Energiavirasto on saanut lukuisia sähköyhtiötä koskevia tutkintapyyntöjä. Pelkästään vähittäismarkkinoista vastaava osasto selvittää nyt 19 yhtiön toimintaa.

Sähkön hinnan raju nousu ja sähköyhtiöiden sopimuspolitiikka kuohuttavat yhtiöiden asiakkaita.

– Energiavirastoon saapuu päivittäin useita kuluttajayhteydenottoja, viraston Markkinat-ryhmän johtava asiantuntija Heli Piilikangas kertoo.

Virasto saa myös jatkuvasti uusia tutkintapyyntöjä. Marras-joulukuun vaihteessa Markkinat-ryhmään kuuluvassa Vähittäismarkkinat-tiimissä oli vireillä 14 tutkintapyyntöä, jotka koskivat sähkön vähittäismyyjiä ja myynnin hinnoittelua.

Yksi keskeinen aihe on toimitusvelvollisen tuotteen hinnan kohtuullisuus. Turku Energia-Åbo Energistä, Helenistä, KSS Energiasta, Seinäjoen Energiasta, Omavoimasta, Naantalin Energiasta ja Tampereen Sähkölaitoksesta tehdyt tutkintapyynnöt koskevat tätä.

Samansuuntaisia ovat Fortum Marketsia, Oomia, Värettä, Keravan Energiaa, Vattenfallia ja Lumme Energiaa koskevat pyynnöt, mutta niissä on mainittu erikseen pörssisähkösopimus.

Esimerkiksi Fortum Marketsin, Vattenfallin ja Lumme Energian asiakkaat kaipaavat selvitystä siitä, voiko pörssisähkösopimus olla ainut toimitusvelvollisuustuote.

Vaasan Sähköä koskevassa pyynnössä kiinnitetään huomiota paitsi hinnan kohtuullisuuteen, myös toimitusvelvollisen tuotteen julkisuuteen.

Toimitusvelvollisuus tarkoittaa, että jokaisella alueella vähintään yhden sähkönmyyjän on toimitettava sähköä kohtuullisilla hinnoilla ja ehdoilla. Sopimuksen vähimmäissisältö on määritelty laissa. Taustalla on ajatus siitä, että sähkö on peruspalvelu, jota kaikkien pitää voida saada.

Toimitusvelvollisuus on usein markkina-asemaltaan suurimmalla sähköyhtiöllä.

Energiavirastoon on jätetty myös myös verkonhaltijoita koskevia tutkintapyyntöjä. Marraskuun lopussa vireillä oli viisi niitä koskevaa tutkintapyyntöä. Tapaukset liittyvät tilanteisiin, joissa sähkön myyjä on lopettanut toimintansa äkillisesti.

Tällaisia ovat Energia 247:n ja Karhu Voiman tilanteet. Energia 247 lopetti sähkön toimitukset vuosi sitten taloudellisin vaikeuksiinsa vedoten. Karhu Voima puolestaan hakeutui syyskuussa konkurssiin.

Tutkintapyynnöt on tehty Herrfors Nät-Verkosta, Pori Energia Sähköverkosta, Elenia Verkosta, Alva Sähköverkosta ja Tampereen Sähköverkosta.

Niissä tutkinta koskee kohtuullista myyntihintaa aikana, jolloin jakeluverkonhaltija on vastannut sähkön toimittamisesta. Piilimäki kertoo, että tutkinnat koskevat sähkömarkkinalain 102 pykälän mukaista tilannetta.

– Vastuujaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jona jakeluverkonhaltija on väliaikaisesti vastannut sähkön toimittamisesta, hän lisää.

Verkkoyhtiön pitää huolehtia sähköntoimituksesta vähintään kolme viikkoa sen jälkeen, kun se on ilmoittanut kuluttaja-asiakkaalle keskeyttävänsä sähkönjakelun. Se ei siis saa heti keskeyttää sähköntoimitusta toimitusvelvollisuuden piirissä olevalle loppukäyttäjälle, vaan sen on odotettava, että Energiamarkkinavirasto on määrännyt uuden vähittäismyyjän.

Laissa sanotaan, että loppukäyttäjän on korvattava jakeluverkonhaltijalle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tutkintapyyntöjen perusteella vaikuttaa siltä, että osapuolet ovat eri mieltä siitä, mikä on kohtuullista.

Jos asiakas ja jakeluverkonhaltija eivät sovi hinnasta, Energiamarkkinavirasto määrää korvauksen suuruuden.

Esimerkiksi Karhu Voima oli toimitusvelvollinen sähkönmyyjä Haminan Sähköverkkojen ja Kotkan Energiaverkkojen alueella. Se kuitenkin ilmoitti lopettavansa sähköntoimituksensa heti seuraavana päivänä konkurssihakemuksen jättämisestä.

Lue lisää: Sähköyhtiö hakeutui konkurssiin ja lopettaa toimitukset jo tiistaina – toimi näin, jotta sähköt eivät katkea

Lue lisää: Konkurssiin menneen sähköyhtiön asiakkailla uusi pulma – Energiavirasto vetoaa sähköyhtiöihin

Suomessa on noin 80 sähköyhtiötä. Energiavirastoon tulleita tutkintapyyntöjä tarkastellaan useilla osastoilla ja tiimeissä. Esimerkiksi Verkot-ryhmän Taloudellinen valvonta -tiimissä on vireillä Carunaa koskeva tutkintapyyntö.

Syksyn aikana tulleiden tutkintapyyntöjen käsittely on kesken.

– Tämän hetkinen arvio on, että nämä vähittäismyyjiä koskevat päätökset annetaan ensi vuoden puolella, Piilikangas ennakoi.

Kun päätökset on tehty, virasto tiedottaa niistä verkkosivuillaan.