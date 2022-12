Jättimäinen LNG-terminaalialus lipuu pian Suomeen – massiivinen operaatio eteni minuuttiaikataululla

Suomeen saapuu tässä kuussa odotettu nesteytetyn maakaasun terminaalialus. Kyseessä on valtava laiva.

Näinä päivinä Ferrolin telakalta, Luoteis-Espanjasta irtaantuu jättimäinen FSRU Exemplar, kelluva LNG-terminaalialus ja aloittaa matkansa kohti Suomea.

Aiemmin Argentiinassa palvelleeseen Exemplariin tehdään ennen lähtöä muutos- ja kunnossapitotöitä niin, että se kestää kovimmatkin talviolot Suomessa.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen kelluva LNG-terminaali eli nesteytettyä maakaasua höyrystävä tankkeri. Alus ankkuroidaan Inkooseen, Joddbölen satamaan, ja tammikuussa siitä alkaa virrata kaasua Suomeen ja Baltiaan.

Exemplar on suurimpia aluksia koko Itämerellä, koska sillä on pituutta 291 metriä, lähes kolmen peräkkäin laitetun jalkapallokentällisen verran.

Laiva on tilavuudeltaan noin 151 000 kuutiometriä ja vastaa täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia LNG:tä. Määrä tarkoittaa noin 1 050 gigawattituntia energiaa.

LNG-terminaalilaiva tuottaa kaasua erityisesti Suomessa ja Baltiassa toimivalle teollisuudelle, energiayhtiöille ja kotitalouksille. Kaasun käyttäjinä on monenlaisia asiakkaita konepajoista ja metsäyhtiöistä leipomoihin ja sairaaloihin.

Inkoon terminaalin avautuminen on Venäjän hyökkäyssodan ja Euroopan energiakriisin keskellä eletyn synkän vuoden valopilkkuja.

Samalla yleisesti tiedossa on, että uusiin kaasuhankkeisiin, kuten muuhunkin kriittiseen infrastruktuuriin, kohdistuu nykytilanteessa epätoivottua kiinnostusta ja turvallisuusriskejä.

Tietoturvayhtiö Dragos raportoi marraskuussa, että kaksi venäläistä hakkeriryhmää on tutkinut hollantilaisten LNG-ternimaalien tietojärjestelmiä. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan ryhmillä on yhteyksiä Venäjän salaiseen palveluun FSB:hen, uutisoi energia-alan uutissivusto Oilprice.com.

Norjassa on havaittu viime kuukausina useita drone-lentoja öljy- ja kaasukenttien ja muiden infra-kohteiden läheisyydessä, uutistoimisto AP kertoi Norjan turvallisuuspoliisia siteeraten.

Hollantilainen ElectricIQ on niin ikään raportoinut kasvaneesta aktiivisuudesta sen infran ympärillä Hollannissa ja muualla Euroopassa.

Myöskään fyysiset turvallisuusuhat eivät ole poissuljettuja. Syyskuussa Itämeren pohjalla olevat Nord Stream -kaasuputket joutuivat sabotaasin kohteeksi.

– Geopoliittinen ympäristö on muuttunut aiempaa epävakaammaksi, ja kaikkeen on pyritty varautumaan, laivan vuokranneen siirtoverkkoyhtiö Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä sanoo.

Verkostojohtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta pitää LNG-hankkeeseen kohdistuvia turvauhkia todellisina.

– Voi spekuloida, että jos Venäjä olisi oikein vahvasti laajentamassa konfliktia tai yrittämällä kiristää Ukrainan tukijoita, se lisäisi energiansaannin rajoitteita. Näin voisi tehdä vaikuttamalla muun muassa muiden kaasuputkien ja LNG-terminaalien toimintaan, hän sanoo.

– Esimerkiksi Suomeen tulevan laivan tuhoaminen voisi sopia tähän kuvioon, mutta se olisi riskialtis temppu. Siitä epäiltäisiin Venäjää saman tien, ja se jo lähentelisi sotatoimien käynnistämistä uudella suunnalla. Toki heiltä lähtisi siinä tapauksessa täysin päinvastainen selitys, jolle sillekin löytyy kuulijoita.

Merivoimat valvoo Suomen ja lähialueiden meriliikennettä. Se ei kommentoi operaatioturvallisuuden piiriin kuuluvia asioita.

– Merivoimat seuraa meritilannekuvaa ja Suomeen kohdistuvaa kauppa-alusliikennettä jatkuvasti yhdessä muiden viranomaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa, esikunnasta todetaan.

– Satamat ovat luonnollisesti yleisellä tasolla yksi kiinnostuksen kohde.

