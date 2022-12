Main ContentPlaceholder

Kylmäävä käänne: Ensi viikolla voidaan nähdä ”aika karmaisevia” sähkön hintoja

Miinuslukemille laskenut ilman lämpötila on lisännyt arvioita, joiden mukaan pelätty sähköpula on lähestymässä. Asiantuntijoiden mukaan riski on olemassa, mutta vielä ei olla turvautumassa sähkökatkoihin.

Syksyn lauha sää on vaihtumassa pian kunnon pakkasiin. Samalla kasvaa sähkön kulutus.