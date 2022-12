Venäläisen raakaöljyn vientirajoituksista johtuvat Turkin vakuutusvaatimukset ovat pysähdyttäneet öljyliikennettä.

Mustallamerellä on jumissa useita kazakstanilaista raakaöljyä kuljettavia tankkereita. Taustalla on kiista laivojen vakuutuksista.

Turkki on vaatinut, että laivojen pitää olla todistetusti vakuutettuja, ennen kuin se päästää laivat Bosborinsalmen ja Dardanellien salmen läpi maailmanmarkkinoille. Salmien kautta kulkee normaalisti miljoonia barreleita raakaöljyä päivässä, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Turkki on vaatinut dokumentteja vakuutusyhtiöiltä, koska sen mukaan suurin osa kansainvälisistä vakuuttajista ei suostu enää vakuuttamaan venäläisiä öljylasteja.

EU ja G7 -ryhmän maat sopivat viime viikonloppuna venäläiselle raakaöljylle asetettavasta hintakatosta, joka on 60 dollaria barrelilta. Katto tuli voimaan maanantaina, mutta siinä on 45 päivän siirtymäaika aluksille, jotka kuljettavat Venäjältä peräisin olevaa raakaöljyä, joka on lastattu alukseen ennen maanantaita.

Yhteensä parikymmentä tankkeria, joilla on lastinaan 18 miljoonaa barrelia raakaöljyä, on jumiutunut odottamaan läpipääsyä. Näistä suurin osa on matkalla Eurooppaan. Osa laivoista on odottanut lupaa jo marraskuun lopusta lähtien.

Turkin viranomaiset vaativat nyt todisteita siitä, että kuljetettava öljy alittaa hintakaton taikka ei ole venäläistä sekä dokumentteja laivojen vakuutuksista vakuutusyhtiöiltä.

Viikonloppuna sovittujen rajoitusten ei kuitenkaan pitäisi koskea kazakstanilaista öljyä, jota on 19 jonottavassa tankkerissa, jotka ovat lähteneet Novorossijskin venäläisestä vientisatamasta, jonne öljy saapuu Kazakstanista CPC-putkea pitkin.

Toistaiseksi vakuuttajat eivät ole suostuneet toimittamaan Turkille vaadittuja dokumentteja. Yhdysvaltain ja Britannian hallitukset ovat painostaneet Turkkia päästämään laivat salmiensa läpi.