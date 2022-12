Teslan ensimmäinen sähkörekka on viimein valmis – Musk: ”Näyttää siltä kuin se olisi tullut tulevaisuudesta”

Yhdysvaltalainen autonvalmistaja Tesla on toimittanut ensimmäisen sähkörekkansa. Semi-rekka julkistettiin jo vuonna 2017, mutta sen täysimittaisen tuotannon aloittaminen viivästyi merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta, joka olisi ollut vuonna 2019.

– Tämä näyttää siltä kuin se olisi tullut tulevaisuudesta, Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sanoi ojentaessaan avaimet ostajille eli PepsiCo-yhtiön edustajille Teslan autotehtailla Nevadassa.

Musk totesi, että viiteen vuoteen mahtuu paljon draamaa.

– Maailmassa on tapahtunut paljon. Mutta tässä me olemme. Se on totta.

Sähköautomarkkinoille on viiden vuoden aikana tullut myös perinteisiä rekkavalmistajia, kuten Daimler, Volvo sekä kiinalainen BYD ja yhdysvaltalainen Nikola.

Teslan edustaja Dave Mullaney kuitenkin uskoo, että Teslan sähkörekkaa on markkinoilla odotettu. Hänen mukaansa monet rekkavalmistajat ovat vain muuttaneet mallejaan dieselillä kulkevista sähköisiksi, kun taas Teslan Semi on suunniteltu sähköautoksi alusta alkaen.

Muskin mukaan Semi-rekka on ajanut täydellä lastilla 500 mailia eli noin 800 kilometriä, mikä on enemmän ajomatkaa kuin sähköajoneuvoilla yleensä voi ajaa yhdellä latauksella.

– Virtaa on tarpeeksi, että työ saadaan tehtyä, Musk kehui.