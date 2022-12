Näin paljon suomalaiset säästivät marraskuussa sähköä

Suomalaisten sähkönsäästötalkoot ovat jatkuneet marraskuussa.

Suomalaiset ovat jatkaneet sähkönsäästöä marraskuussa. Sähkönkulutus laski marraskuussa 9 prosenttia vuodentakaisesta, kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoo tiedotteessaan.

Fingridin mukaan kyse on alustavista mittauksista, eikä lukema ole lämpötilakorjattu.

Tänään alkaa Fingridin kehittämä, vapaaehtoisuuteen perustuva sähköjärjestelmän tuki -menettely, jolla on tarkoitus hyödyntää säätösähkömarkkinoiden ulkopuolinen joustopotentiaali. Tällä pyritään välttämään talvikauden mahdolliset sähkökatkot.

Marraskuun loppuun mennessä mukaan on ilmoittautunut noin kymmenen toimijaa, joiden enimmäisjoustokyky on noin 200 megawattia. Mukana on yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

Yksi vapaaehtoisista on metsäteollisuusyhtiö Metsä Group, joka on iso uusiutuvan sähkön tuottaja ja kuluttaja.

– Lähdimme mukaan Fingridin menettelyyn sähköpulan välttämiseksi, sillä on vastuullista tukea sähköjärjestelmämme vakautta Venäjän käyttäessä energiaa aseenaan. Normaalitilanteessa uskomme, että markkinaehtoinen sähkömarkkina toimii riittävän tehokkaasti kulutushuippujen leikkaamiseksi, energiajohtaja Pirita Mikkanen Metsä Groupista sanoo tiedotteessa.

Fingrid odottaa, että ilmoittautumisia tulee vielä satoja megawatteja lisää lähiviikkoina. Silloin enimmäisteho voisi vastata yhtä Loviisan ydinvoimalaitosyksikköä.