukka tilanne on vaikuttanut mielenterveyteen. Pyykkiä pestään öisin, mikä verottaa yöunia, ja Jonnalla on aiempaa masennustaustaa.

– Harras toive olisi päästä taas terapiaan, mutta ei ole varaa maksaa sitä terapiaa, kun pitää maksaa sähkölaskuja.

Parisuhdekin kärsii.

– Tulee napistua toiselle, miten uskalsit käyttää tietokonetta ja kävit hirveän pitkässä suihkussa, Jonna kertoo.

Pienituloisessa perheessä nelinkertaistunut sähkölasku tuntuu rajusti, vaikka 200 euron sähkölasku ei euroissa mitattuna ole suuren suuri. Aiemmin he maksoivat tähän aikaan vuodessa sähköstään vain noin 50 euroa kuukaudessa.

– Ilman tätäkin mentiin jo kädestä suuhun. Nyt on välillä jo niin, ettei kädessä ole mitään, mitä viedä suuhun. On pitänyt omaisuutta realisoida, ja isovanhemmat ovat välillä auttaneet pyytämättä, kun tietävät mikä tilanne on. Onhan se vähän noloa aikuisen ihmisen ottaa raha-avustusta vastaan omilta sukulaisilta, kun pitäisi jo pärjätä itse.

Jonna ei vielä tiedä, miten säästötoimet ovat energiankulutukseen vaikuttaneet. Hän odottaa jännityksellä seuraavaa sähkölaskuaan. Kovin kauas tulevaisuuteen hän ei halua tällä hetkellä katsettaan suunnata, vaan elämä on selviytymistä päivä kerrallaan.

– Ensimmäinen piste, mitä odotan, on talvipäivänseisaus. Päivä alkaa pitenemään pikkuhiljaa. Kun sinne asti pääsee, niin on lähempänä sitä että helpottaa.

Ähtäriläinen Juha-Pekka Mäkinen, 49, kertoo siirtyneensä elintavoissaan ”osittain 1800-luvulle”. Kun määräaikainen, edullinen sähkösopimus päättyy vuoden päästä, hän aikoo tehdä sen kokonaan.

– Rahalla on muutakin käyttöä kuin työntää se sähköyhtiön taskuun, Mäkinen toteaa.

Juha-Pekka Mäkinen asuu Ähtärissä. Hänen elämänsä ainoa luksus on kirkasvalolamput.

Mäkinen asuu koiransa kanssa kahdestaan vanhassa hirsirakenteisessa kansakoulussa. Talvisin hänellä on käytössään vain pieni huoneisto, kevään tullen muitakin tiloja voi käyttää.

Sähköllä lämmittämisestä Mäkinen on luopunut kokonaan, pääasiallinen lämmitysmuoto on puu. Sähköllä hän lämmittää ainoastaan silloin tällöin putkia, jotta ne pysyisivät sulina.

– Laskin, että tulee halvemmaksi tiputtaa vettä kraanasta suihkuhuoneeseen 80 litran saaviin ja hyödyntää se ulkosaunassa. Kun tiputan kraanaa, minun ei tarvitse pitää 24 metriä pitkää sulanapitokaapelia päällä.

Mäkisen koti lämpeää muun muassa pönttöuuneilla.

Toistaiseksi Mäkisen sähkö maksaa alle 7 senttiä kilowattitunnilta. Hän ehti solmia kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Mäkinen on siitä huolimatta jo nyt varautunut elämään kuukausia ilman sähköä.

– En joudu mihinkään liemeen. Saan puhtaan veden ilman sähköä, ruoat pystyy tekemään, saan ladattua kaikki laitteet, lämmintä on. Perustarpeet toimii, vaikka olisi 40 astetta pakkasta ja sähköt pois puoli vuotta.

Toistaiseksi Mäkisen sähkölaskut ovat olleet noin 20 euroa kuukaudessa. Siinä on mukana pakastimet, jääkaapit, valaistus ja laitteiden lataaminen. Viime joulukuussa, kun kylmän sään ja vieraiden takia oli pakko, Mäkinen lisäsi sähkölämmitystä.

– Sähkölasku oli 130 euroa. Kuulostaa tosi kohtuulliselta, mutta se tarkoittaa, että sieltä tulee 270 euron siirto- ja veromaksu.

Ruoka syntyy puuhellalla, samoin kahvi.

Haastatteluhetkellä on aamupäivä, ja Ähtärissä on noin kuusi astetta pakkasta. Mäkinen kertoo juuri sytyttäneensä tulet hellaan, ja keittiön lämpömittari näyttää 7,1 lämpöastetta.

– Nytkin on untuvatakki päällä, Mäkinen kertoo.

Muutenkin Mäkinen pyrkii säästämään niin sähköä kuin vettä. Valoja ei pidetä turhaan, suihkussa ei ”lutrata” ja kahvit hän keittää yleensä hellalla pannussa ja kaataa termospulloon. Suurin osa ruuasta syntyy puuhellalla. Poikkeuksena joulukinkku, jonka hän paistaa sähköuunissa.

– Kirkasvalolamput on ainoa luksus mitä käytän. Niitä on joka huoneeseen laitettu. Toimintakyky alkaa kasvaa aamulla, kun juo kahvia ja saa valoa.

Asuinkumppaninaan Mäkisellä on Rico-koira.

Torniolainen Mikko, 46, muutti nykyiseen kotiinsa, sähkölämmitteiseen omakotitaloon viime syksynä. Hän yritti katsella muita lämmitysvaihtoehtoja, mutta joutui lopulta pakon edessä taipumaan. Tarjontaa ei ollut, ja jos oli, se oli yli budjetin.

Mikko on joutunut tiputtamaan asuntonsa lämpötilaa 15 asteen paikkeille sähkölaskuista selvitäkseen. Kotoa löytyy kaksi tulisijaa, joilla lämmittää, mutta ne eivät ole varaavia.

Yöaikaan, kun energia on edullisempaa, Mikko lämmittää taloa ilmalämpöpumpulla. Ruoanlaittoon hän käyttää puuhellaa.

– Onneksi on puuhella. On täytynyt ottaa vanhat opit käyttöön. Potut, riisit ja puurot keitetään sillä. Mitään uunissa paistettavaa ruokaa ei ole tullut tehtyä kuin viime kesänä viimeksi.

Lämmityksen lisäksi Mikko on säästänyt peseytymiskuluissa. Puukiuas lämpiää saunassa kerran viikossa, ja suihkussa hän käy ”suurin piirtein sekuntikellon kanssa”. Pyykkiä Mikko pesee vain tarvittaessa, kerran pari kuukaudessa.

– Onneksi työpaikan puolesta on liikuntaseteli, ja sillä pääsee aina kaupungissa käydessä uimahalliin peseytymään.

Lämminvesivaraajan lämpötilaa hän on niin ikään laskenut, ja käyttää varaajaa vain kerran viikossa, yöllä.

– Se vesi riittää, minkä riittää, ja lopun aikaa on kylmää vettä. Tiskivedet saa lämmitettyä puuhellalla.

Omalla toiminnallaan Mikko on saanut vähennettyä sähkönkulutustaan ainakin puoleen siitä, mitä se oli edellisillä asukkailla. Uusimman sähkölaskun summa oli noin 350 euroa.

– Pelolla noita kovempia pakkasia odottelen. Kyllä siellä talossa vähän lämmin täytyy olla, ei voi ihan pakkaselle päästää.

– Tiedän, että joudun varmasti sähköyhtiöltä pyytämään maksuaikaa ja toivomaan, että kevään korvilla sähkön hinta kääntyisi vähän inhimillisemmäksi.