Kelluvia LNG-terminaaleja on maailmalla vain viitisenkymmentä, ja niitä on kahta tyyppiä. Avoimen järjestelmän alus hyödyntää lämmintä merivettä kylmän LNG:n höyrystykseen. Suomeen sopivia suljetun kierron aluksia oli vapaana tai tulossa vapaaksi vain yksittäisiä kappaleita. Näissä kaasu lämmitetään höyrystimillä. LNG:tä ei voi varastoida pitkään, sillä se lämpenee koko ajan lämpövuodon takia ja osa nesteestä muuttuu niin kutsutuksi boil-off-kaasuksi, jota hyödynnetään esimerkiksi polttoaineena höyrystämisessä.

Eurooppa on alkavana talvena tilanteessa, jossa energian saatavuus on rajoitettua. Maanantaina alkoi Venäjältä tuotavan raakaöljyn tuontikielto, ja se laajenee öljyjalosteisiin 5. helmikuuta. Nord Stream -putki on poikki.

Suomi ei onnekseen ole samalla lailla riippuvainen kaasusta lämmityksessä ja sähköntuotannossa kuin eteläisempi Eurooppa. Energiakriisi vaikuttaa silti koko Euroopassa.

Pientä apua Inkoosta syötettävä LNG-kaasu tuo myös sähköntuotantoon, sillä se voi tarjota vajaan 6 000 megawattia tunnissa kaasua kaasuvoimaloiden käytettäväksi yhteisille sähkömarkkinoille.

Laivasta voi enimmillään syöttää verkostoon noin 40 terawattitunnin edestä kaasua, mikä riittää Sipilän mukaan hyvin sekä Suomen tarpeisiin että Viroon ja muualle Baltiaan.

Vastaavan kokoluokan terminaali on Klaipedassa, Liettuassa. Yhteenlaskettuna niillä pystytään korvaamaan historiallinen kaasuntuonti Venäjältä, kun lisäksi on myös biokaasulaitoksia ja Haminan pienempi LNG-terminaali.

– Kyllähän tämä myös mahdollistaa biokaasun tai synteettisen LNG:n tuonnin Suomeen, jos niiden tarjonta joskus paranee, Sipilä huomauttaa.

LNG-terminaaleja rakennetaan Euroopassa valtavalla kiireellä, kun nesteytetyllä maakaasulla yritetään korvata venäläistä kaasua talveksi. Kelluvilla LNG-terminaaleilla on valtava kysyntä, sillä niitä vapautuu harvoin uusiin vuokrasopimuksiin.

Gasgrid onnistui nappaamaan tarjouksen nopeimpien joukossa Euroopassa alettuaan vuoden alussa etsiä kelluvaa terminaalia yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

– Jo viime vuoden puolella aloimme pohtia, että jos toimintaympäristö heikkenee, mitä vaihtoehtoja on. Alkuvuodesta analyysien pohjalta todettiin, että kelluva terminaali on paras ja sitä lähdettiin toteuttamaan. Myös he (aluksen omistaja yhdysvaltalainen Excelerate Energy) olivat hyvin aktiivisia meihin päin ja paras vaihtoehto, Sipilä kertoo.

– Meille kävi hyvin, sillä Inkoo on sekä merenkulullisesti, satamaolosuhteiltaan että kaasuverkon sijainniltaan lähellä Baltic Connectoria eli eri tarpeisiin ja vaatimuksiin nähden sopiva.

Excelerate Energyn toimitusjohtaja Steven Kobos, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ja Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä sopimuksen tiedotustilaisuudessa toukokuussa.

Vuokrasopimus allekirjoitettiin 20. toukokuuta, päivää ennen kuin Venäjä katkaisi kaasutoimitukset Suomeen. Kyse on kymmenen vuoden vuokrasopimuksesta, jonka arvo on kokonaisuudessaan noin 460 miljoonaa euroa.

Vauhdikkaita käänteitä

Aluksen kuljettaminen Suomeen on oma projektinsa. Kapteeni, luotsit ja muu operaatioon osallistuva väki ovat harjoitelleet aluksen operointia Inkoon sataman edustalla erilaisilla simulaatioilla.

Hanketta on kaikkiaan valmisteltu erittäin tiukalla aikataululla. Joitakin kriittisiä osin on laivattu Suomeen lähtevään rahtiin puolen tunnin marginaalilla.

– Yksi näistä oli kriittinen lastausvarsi laivan ja kaasuverkon välissä. Toimitusaika normaalisti oli 1,5 vuotta. Onneksi tiimi löysi viimeisimpiä vapaana olevia varsia, ja nyt sen asennusta viimeistellään Inkoossa.

– Terminaalin valmistuminen on ollut ison tiimityön tulos, jossa on ollut mukana laaja joukko ihmisiä valtiojohdosta Inkoon kuntaan, Gasgridin ja laajan kumppaniverkoston lisäksi. Ihan vielä ei olla maalissa, mutta hanke etenee suunnitellusti.