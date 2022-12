Sampo harkitsee Mandatumin listaamista pörssiin

Sampo on aiemmin yksinkertaistanut rakennettaan myymällä Nordean osakkeet pois.

Vakuutuskonserni Sammon hallitus on päättänyt aloittaa strategisen arvioinnin, joka koskee Mandatumia.

Sammon tiedotteen mukaan arviointiprosessissa tarkastellaan laajalti eri vaihtoehtoja, mukaan lukien sitä, olisiko Mandatumin eriyttäminen konsernista esimerkiksi osittaisjakautumisen ja pörssilistautumisen myötä Sammon osakkeenomistajien edun mukaista.

Konserni kertoo lisätietoja strategisesta arvioinnista koko vuoden 2022 tuloksen julkaisun yhteydessä 10. helmikuuta 2023.

– Hallitus suosittaa muutoksia konsernirakenteeseen tehtäväksi vain, jos saadaan selkeä näyttö siitä, että niillä luodaan arvoa osakkeenomistajille, Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo tiedotteessa.

Mikäli hallitus päättää ehdottaa osittaisjakautumista Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista, tätä koskeva ehdotus tulee Sammon yhtiökokouksen päätettäväksi.

Sampo on viime vuosina moneen otteeseen yksinkertaistanut konsernin rakennetta. Konsernirakenteen muutoksista suurin on ollut Nordea-omistuksen myynti. Yhtiön strategiana on vahinkovakuutustoimintaan keskittyminen.