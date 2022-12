Musk kaavailee implanttien kokeilun ihmispotilailla voivan alkaa puolen vuoden päästä, mutta hanke odottaa vielä Yhdysvaltain lääkeviraston hyväksyntää.

Elon Musk on maalaillut suuria visioita Neuralink-yhtiönsä laitteiden kyvyistä.

Kohumiljardööri Elon Muskin yritys aikoo asentaa tietokone­implantteja ihmispotilaiden aivoihin seuraavan puolen vuoden sisällä, kertoo Bloomberg. Neuralink-yhtiö tiedotti asiasta keskiviikkona.

Kokeilu odottaa vielä Yhdysvaltain lääkeviraston hyväksyntää, mutta Muskin mukaan keskustelut viranomaisten kanssa ovat edenneet hyvin.

Muskin omistaman Neuralinkin teettämien implanttien on määrä olla kolikon kokoisia. Yhtiö on kehittänyt myös robottia, jonka on tarkoitus kaivertaa irti pala pääkallosta ja asentaa laite kytkemällä johtoja aivokudokseen.

Aivoimplantin tarkoituksena on muuttaa aivojen hermosolujen sähköimpulsseja käsittelykelpoiseksi dataksi. Näin voitaisiin yhtiön mukaan yhdistää ihmisaivot tietokoneeseen, jonka avulla ALS-taudista tai aivohalvauksesta kärsivät voisivat kommunikoida ajatusten avulla.

Laitteen valtavirtaistumisesta haaveileva Musk on pitkään maalaillut futuristisia visioita, kuinka ihmistet voisivat kasvattaa kapasiteettiaan tietokoneiden avulla pärjätäksen kilpailussa alati kehittyvän tekoälyn kanssa.

– Olemme jo tottuneita olemaan käytännössä kyborgeja, mutta esimerkiksi älypuhelimen kanssa vuorovaikutus on vielä rajoittunutta, Musk ilmoitti.

Neuralink kertoi keskivikkona myös muista kehitteillä olevista, muualle kehoon laitettavista implanteista, joilla tavoitellaan suuria lääketieteellisiä läpimurtoja.

Yhtiöllä on työn alla esimerkiksi selkäytimeen tuleva implantti, jolla pyritään palauttamaan halvaantuneille potilaille liikuntakyky sekä silmiin tuleva laite, jonka olisi määrä parantaa tai jopa palauttaa menetetty näköaisti.

Yhtiön kriitikot ovatkin kritisoineet Muskin hehkutuksen Neuralinkin teknologian suhteen olevan ylimitoitettua, ja miljardöörin antavan yliampuvia lupauksia laitteiden kyvyistä.

Eläinaktivistit ovat myös kritisoineet Neuralinkin apinoilla teettämiä eläinkokeita, joilla testattiin aivoimplanttien toimintaa.