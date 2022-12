Ulosottoylitarkastaja Sini Kujanpää näkee ammatissaan surullisiakin kohtaloita. Työ vaikuttaa myös arkeen.

Monipuolinen, haastava ja vaihteleva työ houkutteli Sini Kujanpään töihin ulosottovirastoon vuonna 2015. Nyt hän on ulosottoylitarkastaja.

– Yleensä aamulla ei tiedä tarkalleen, millainen päivästä tulee. Tämä on haastava ammatti, jossa tylsää ei tule.

Kujanpää hoitaa muun muassa velkomusasioiden perintää esimerkiksi ulosmittaamalla osuuksia palkka- ja eläketuloista tai ulosmittaamalla omaisuutta. Hän myös kartoittaa ihmisten taloudellisia tilanteita ulosottoselvityksin sekä osallistuu ulosoton myynnissä olevien kohteiden kuntotarkastuksiin ja pitää myyntiesittelyjä.

Ulosottoylitarkastajien hoidettavaksi kuuluvat myös häädöt ja maksamatta jätettyjen osamaksuajoneuvojen haltuun saaminen, jos rahoituksen myöntäjä ei muutoin ole saanut ajoneuvoa takaisin.

– Ylitarkastajalle kuuluu myös kiinteän omaisuuden realisointi yhdessä vastaavan voudin kanssa. Irtainta, kuten autoja ylitarkastajat realisoivat myös itsenäisesti, kertoo Kujanpää.

Eläinten ulostetta lattioilla ja huumeneuloja lasten tavaroiden seassa lattialla. Kujanpää on nähnyt häätöjen yhteydessä surullisia kohtaloita. Häädöt ovat hänen työssään yllättävimpiä ja mielenkiintoisimpia tapauksia, vaikka usein taustalla onkin raskaita asioita.

– Monissa asunnoissa näkyvät päihdeongelmat, alkoholi tai huumeet. Kaikkein ikävimpiä ovat tapaukset, joissa elämänhallinta ei ole lainkaan kunnossa, mutta joissa näkee asunnossa olleen esimerkiksi lapsia tai eläimiä.

Kujanpää on nähnyt työssään, millaista on, kun elämässä menee huonosti.

– Häädöt ovat sellaisia, että aina ei tiedetä, mitä tulee vastaan.

– Olen ajatellut, että jonkun nämä asiat on tehtävä. Tässä ammatissa on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen kokemus asiakkaalle tulee, Sini Kujanpää sanoo.

Kujanpää kertoo, että satunnaisesti häätöjen yhteydessä tulee ilmi mielenterveysongelmia, joihin parhaassa tapauksessa päästään viimein puuttumaan.

Kujanpää painottaa, että isolla osalla häätöasiakkaista on asiat huonosti, mutta vuosien varrella myös tuttuja asiakkaita on kertynyt.

– Sellaisiakin ihmisiä on, jotka harrastavat häätöjä. Mennään aina uuteen asuntoon, eikä makseta.

Aikoinaan Kujanpään perhe oli ajautunut ulosoton asiakkaaksi, ja sitä kautta myös Kujanpää sai tietää ammatin olemassaolosta.

– Olen ajatellut, että jonkun nämä asiat on tehtävä. Tässä ammatissa on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen kokemus asiakkaalle tulee.

– Sillä on iso merkitys, miten ihmisiä kohtelee, Kujanpää kertaa.

Kujanpää on koulutukseltaan oikeustradenomi. Ulosotto­ylitarkastajan peruspalkka on 3 932,96 euroa, johon voi tulla lisäksi kokemusosa tai henkilökohtainen palkanosa, joka perustuu suoritukseen ja osaamiseen.

– Palkkani on kokonaisuudessaan vajaat 4 900 euroa, eikä siihen kuulu mitään provisioita ulosmittauksista, Kujanpää avaa.

Vuonna 2020 ulosotto uudistui. Nykyään ulosottotarkastajat hoitavat perintää puhelimen ja tietotekniikan avulla. Ulosottoylitarkastajat hoitavat vaikeampia tapauksia, jotka vaativat monesti henkilökohtaista kontaktia.

Luottamusmiehenä ja työsuojelussakin toimiva Kujanpää kertoo, että työmäärät ovat suuret ja resurssit vähissä.

– Työ on usein tasapainottelua sen suhteen, mihin aika riittää.

Inflaatio näkyy Kujanpään ammatissa esimerkiksi vapaakuukausi- ja rajoitushakemuksissa. Ihmiset hakevat nyt pienennystä ulosmitattavaan määrään, jotta rahaa riittäisi paremmin tavalliseen elämään kuten sähkölaskuihin.

– Monella ihmisellä talous on kuin korttitalo, joka romahtaa yllättävän nopeasti. Usein maksukyky on ajettu niin ahtaalle, että jos yksi pilari romahtaa, loputkin voivat mennä. Syitä ovat esimerkiksi ero, sairaus tai työttömyys, Kujanpää avaa.

Kujanpää kertoo, että työt tulevat monesti kotiin.

– Joku sanoi joskus, että tämä on vähän niin kuin olisi yksinyrittäjänä valtiolla. Meillä on omat asiakkaat meidän vastuullamme ja työtä on paljon, emmekä kuulu työaikalain piiriin.

Kun Kujanpää näkee kadulla yritysten nimiä, hänellä tulee mieleen siellä työskenteleviä asiakkaita.

– Joskus voi bongata kaupan pihalla auton, jossa on osamaksut hoitamatta, ja joka pitäisi noutaa.

– Ammatti on mukana enemmän kuin aina tarvitsisi edes olla.

” Menot ja tulot pitää mitoittaa mahdollisimman hyvin

Kujanpää tasapainottaa töitä harrastuksilla.

– Harrastan luontokuvausta. Silloin kun kuvaan, en ajattele mitään muuta. On hyvä olla harrastus, joka vie kaiken kapasiteetin.

Kujanpää neuvoo välttämään ulosoton pyytämällä apua ajoissa ja pysymällä kaukana kalliitten pikavippien ja luottojen ottamisesta.

Toinen asia on varautuminen.

– Ymmärrän, etteivät kaikki voi säästää monen kuukauden menojen suuruista puskuria, mutta esimerkiksi lainaa ottaessa pitää varautua. Ja eron ja sairauden mahdollisuutta kannattaa myös miettiä ennalta.

– Menot ja tulot pitää mitoittaa mahdollisimman hyvin ja tarpeen vaatiessa harkita talouden turvaamista esimerkiksi henki- ja työttömyysvakuutuksilla, Kujanpää luettelee.