Onko tässä joulun hittituote? ”Nyt jos koskaan niiden käyttö on järkevää”

Tänä jouluna siirrymme erilaisten jouluvalojen aikaan, Motivasta arvellaan.

Sähkökriisi näkyy siten, että kotien pihoilla ja parvekkeilla välkkyy tämän vuodenvaihteen tienoilla todennäköisesti hieman vähemmän joulu- tai kausivaloja. Rautakaupoista kerrotaan, että sähkön hinnannousu näkyy jouluvalojen myynnissä.

Sähkön säästämisestä ja hinnasta on puhuttu niin paljon, joten totta kai se vaikuttaa, sanoo Joensuun K-raudan myymäläpäällikkö Tarja Suppola.

– Emme pääse samaan (jouluvalojen myyntiin) kuin viime vuonna mutta ei se myynti niin pahasti laske. Paristovalosarjojen myynti kasvaa tilalla ja paikkaa sähkövalojen myynnin menetystä, Suppola sanoo.

– Mutu-tuntumalla ja ympärille katsomalla näyttää siltä, että valoja on vähemmän, Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski sanoo.

Suur-Uski suosisi paristovalojen ostoa.

– Yksi vinkki valoista on jäänyt vähälle huomiolle. Kausivaloja on myös paristokäyttöisiä niin ulos kuin sisälle. Nyt jos koskaan jouluna, sähkön niukkuuden aikaan, näiden käyttö on järkevää, Suur-Uski sanoo.

Paristovalojen käytössä ei tarvitse miettiä ajankohtaa eli käytön välttämistä sähköpiikkien aikaan. Ainakin arkisin kulutusta pitäisi ihan kaikkien vähentää, hän sanoo.

”Selvä muutos”

Kaupankäynti ei ole jouluvaloissa sillä tasolla kuin aikaisemmin on ollut, Bauhausin tuoteryhmäpäällikkö Anne-Mari Ström sanoo.

Laskuprosentteja ei Bauhausista tai K-Raudasta kerrota. Selvä muutos on tapahtunut kyllä.

Bauhausissa ei sen sijaan ole huomattu mitään merkittävää ostobuumia paristokäyttöisissä ulkovaloissa.

Tokmannissa paristokäyttöinen 80 lampun led-valosarja ulko- ja sisäkäyttöön maksoi kympin ilman paristoa. Tuote oli loppunut verkkokaupasta, mutta myymälöissä niitä oli vielä jonkin verran.

Motiva suosittaa kaikkien ylimääräisten sähkölaitteiden, myös koristevalojen, sammuttamista korkean kulutuksen aikaan arkisin klo 8–10 ja 16–17 sekä 19-20 väliseksi ajaksi.

– Lähiviikkojen sää näyttää siltä, että pakkanen kiristyy, joka lisää sähkönkulutusta vaikka kulutusta pitäisi vähentää. Nyt on vaikea mahdollistaa jouluvalojen käyttöä, jos ei tee vähintään samansuuruista vähennystä jostain muusta, ja vielä jotain ekstraa, Suur-Uski sanoo.

Joensuussa rautakauppa palvelee sähkönkulutuksesta huolestuneita asiakkaita hyllyjen vieressä olevilla tiedoilla siitä, paljonko valosarjat vievät sähköä. Se kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan.

Motivan mukaan kuuden watin 80 lampun valosarja vie 100 vuorokaudessa 2,90 euroa, jos valot ovat päällä koko ajan ja sähkö maksaa 20 senttiä kilowattitunnilta. Kahdeksan tunnin ajastuksella hinta on euron. 50 sentin hinnalla jouluvalot maksavat 7,20 euroa kokoaikaisesti ja 2,40, jos ajastus on päällä.

Vanhoja lamppuja ei suositella ostamaan tai käyttämään. Vanha 216 lampun sarja 93 watin kulutuksella maksaa 44,80 euroa halvemman sähkön hinnalla, ajastuksella 15 euroa. 50 sentin sähköllä sata päivää maksaa jo 112 euroa, ajastettuna 37,30.

Paristovalojen hinta on aika lailla samaa luokkaa kuin sähkövalojen ylipäätään vähän virtaa vievissä led-valoissa. Paristovalot toimivat mahdollisessa sähkökatkossakin, Suur-Uski vinkkaa.

– Näin myös, että on esimerkiksi ladattavia valoja ikkunatähtiin. Joten tänä jouluna siirrymme erilaisten jouluvalojen aikaan.